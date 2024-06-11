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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 22:03
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 09:37
1 dk Okuma

Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding protestosu

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, "Zorlu Holding, yaptığı kirli ticareti, işgalciyi besleyen enerji santrallerini gizlemeye çalışıyor" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding protestosu
Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

Filistin için Bin Genç Hareketi bugün İsrail'le ticareti kesmedikleri gerekçesiyle Zorlu Holding'i protesto etti.

Kitle, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinden 'İşbirlikçi Zorlu, elektrik santralleriyle soykırımcı İsrail'e elektrik üretiyor. Nazif Zorlu santralleri kapat!' yazılı pankart ve büyük bir Filistin bayrağı eşliğinde yürüdü. 

Görseli Büyüt

Yürüyüş sırasında ‘Filistin'e özgürlük İsrail'e yaptırım’, ‘Soykırımcı İsrail işbirlikçi sermaye’, ‘Filistin davamız yargılamaz’ sloganları atıldı.

Görseli Büyüt

Onlarca kişi, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Zorlu Holding binası önünde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde basın açıklaması yaptı. 

Görseli Büyüt

Filistin direnişinin 8 aydır dünyanın tüm süper güçlerine karşı direnmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada: ‘’Tüm dünya sahte gözyaşları ile İsrail'i kınarken, ama ve fakat dolu ikiyüzlü cümleler kurarken, öte yandan dünyanın özgür insanları Nehirden Denize Özgür Filistin mücadelesi için sokakları alanları dolduruyor. Tanklara karşı taş atarak başlayan bu direniş, tüm dünyaya zalimlere ve işbirlikçilere karşı nasıl mücadele edileceğini öğretmeye devam ediyor’’ ifadeleri kullanıldı. 

Görseli Büyüt

Açıklamada İsrail için yeni anlaşmaların yapıldığı belirtilerek şöyle devam edildi: 

Görseli Büyüt

‘’Siyonist varlık her gün Nusayrat'da, Rafah'da Batı Şeria'da katliamlarına bir yenisini daha eklerken, İşbirlikçi siyasetçi ve tüccarlar, İsrail'in katliamlarına yalancı ağlamalar ile kameraların karşısında eşlik ederken, arkadan ticaret yapmaya, yeni gaz anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. 

Görseli Büyüt

En yakın örneğini gördüğümüz SOCAR, petrolün nereye gittiğini bilmediğini söylüyor. Askeri tesis ve uluslararası anlaşmalar ile korunan bir boru hattının, petrolünü nereye gönderdiğini bilmezden gelmek, tek kelime ile acınası. Tezgahı ortaya çıkan firmalar, bir bir hükümetin kolları altına sığınmaya çalışıyor.’’

Görseli Büyüt

Zorlu Holding’in enerji santrallerini gizlemeye çalıştığını vurgulayan açıklamada, ‘’Aynı şekilde Zorlu Holding, medyaya anlaşılması güç, herhangi bir açıdan Filistin'in yararına olmayan açıklamalar ile yaptığı kirli ticareti, işgalciyi besleyen enerji santrallerini gizlemeye çalışıyor. Her zaman söylediğimiz gibi biz direnmeyi Filistin halkından öğrendik, sizlerin karışık sözlerine kanacak değiliz’’ ifadeleri kullanıldı. 

Görseli Büyüt

İsrail’le ticareti protesto etmeye devam edeceklerini ifade eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi’nin okuduğu basın açıklaması şöyle son buldu: 

Görseli Büyüt

"Önce 5 arkadaşımızı hapse mahkum ettiniz, sonra da 13 arkadaşımızı en değme katillere dahi yapmadığınız gibi, sabah baskını ile gözaltına aldınız. Arkadaşlarımıza tüm ahlaki ve sosyal yasaları çiğneyerek çıplak arama yaptınız. Ancak bizler yılmayacağız. Çünkü biz direnmeyi, tanklara karşı taş atan çocuklardan, halkı için savaşan Filistin direnişinden öğrendik. Biz haykırıyoruz ki Tanklara karşı atılan taşlar, Gazze'de gecesini gündüzüne katan doktorlar, sizin petrol hatlarınızdan, elektrik santrallerinizden kudretlidir."

Görseli Büyüt

Zorlu Holding’e bağlı Zorlu Enerji 24 Mayıs’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan “Finansal Duran Varlık Satışı” bildirimiyle İşgal Devleti’ne enerji üreten Ezotech Electric Ltd., Solad Energy Ltd. ve Adnit Real Estate Ltd. şirketlerindeki paylarının tamamını ortağı Edeltech’e sattığını açıklamıştı.

Görseli Büyüt

Edeltech firma yöneticilerinin ise Zorlu’ya hem 15 yılı aşkın iyi ortaklık geçmişlerinden hem de ortaklığın Dorad enerji santralinde devam etmesinden ötürü teşekkür etmişti.

(AD)

filistin için bin genç zorlu holding İstanbul şişli
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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