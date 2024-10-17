Filistin İçin Bin Genç: 18 arkadaşımız gözaltında

İsrail Soykırımı’nı ve Türkiye'nin İsrail ile yaptığı ticareti protesto eden Filistin İçin Bin Genç grubundan 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı haberi X hesabı üzerinden duyuruldu, şöyle denildi:

“ACİL DAYANIŞMA ÇAĞRISI! BU SABAH DOSTLARIMIZ EV BASKINIYLA GÖZALTINA ALINDI. 18 YOLDAŞIMIZ GÖZALTINDA. Aksa Tufanı’nın ve soykırımın 1. yılında intifadanın sesini bu şehrin meydanlarında haykırdığımız için sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Yüreği Filistin ile atan herkesi, işgalci Siyonistlere ve suç ortaklarına karşı Filistin halkı yalnız değildir diyen gençleri yalnız bırakmamaya çağırıyoruz! “

Ayrıca İrem Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Dün Taksim’de, direnen Fernas maden işçilerine destek için eylem yapıldı. Yapılan eylemde on sekiz kişi gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde eylemin sorgulamaları bittikten sonra gruptan dört kişi serbest bırakıldı. Fakat kalan on dört kişi aynı zamanda Filistin için bin genç üyesi olan eylemciler, 7 Ekim’de Taksim eylemine katılmaları gerekçe gösterilerek gözaltında tutulmaya devam ediliyor. 17 Ekim sabahı 05.30 sularında ise Filistin için Bin Genç üyesi dört genç daha, 7 Ekim Taksim eylemi sebep gösterilerek evlerine yapılan polis baskını ile gözaltına alındı."

Filistin İçin Bin Genç Hareketi; İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından, Filistin’e destek eylemlerinde tanışan gençlerin bir araya gelişiyle Aralık 2023’te kuruldu. Hareket kendini, ‘anti-siyonist, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir topluluk’ olarak tanımlıyor.

(EMK)