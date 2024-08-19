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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 12:16
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 12:16
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Filistinliler, Zorlu PSM’yi boykot etmeye çağırdı

İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot için Filistin Kampanyası: “Müzisyenlere zulmü aklamaya ya da sanatla aklamaya ortak olmayı reddedişte önemli bir rol düşüyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistinliler, Zorlu PSM’yi boykot etmeye çağırdı
Fotoğraf: Filistin İçin Bin Genç

İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot için Filistin Kampanyası (PACBI), tüm uluslararası sanatçıları İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ni (PSM) boykot etmeye çağırıyor.

Zorlu PSM, Zorlu Holding’e bağlı. Zorlu Holding iştiraki Zorlu Enerji Grubu ise Gazze sınırına 7 kilometre uzaklıktaki Dorad Doğal Gaz Santrali’nde yüzde 25 hisseye sahip ve bu santral, İsrail’in enerjisinin yüzde 5-8’ini sağlıyor. 

“Tüm iştirakleri sorumlu”

İsrail'e karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi (BDS) Türkiye’nin aktardığına göre, PACBI’nin müzikseverlere ve sanatçılara Zorlu PSM’yi boykot etmek için yaptıkları çağrı şöyle:

“BDS Türkiye’nin daha önce yürüttüğü bir kampanya Zorlu Enerji’yi İsrail enerji piyasasından kısmen çekilmeye zorlamıştı. Ancak Dorad Santrali’nden topyekûn çekilene kadar Zorlu Holding ve tüm iştirakleri sorumlu tutulmaya devam edilmelidir.

“PACBI tüm uluslararası sanatçıları, özgürlük mücadelemize zarar vermeme ve Zorlu PSM’yi boykot etme yönündeki etik görevlerini yerine getirmeye çağırıyor.

“Sadece bu yıl bile, yüzlerce müzisyen ABD’de SXSW festivalini, İngiltere’de ise The Great Escape, Download ve Latitude festivallerini boykot ederek soykırıma uğrayan Filistinlilerle dayanışma içinde oldu.

BDS’den Zorlu Holding’e boykot çağrısı: İsrail’deki üç santralde ortaklığı var
BDS’den Zorlu Holding’e boykot çağrısı: İsrail’deki üç santralde ortaklığı var
27 Kasım 2023

“Suç ortaklığı”

“SXSW’in sponsorluğunu ABD ordusu ve silah üreticileri üstlenmiş, Birleşik Krallık’taki festivaller de milyarlarla ifade edilen silah yatırımları yapan Barclays Bank ile ortaklık kurmuştu. Hem sanatçıların sahip olduğu gücün hem de BDS hareketinin artan etkisinin ispatı olan boykotların doğrudan sonucu olarak, bahsi geçen tüm bu festivaller suç ortağı sponsorlarıyla ilişkilerine son vermişlerdir.

“İsrail, ancak sömürgeci güçlerin sağladığı cezasızlık ve uluslararası şirket ve kurumların olağanlaştırıcı tutumları sayesinde soykırım gerçekleştirebildiği için, müzisyenlere zulmü aklamaya ya da sanatla aklamaya ortak olmayı reddedişte önemli bir rol düşüyor.

“Türkiye halkına mücadelemize gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyoruz. İsrail’in Gazze’deki soykırımında Zorlu’nun suç ortaklığını sona erdirmeye yönelik bir adım olarak, Türkiye’deki müzikseverleri ve sanatçıları, Zorlu PSM’yi boykot etme kampanyasına katılmaya çağırıyoruz.”

Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
10 Ağustos 2024

Anlaşma yenilemesi

Gazze’deki savaş sonrası Türkiye'deki protestoların odağında olan Zorlu Enerji Grubu'nun İsrail’in resmî kurumlarında ve sanayi tesislerinde kullanılmak üzere elektrik ürettiği üç farklı santralde ortaklığı bulunuyordu. 

Holding, 2024 Mayıs ayında yayımladığı açıklamayla İsrail'deki iki santralde hisselerinin satış ve pay devirlerine yönelik imzaların tamamlandığını duyurdu.

Ancak 9 Ağustos’ta The Jerusalem Post’ta yayımlanan haberde, temmuz ayında Zorlu Holding temsilcilerinin de katıldığı ve Dorad Enerji yönetim kurulunun toplandığı bir toplantıda İsrail ordusu üslerine elektrik sağlama anlaşmasının yenilendiği aktarıldı. (TY)

zorlu psm Filistin-İsrail Savaşı zorlu holding BDS Türkiye pacbı
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