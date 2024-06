Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding protestosu

Zorlu Holding’e bağlı Zorlu Enerji 24 Mayıs’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan “Finansal Duran Varlık Satışı” bildirimiyle İşgal Devleti’ne enerji üreten Ezotech Electric Ltd., Solad Energy Ltd. ve Adnit Real Estate Ltd. şirketlerindeki paylarının tamamını ortağı Edeltech’e sattığını açıklamıştı.