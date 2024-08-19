Filistinliler, Zorlu PSM’yi boykot etmeye çağırdı

İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot için Filistin Kampanyası (PACBI), tüm uluslararası sanatçıları İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ni (PSM) boykot etmeye çağırıyor.

Zorlu PSM, Zorlu Holding’e bağlı. Zorlu Holding iştiraki Zorlu Enerji Grubu ise Gazze sınırına 7 kilometre uzaklıktaki Dorad Doğal Gaz Santrali’nde yüzde 25 hisseye sahip ve bu santral, İsrail’in enerjisinin yüzde 5-8’ini sağlıyor.

“Tüm iştirakleri sorumlu”

İsrail'e karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi (BDS) Türkiye’nin aktardığına göre, PACBI’nin müzikseverlere ve sanatçılara Zorlu PSM’yi boykot etmek için yaptıkları çağrı şöyle:

“BDS Türkiye’nin daha önce yürüttüğü bir kampanya Zorlu Enerji’yi İsrail enerji piyasasından kısmen çekilmeye zorlamıştı. Ancak Dorad Santrali’nden topyekûn çekilene kadar Zorlu Holding ve tüm iştirakleri sorumlu tutulmaya devam edilmelidir.

“PACBI tüm uluslararası sanatçıları, özgürlük mücadelemize zarar vermeme ve Zorlu PSM’yi boykot etme yönündeki etik görevlerini yerine getirmeye çağırıyor.

“Sadece bu yıl bile, yüzlerce müzisyen ABD’de SXSW festivalini, İngiltere’de ise The Great Escape, Download ve Latitude festivallerini boykot ederek soykırıma uğrayan Filistinlilerle dayanışma içinde oldu.

BDS’den Zorlu Holding’e boykot çağrısı: İsrail’deki üç santralde ortaklığı var

“Suç ortaklığı”

“SXSW’in sponsorluğunu ABD ordusu ve silah üreticileri üstlenmiş, Birleşik Krallık’taki festivaller de milyarlarla ifade edilen silah yatırımları yapan Barclays Bank ile ortaklık kurmuştu. Hem sanatçıların sahip olduğu gücün hem de BDS hareketinin artan etkisinin ispatı olan boykotların doğrudan sonucu olarak, bahsi geçen tüm bu festivaller suç ortağı sponsorlarıyla ilişkilerine son vermişlerdir.

“İsrail, ancak sömürgeci güçlerin sağladığı cezasızlık ve uluslararası şirket ve kurumların olağanlaştırıcı tutumları sayesinde soykırım gerçekleştirebildiği için, müzisyenlere zulmü aklamaya ya da sanatla aklamaya ortak olmayı reddedişte önemli bir rol düşüyor.

“Türkiye halkına mücadelemize gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyoruz. İsrail’in Gazze’deki soykırımında Zorlu’nun suç ortaklığını sona erdirmeye yönelik bir adım olarak, Türkiye’deki müzikseverleri ve sanatçıları, Zorlu PSM’yi boykot etme kampanyasına katılmaya çağırıyoruz.”

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