ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 14:05
2 dk Okuma

Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı

Waters, “Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz. Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı
Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Rock grubu Pink Floyd’un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin’e destek için Londra’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlilke Waters’ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi.

Konserden önce konuşma yapan Waters, “Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz. Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim” dedi. 

"Cennet ile cehennem arfasında seçim yapabilirsiniz"

Holborn ve St. Pancras seçim bölgesinden 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler için İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın karşısına milletvekili adaylığını koyan Filistin destekçisi Andrew Feinstein’a destek isteyen Waters, şöyle dedi: 

“Cennet ile cehennem arasından seçim yapabilirsiniz. Mavi gökyüzüyle acı arasından seçim yapabilirsiniz. Adaylardan Starmer ve Feinstein’e baktığınızda peçenin ardından gülümsemeyi görebilir misiniz? Ben baktığımda görebiliyorum. Her seçim bölgesinde gerçeğin yanında olan adaylar olmayabilir ama Holborn ve St. Pancras bölgesinde var. Bu bölgede 72 bin seçmen var ve gerçeğin, sevginin ve empatinin yanında olan Feinstein için oyunuzu kullanın. Keir Starmer’ın başbakan olmasını engelleyin. Soykırımın kolaylaştırıcısı Starmer'ın başbakan olmasını önlemek tüm İngiltere ve insanlığın iyiliğine olur.”

“Hepimiz başta Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçısıyız. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz." 

Konuşmasının ardından Waters, "Wish you were here" şarkısı ile insanların bir araya gelmesini anlatan "Bar" şarkısını katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Yusuf İslam: Masum canı öldüren tüm insanlığı öldürmüş olur

Yusuf İslam da konuşmasında Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu belirterek "Çünkü onlar en masum, en temiz olanlar ve bunu hak etmiyorlar. Kim masum bir canı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş olur." dedi.

Gazze'de çocukların bir sonraki gün başına geleceklerden habersiz olduğunu söyleyen İslam, "Onlar için herhangi bir yarın olmayabilir. Savaş bölgesinin dışındaki çocukların aileleri de çocuklarına bu karanlık günlerde nasıl yardım edeceğini bilemez halde" diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Hamas: Ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız
Hamas: Ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız
22 Haziran 2024

(EMK)

İsrail filistin israil filistin kampanyası İsrail Filistin çatışmaları roger waters Pink Floyd
ilgili haberler
Ermenistan, Filistin’i resmen tanıdı
21 Haziran 2024
/haber/ermenistan-filistini-resmen-tanidi-296691
İsrail'den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı: Bir Hizbullah üyesi öldü
20 Haziran 2024
/haber/israil-den-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-bir-hizbullah-uyesi-oldu-296662
Filistinli gazeteci, İsrail ordusunun gözaltı merkezindeki işkenceyi anlattı
20 Haziran 2024
/haber/filistinli-gazeteci-israil-ordusunun-gozalti-merkezindeki-iskenceyi-anlatti-296656
İsrail saldırılarında 37 bin 431 Gazzeli hayatını kaybetti
20 Haziran 2024
/haber/israil-saldirilarinda-37-bin-431-gazzeli-hayatini-kaybetti-296655
GAZZE SORUŞTURMA KOMİSYONU
BM: İsrail, Gazze’de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı
20 Haziran 2024
/haber/bm-israil-gazzede-on-binlerce-cocugu-oldurdu-veya-sakat-birakti-296642
İsrail, Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
18 Haziran 2024
/haber/israil-bati-seria-da-640-filistinli-cocugu-gozaltina-aldi-296601
İsrail, Lübnan'a saldırdı: Bir Hizbullah üyesi öldü
17 Haziran 2024
/haber/israil-lubnan-a-saldirdi-bir-hizbullah-uyesi-oldu-296587
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 716 Filistinli öldü
14 Haziran 2024
/haber/israil-in-gazze-ye-saldirilarinda-son-10-gunde-716-filistinli-oldu-296537
Gazze’de 37 bin 202 Filistinli hayatını kaybetti
12 Haziran 2024
/haber/gazzede-37-bin-202-filistinli-hayatini-kaybetti-296439
Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding protestosu
11 Haziran 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-zorlu-holding-protestosu-296415
ilgili haberler
Ermenistan, Filistin’i resmen tanıdı
21 Haziran 2024
/haber/ermenistan-filistini-resmen-tanidi-296691
İsrail'den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı: Bir Hizbullah üyesi öldü
20 Haziran 2024
/haber/israil-den-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-bir-hizbullah-uyesi-oldu-296662
Filistinli gazeteci, İsrail ordusunun gözaltı merkezindeki işkenceyi anlattı
20 Haziran 2024
/haber/filistinli-gazeteci-israil-ordusunun-gozalti-merkezindeki-iskenceyi-anlatti-296656
İsrail saldırılarında 37 bin 431 Gazzeli hayatını kaybetti
20 Haziran 2024
/haber/israil-saldirilarinda-37-bin-431-gazzeli-hayatini-kaybetti-296655
GAZZE SORUŞTURMA KOMİSYONU
BM: İsrail, Gazze’de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı
20 Haziran 2024
/haber/bm-israil-gazzede-on-binlerce-cocugu-oldurdu-veya-sakat-birakti-296642
İsrail, Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
18 Haziran 2024
/haber/israil-bati-seria-da-640-filistinli-cocugu-gozaltina-aldi-296601
İsrail, Lübnan'a saldırdı: Bir Hizbullah üyesi öldü
17 Haziran 2024
/haber/israil-lubnan-a-saldirdi-bir-hizbullah-uyesi-oldu-296587
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 716 Filistinli öldü
14 Haziran 2024
/haber/israil-in-gazze-ye-saldirilarinda-son-10-gunde-716-filistinli-oldu-296537
Gazze’de 37 bin 202 Filistinli hayatını kaybetti
12 Haziran 2024
/haber/gazzede-37-bin-202-filistinli-hayatini-kaybetti-296439
Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding protestosu
11 Haziran 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-zorlu-holding-protestosu-296415
Sayfa Başına Git