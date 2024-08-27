ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 18:51
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 20:03
2 dk Okuma

Filistinli üniversite öğrencisi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, TRT World'ün belgesel gösteriminde eylem gerçekleştiren Filistinli üniversite öğrencisinin GGM'de tutulduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Filistinli üniversite öğrencisi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi
Fotoğraf: Filistin İçin Bin Genç/X

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, TRT World'ün Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini konu alan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galasında eylem gerçekleştiren Filistinli üniversite öğrencisinin Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) gönderildiğini açıkladı.

Filistinli gençten haber alınamıyor

Filistin İçin Bin Genç'in bugün (27 Ağustos) X hesabından yaptığı paylaşıma göre, TRT World'ün 24 Ağustos'taki galasında eylem gerçekleştiren bir Filistinli üniversite öğrencisi, Arnavutköy GGM'ye gönderildi.

Filistinli gencin kendilerini telefonla arayıp polisin telefonunu alacağını söyledikten sonra hattın kesildiğini söyleyen Filistin İçin Bin Genç, şu anda kendisinden haber alamadıklarını belirtti.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nin paylaşımına göre Filistinli üniversite öğrencisi, "TRT World'ün panelinde İsrail'e tedarik edilen petrolü ifşa ettiği" için GGM'de tutuluyor. Yayınlanan ikinci açıklamaya göre, Filistinli üniversite öğrencisinin Ürdün pasaportu bulunuyor.

"Türkiye bu soykırıma ortak" demişlerdi

TRT World'ün Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini konu alan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselin gösterimi, 24 Ağustos saat 15.00'te Atlas Sineması'nda yapılmıştı.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden bir grup da "Erdoğan stop feeding oil to Zionists! End complicity on genocide!" ("Erdoğan Siyonistlere petrol vermeyi kes! Soykırım ortaklığını durdur!") yazılı dövizleriyle gösterime katılmıştı.

"Bir Filistinli genci sınır dışı etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin!"

Gösterimde protesto düzenleyen Filistin İçin Bin Genç üyeleri, "Ticareti kes!" sloganları attı. Gruptan bir kişi, gösterimde konuşmalar devam ederken kalabalığa şöyle seslenmişti:

Hepimiz buraya manevi duygularla geldik fakat burada iki yüzlü bir durum var. Bunu herkes duysun: Türkiye şu anda bu soykırıma ortaktır. Azerbaycan şirketi SOCAR, Türkiye üzerinden İsrail’e petrol sevkiyatı yapıyor. Bunu görmek zorundasınız. Ben Filistinliyim, bu işbirliğini bilmek zorundasınız. Türkiye, bu soykırıma ortaktır.

Gösterimden üç gün sonra GGM'de tutulduğunu öğrendikleri Filistinli üniversite öğrencisi için Filistin İçin Bin Genç Hareketi, "Arkadaşımızı, bir Filistinli genci sınır dışı etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin!" ifadelerini kullandı. (NK)

filistin için bin genç trt world Filistin geri gönderme merkezi ggm
ilgili haberler
Filistinliler, Zorlu PSM’yi boykot etmeye çağırdı
19 Ağustos 2024
/haber/filistinliler-zorlu-psmyi-boykot-etmeye-cagirdi-298727
Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding protestosu
11 Haziran 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-zorlu-holding-protestosu-296415
SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 13 kişi gözaltına alındı
2 Haziran 2024
/haber/socar-i-protesto-eden-filistin-icin-bin-genc-ten-13-kisi-gozaltina-alindi-296031
Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu
1 Haziran 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-socar-protestosu-296018
Filistin İçin Bin Genç'ten oturma eylemi: Filistin mücadelesi yargılanamaz
5 Mayıs 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-oturma-eylemi-filistin-mucadelesi-yargilanamaz-294970
Filistin İçin Bin Genç’ten MÜSİAD önünde eylem
26 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-gencten-musiad-onunde-eylem-294709
Filistin için Bin Genç’ten Dilan Tekin: Kısıtlama kararı göz boyamak için
20 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-gencten-dilan-tekin-kisitlama-karari-goz-boyamak-icin-294475
Filistin İçin Bin Genç: Mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz
9 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-mucadelemizin-sonuclarini-aliyoruz-294059
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Filistinliler, Zorlu PSM’yi boykot etmeye çağırdı
19 Ağustos 2024
/haber/filistinliler-zorlu-psmyi-boykot-etmeye-cagirdi-298727
Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding protestosu
11 Haziran 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-zorlu-holding-protestosu-296415
SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 13 kişi gözaltına alındı
2 Haziran 2024
/haber/socar-i-protesto-eden-filistin-icin-bin-genc-ten-13-kisi-gozaltina-alindi-296031
Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu
1 Haziran 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-socar-protestosu-296018
Filistin İçin Bin Genç'ten oturma eylemi: Filistin mücadelesi yargılanamaz
5 Mayıs 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-oturma-eylemi-filistin-mucadelesi-yargilanamaz-294970
Filistin İçin Bin Genç’ten MÜSİAD önünde eylem
26 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-gencten-musiad-onunde-eylem-294709
Filistin için Bin Genç’ten Dilan Tekin: Kısıtlama kararı göz boyamak için
20 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-gencten-dilan-tekin-kisitlama-karari-goz-boyamak-icin-294475
Filistin İçin Bin Genç: Mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz
9 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-mucadelemizin-sonuclarini-aliyoruz-294059
Sayfa Başına Git