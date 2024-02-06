Erkek şiddeti Ocak 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, en az 28 kadını ve beş çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 39 kadına şiddet uyguladı, en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 39 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Ocak

Cinayet

Kocaeli’nde Y.D. isimli erkek, yolda otomobiliyle seyir halindeyken rastladığı eski karısı Arzu Çınar’ı tartışma sonrası tüfekle vurarak öldürdü. Erkek, olaya müdahale etmeye çalışan arkadaşı K.U. isimli erkeği de aynı silahla yaraladı. Y.D. tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.B. isimli erkek, karısı R.B.’yi darp etti, hakarette bulundu. Kadın uzaklaştırma talep etti.

İstanbul’da bir erkek, kaldırımda bir kadını darp edip yere itti.

Tehdit

Edirne’de G.E. isimli erkek, karısı D.E.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

2 Ocak

Şüpheli Ölüm

Siirt’te kendisinden bir süredir haber alınamayan Sunay B. (79) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Faili Meçhul (Çocuk) Cinayet

İstanbul’da 2 grup arasında uzun namlulu silahlarla çıkan çatışmada Büşra P. (15) vurularak öldü.

3 Ocak

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da E.D. (32) isimli erkek, otomobilinde Melek Nur Özgener’u (17) başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı. Erkeğin 48 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.S.S. isimli erkek, karısı N.S.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu, evden çıkmasına izin vermedi. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

Samsun’da S.A. adlı erkek, evde tartıştığı karısı Z.H.A.’yı ile darp etti, kolunu kırdı. Erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de Ş.E. isimli erkek, eski karısı M.Ç.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

4 Ocak

Cinayet

Kocaeli’de Ş.K. isimli erkek, eski karısı Tülay Dağaşan’ı (45) sokakta tabancayla boynundan vurarak öldürdü. Erkeğin, daha önce kadını çok kez ölümle tehdit ettiği bildirildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.K. isimli erkek, karısı C.Ç.K.’yi darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de H.T. isimli erkek, sevgilisi H.K. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

5 Ocak

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Hacer G. (84) dairede çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.H. isimli erkek, karısı S.H.’yi darp etti.

6 Ocak

Cinayet

Ankara’da S.D. isimli erkek, karısı Gülseven D'yi bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Manisa'da T.K. (33) isimli erkek, kendisine borç vermek istemeyen komşusu Ulviye Eskici’yi (85) darp edip boğazını keserek öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Düzce'de bir süredir kendisinden haber alınamayan Semiha A. (69) evinde ölü bulundu.

İzmir'de kendisinden haber alınamayan Gökçe B. (25) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.A. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı R.A.’yı darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.Y. isimli erkek, karısı S.Y.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de A.R. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen karısı B.R.’yi iş yerine gelerek rahatsız etti.

7 Ocak

Cinayet

Mersin'de 8 ay önce cezaevinden çıkan M.B. (45) isimli erkek, 7 aylık hamile karısı Serap B.'yi (41) başına demir çubukla vurarak öldürdü, 5 yaşındaki torununu alıp olay yerinden kaçtı. Erkek gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de kendisinden bir süre haber alınmayan Semiha A. (69) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da K.Ç. isimli erkek, eski iş arkadaşı F.D. isimli kadını sokakta boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın, hastaneye kaldırıldı, erkek olayı görenler tarafından darp edildi. Erkek, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mersin’de bir erkek, 4 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkek gözaltına alındı.

8 Ocak

Cinayet

Diyarbakır’da N.B. (71) isimli erkek, karısı Pervin B.’yi (45) evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Ö. isimli erkek, karısı Ö.Ö.’yü darp etti, kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de C.K. isimli erkek, karısı Y.B.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Aksaray’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, D.A. (21) isimli kadını eşya almak için çıktığı balkonda, darp etti, bıçakla yaraladı, gasp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek olay yerinden kaçtı.

9 Ocak

Cinayet

Aydın’da Aydın Aksakdemir (53), bir rezidansın otoparkında otomobil içerisinde kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şule Tokel’i (49) silahla vurarak öldürdü, olaya müdahale etmeye çalışan rezidans sakini M.K. isimli erkeği de yaraladı. Aydın Aksakdemir aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Afyon'da Gaye S. (24), evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.K. isimli erkek, karısı M.Ç.K.’yi darp etti.

