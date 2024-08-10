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Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 11:26
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2024 11:26
2 dk Okuma

Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama

Zorlu Enerji Grubu, Gazze sınırına 7 kilometre uzaklıkta faaliyet yürüten Dorad Doğal Gaz Santralini portföylerinden çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Fotoğraf: Murat Bay

The Jerusalem Post’ta dün (9 Ağustos) yayımlanan haberde, temmuz ayında Zorlu Holding temsilcilerinin de katıldığı Dorad Energy yönetim kurulunun toplandığı ve İsrail ordusu üslerine elektrik sağlama anlaşmasının yenilendiği aktarıldı.

Gazze’deki savaş sonrası İsrail ile ortak iş yaptığı için protestoların odağındaki Zorlu Enerji Grubu ise yayımladığı yazılı açıklamayla İsrail'de bulunan Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki hisselerin satış ve pay devirlerine yönelik imzaların mayısta tamamlandığı açıkladı. 

Dorad Doğal Gaz Santrali, Gazze sınırına 7 kilometre uzaklıkta faaliyet yürütüyor.

Karar yetkisi olmadığı iddiası

Zorlu Enerji'nin yüzde 25 hissesinin olduğu Dorad Gaz Santrali'nde “hiçbir karar alma ve aldırma” yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklaması şöyle:

"İsrail kanunları uyarınca yönetilen Santralde, diğer ortakların çoğunluk oluşturarak aldığı herhangi bir karar üzerinde de etkili olmamız mümkün olmamaktadır. Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerinde gerçekleştirdiğimiz devirler gibi Dorad Santralindeki hisselerimizi de yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı gözeterek portföyümüzden en kısa sürede çıkarmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gelişmeleri eksiksiz ve zamanında kamuoyu ile paylaşacağız.

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"Otuz yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma planlarına enerji sektörü gibi stratejik bir alanda hizmet eden şirketimize ve grubumuzun diğer şirketlerine yönelik itham ve yorumların bu çerçevede sağduyuyla değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Özellikle sivil ve masum insanların yaşadıklarından dolayı tüm ülkemiz gibi son derece üzüntü duyuyor, bir an önce barışa kavuşulmasını gönülden diliyoruz."

Boykot listesinde

Filistin’de İşgale Son Kampanya Grubu, birçok kez İsrail’de enerji yatırımları olan Zorlu Holding’i İstanbul’daki Zorlu Center önünde toplanarak protesto etmişlerdi.

Holding, İsrail’deki yatırımlarından ötürü İsrail'e karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi’nin (BDS) boykot listesinde de yer alıyor. (TY)

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