Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Dersim’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla eski Tunceli Valisi Sonel hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu iddialara ilişkin bakanlıkça mülkiye müfettişi görevlendirildi.

TRT Haber ise İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulunan Sonel'in açığa alındığını bildirdi.

“Sonel hakkında suç şüphesine ulaşıldı”

Öte yandan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına ‘Vali Tuncay Sonel’ konulu yazı gönderildi.

Başsavcılığın yazısında, ‘2020/52’ soruşturma sayılı dosya üzerinden 5 Ocak 2020 suç tarihli ‘kasten insan öldürme’, ‘cinsel saldırı’, ‘suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi’, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘suçu bildirmeme’, ‘suçluyu kayırma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, yazıda, şunlar kaydedildi:

Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası rica olunur.

İddialar

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski polis Gökhan Ertok savcılıkta verdiği ifadede, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun verdiğini söylemişti. Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini de kaydetmişti.

İddialarla ilgili Gökhan Ertok tutuklanırken Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku dosyasında daha önce soruşturma yeniden açılmış, Dersim merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Söz konusu operasyon kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

