Gülistan Doku’nun kayboluşunun üzerinden 6 yıl geçti

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor.

Doku’nun kaldığı KYK yurduna dönmemesi üzerine ailesinin başvurusu ile emniyet birimleri kent genelindeki MOBESE kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Doku’nun saat 11.29’da Sihenk (Atatürk) Mahallesi’nde, Tunceli Valiliği karşısındaki minibüs durağından üniversite aracına bindiği belirlendi. Ancak araçtan nerede indiği tespit edilemedi.

“İntihar” iddiası

MA’dan Şirvan Şilan Çil’in haberine göre, Soruşturma kapsamında 7 Ocak’ta Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. “İntihar” ihtimali üzerinden yürütülen çalışmalardan sonuç alınmadı.

Ağustos 2020’de Ulusal Kriminal Büro’nun hazırladığı rapor, Doku’nun en son görüldüğü noktada intihara işaret eden herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını ortaya koydu. Böylece kamuoyunda oluşturulmak istenen “intihar” algısı da çöktü.

Bu gelişmenin ardından soruşturmanın odağı, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zaynal Abarakov’a yöneldi. Telefon incelemeleri, Doku’nun babası adına kayıtlı hattıyla en son Abarakov’la görüştüğünü ortaya çıkardı. Soruşturma dosyasında Abarakov ile polis olan babası Engin Yücer şüpheli olarak yer aldı.

Şüpheli ifade vermedi, deliller gecikti

Ortaya çıkan bulgulara rağmen Abarakov’un telefonu uzun süre incelemeye alınmadı. Kamuoyu baskısının ardından savcılık, 27 Şubat’ta telefona el koydu. 22 Temmuz’da Abarakov ile Gülistan Doku’nun birlikte son kez görüldüğü görüntüler bilirkişiye gönderildi.

Bilirkişi raporunda Abarakov’un görüntülerde “ihtar, ikaz ve izah anlamında bedensel hareketler” sergilediği belirtildi. Tüm delillere rağmen Abarakov’un ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı.

Dosya avukatına soruşturma açıldı

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen hakkında, dava dosyasına ilişkin belgeleri basınla paylaştığı gerekçesiyle 14 Eylül’de soruşturma açıldı.

Delil karartma ve Abarakov’la işbirliği iddialarının odağındaki polis Engin Yücer, olaydan 11 ay sonra açığa alındı. Yücer, 21 Ocak 2021’de meslekten ihraç edildi; 20 Ocak 2022’de ise “kişisel verileri ifşa” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Meclis’te araştırma önergesi reddedildi

Gülistan Doku’nun ailesi, 2 Ocak 2022’de Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Aile, valiyle görüşmek isterken polis engeliyle karşılaştı. Şubat 2022’de Ankara’ya giden aile, burada da gözaltına alındı. Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) verdiği Meclis araştırma önergesi, CHP ve İYİ Parti’nin desteğine rağmen AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Şüpheler güçlendi, sonuç çıkmadı

Soruşturma sürecinde ortaya çıkan deliller, Zaynal Abarakov ve babası Engin Yücer’e yönelik şüpheleri güçlendirdi.

Gülistan Doku’nun zorla bindirilmeye çalışıldığı öne sürülen ve Yücer’e ait olan aracın, soruşturmanın başladığı gün kent dışına çıkarıldığı belirlendi. Abarakov, 17 Mart 2022’de Antalya’da gözaltına alındı, ancak “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kararının aylarca tebliğ edilmediği ise daha sonra ortaya çıktı.

700 saatlik yeni görüntü dosyada

Savcının değişmesinin ardından, 31 Ekim 2025’te Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait 700 saatlik KGYS ve işyeri kamerası görüntüsü dosyaya eklendi. Aradan geçen 6 yıla ve değişen 3 savcıya rağmen, “Gülistan Doku’ya ne oldu?” sorusu hâlâ yanıt bulmadı.

“Gülistan bütün kadınlar için bir sembol”

Munzur Özgür Öğrenci Derneği üyesi Semra Koç, Gülistan Doku’nun kaybettirilmesinin cezasızlık politikalarının sonucu olduğunu söyledi. Koç, “Bu dosyada şeffaflık yok. Failler istense bulunur. Gülistan, bugün bütün kadınlar için bir sembol” dedi.

Kadınların hiçbir yerde güvende olmadığını vurgulayan Koç, örgütlenme çağrısı yaptı: “Kadınlar erkek egemen sisteme karşı birlikte güçlenmek zorunda. Caydırıcı cezalar uygulanmadıkça bu şiddet bitmez.”