Maraş’ta İ.T. isimli erkek, evlilikleri sırasında seks işçiliğine zorladığı eski karısı S.B.’yi beyzbol sopasıyla darp ederek yaraladı, “seni öldüreceğim” diyerek tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Manisa’da Ü.D. isimli erkek, karısı E.D.’yi ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Kadın ve bebek kurtarıldı, dumandan etkilenen erkek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

(Şehir yok) Bir erkek, karısını sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada tartışırken boğazını ve ensesini sıktı, burnuna vurarak darp etti.

10 Ocak

Cinayet

Manisa'da Osman Davras, sevgilisi Özge Gülenyüz’ü silahla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Tehdit

Edirne’de H.K. isimli erkek, karısı S.K.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

11 Ocak

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Hülya Ç. (56) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Cinayet

Bursa'da Y.A. (24) isimli erkek, tartıştığı karısı Petek A.’yı (20) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.

Taciz

İstanbul’da kimliği belirsiz biri, 2 kadını sokakta taciz etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul ve Kocaeli’de 8 kişi, 1’i Türkiye vatandaşı olmak üzere toplam 6 kadını seks işçiliğine zorladı. 8 şüpheliden S.Ç. ve M.A. tutuklandı.

12 Ocak

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da otomobil içinde bir erkek, tartıştığı karısının kucağındaki bebeği almaya çalıştı, çocuğunu almak isteyen kadını arabayla yolda sürükledi.

13 Ocak

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.Y. isimli erkek, eski sevgilisi M.S. isimli kadını darp etti, telefonda hakaret ve tehdit etti.

Edirne’de S.B. isimli erkek, eski sevgilisi E.B.Ç. isimli kadını darp etti.

Edirne’de T.B. isimli erkek, sevgilisi Ö. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu.

Tehdit

Edirne’de C.B. isimli erkek, eski karısı G.Ö.’yü iş yerine gelerek tehdit etti, ayrıca telefonda tehdit etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de S.D, Ü.A. VE S.S. isimli erkekler, Türkiye vatandaşı olmayan 7 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

14 Ocak

Cinayet

Giresun’da İ.Y. (56) isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şengül Yeşilkaya’yı (52) işlettiği türkü evinde bilgisayar kablosu ile boğarak öldürdü. Erkek tutuklandı. Erkeğin, 22 yıl önce karısını öldürdüğü, bu suçtan 21 yıl hapis yatıp bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Urfa'nın bir hastanede doktorluk yapan Ronahi Satı (26) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

15 Ocak

Cinayet

Antalya'da Y.G. isimli erkek, dini nikahlı karısı Burcu Gezersoy'u bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan erkek, hastanede tedaviye alındı, ardından tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Sinop’ta Selma E., çalıştığı terzi dükkanında ölü bulundu.

İstanbul’da Eleni B. (54) isimli kadın yangın merdiveni ile çıktığı pasajın çatısından atlayarak intihar etti.

Çocuk Cinayeti

Antep’te M.Ş.Ş. (18) isimli erkek, arkadaşı S.S.Ç. (15) isimli oğlan çocuğunu “şakalaştığı sırada” bıçaklayarak öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erzincan'da 3 erkek, 2 kadını seks işçiliğine zorladı, erkekler tutuklandı.

16 Ocak

Cinayet

İstanbul’da A.T. isimli erkek, katıldığı nişan davetinde daha önce evlenmek istediği Kader İrgören’ü gördü, silahla vurarak öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etmeye çalıştı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.T. isimli erkek, karısı G.Ö.’yü darp etti.

İstanbul’da Y.E.D. isimli erkek ile kimliği bilinmeyen bir arkadaşı, Özbekistan vatandaşı M.K. isimli kadını seks işçiliğine zorladı, pasaportuna el koydu, darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Adana’da F.A. isimli erkek, kendisinden ayrılan N.K. isimli kadının trafikte aracının önüne atlayarak tehdit etti, aracının camlarını kırdı. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı, uzaklaştırma verildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erzincan’da A.S., İ.E. ve S.O. isimli erkekler, 5 kadını seks işçiliğine zorladı, 3 erkek tutuklandı.

