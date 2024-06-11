Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding protestosu

"Önce 5 arkadaşımızı hapse mahkum ettiniz, sonra da 13 arkadaşımızı en değme katillere dahi yapmadığınız gibi, sabah baskını ile gözaltına aldınız. Arkadaşlarımıza tüm ahlaki ve sosyal yasaları çiğneyerek çıplak arama yaptınız. Ancak bizler yılmayacağız. Çünkü biz direnmeyi, tanklara karşı taş atan çocuklardan, halkı için savaşan Filistin direnişinden öğrendik. Biz haykırıyoruz ki Tanklara karşı atılan taşlar, Gazze'de gecesini gündüzüne katan doktorlar, sizin petrol hatlarınızdan, elektrik santrallerinizden kudretlidir."