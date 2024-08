Filistinli üniversite öğrencisi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, TRT World'ün Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini konu alan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galasında eylem gerçekleştiren Filistinli üniversite öğrencisinin Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) gönderildiğini açıkladı.

Filistin İçin Bin Genç'in bugün (27 Ağustos) X hesabından yaptığı paylaşıma göre, TRT World'ün 24 Ağustos'taki galasında eylem gerçekleştiren bir Filistinli üniversite öğrencisi, Arnavutköy GGM'ye gönderildi.

Filistinli gencin kendilerini telefonla arayıp polisin telefonunu alacağını söyledikten sonra hattın kesildiğini söyleyen Filistin İçin Bin Genç, şu anda kendisinden haber alamadıklarını belirtti.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nin paylaşımına göre Filistinli üniversite öğrencisi, "TRT World'ün panelinde İsrail'e tedarik edilen petrolü ifşa ettiği" için GGM'de tutuluyor. Yayınlanan ikinci açıklamaya göre, Filistinli üniversite öğrencisinin Ürdün pasaportu bulunuyor.

TRT World'ün Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini konu alan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselin gösterimi, 24 Ağustos saat 15.00'te Atlas Sineması'nda yapılmıştı.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden bir grup da "Erdoğan stop feeding oil to Zionists! End complicity on genocide!" ("Erdoğan Siyonistlere petrol vermeyi kes! Soykırım ortaklığını durdur!") yazılı dövizleriyle gösterime katılmıştı.

📌 Trt World belgesel gösteriminde eylem gerçekleştirdik



Türkiye'den İsrail'e her gün varillerce petrol giderken bu işbirliğini belgesel yaparak gizleyemezsiniz! @trtworld



Gerçeği haykıran gençler her zaman ve her yerde karşınıza çıkacak! pic.twitter.com/HjnMUMG6su