17 Ocak

Cinayet

Van'da İ.A. isimli erkek, tartıştığı karısı Adile A.'yı kendi evinde silahla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Amasya'da zihinsel engelli Hülya A. (70), evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.A. isimli erkek, karısı Ö.A.’yı darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

18 Ocak

Cinayet

Antep’te E.T.K. (34) isimli erkek, tartıştığı karısı Bahar K.'yi (31) evde tabanca ile başından vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da E.K. (25) isimli erkek, sevgilisi Nazlı Elmas’ı (19) evinde uzun namlulu silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak öldürdü. Kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Antalya’da 10 yaşlarında bir kız çocuğu, belden yukarısının olmadığı bir şekilde ölü bulundu.

19 Ocak

Cinayet

Sakarya’da komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ü. (50), boşanma aşamasında olduğu karısı ile konuşmak için gittiği evde kızı Ayşegül Oğuz’u (31) ve karısı Nesrin Ü.’yü (46) silahla vurarak öldürdü, annesi A.Ü.’yü (78) silahla yaraladı. Erkek daha sonra aynı silahla intihar etti, annesi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da Zübeyir Yıldız (28) isimli erkek, eski sevgilisi Melike Akpınar’ı (24) iş yerinin yakınlarında tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde ölü bulundu.

Ocak’ta basına yansıyan cinayet

Adana'da tartıştığı karısını öldüren N.K.’nin (40) olay sırasında başından vurduğu annesi Fahriye K. (54), tedavi gördüğü hastanede 54 gün sonra hayatını kaybetti. 26 Kasım 2023’te gerçekleşen olayda, annesi Fahriye K.'nin evinde çıkan tartışmada erkek, belindeki tabanca ile annesi ve karısını vurmuş, motosikletle olay yerinden kaçmış ve tutuklanmıştı.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Hicret C. (24) isimli kadın, evinde göğsünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Sevgilisi M.S. isimli erkek gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’nde biri kadın ile toplam 9 şüpheli, Türkiye vatandaşı olmayan 12 kadını seks işçiliğine zorladı. 6 şüpheli tutuklandı.

20 Ocak

Şüpheli Ölüm

Kocaeli'nde Zilan A. (25) isimli kadın, bir otelin banyosunda iple asılı halde ölü bulundu.

Antalya’da 4 Ocak'tan beri kayıp olarak aranan Merve Şevval E. (18) sahilde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.D. isimli erkek, karısı A.D.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de E.Y. isimli erkek, sevgilisi Z.H. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da taksi şoförü bir erkek, bir kadını sokakta yerde darp etti, olay yerinden kaçtı. Erkeğin şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı.

Adana’da kimliği belirsiz bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokakta darp etti. İnceleme başlatıldı.

İstanbul’da H.A. isimli erkek, N.Y. isimli kadını belediye binasının önünde boğazını sıkarak darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

21 Ocak

Cinayet

Mardin’de Ş.E. (28) isimli erkek, 3 gün önce doğum yapan karısı Vatfa (Behiye) Ecevit'i (25) evinde bıçaklayarak öldürdü.

Tecavüz

Burdur’da S.K.K isimli kadın, ablası D.D.K.’nin dini nikahlı kocası S.O.’nun kendisine tecavüz ettiğini, olayı kimseye anlatmaması için ablası ve kendisini silahla tehdit ve hakaret ettiğini söyledi. Erkek gözaltına alındı.

22 Ocak

Şüpheli Çocuk Ölümü

Mardin’de apartmanın 7´nci katındaki evlerinin balkondan düşen Hazal Arya H. (4), hayatını kaybetti.

Muğla'da da bir kolu olmayan kimliği belirsiz kadın sahilde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Ş.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de M.O. isimli erkek, karısı A.O.’yu telefondan tehdit etti, hakarette bulundu.

Edirne’de A.Ş. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı D.Ş.’yi tehdit etti, hakarette bulundu.

23 Ocak

Cinayet

Eskişehir'de M.U. isimli erkek, kar maskeli ve eldivenli kıyafetle girdiği evde Safinaz Ayten (72) isimli kadını öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

İstanbul’da M.Z.U. (26) isimli erkek, Özbekistan vatandaşı Shakhnoza Kurbonova (34) isimli kadını evinde bıçaklayarak öldürdü, ev arkadaşı Özbekistan vatandaşı F.M. (38) isimli kadını ise yaraladı. F.M. hastanede tedavi altına alındı, erkek gözaltına alındı.

24 Ocak

Cinayet

İzmir'de öğretim üyesi Yusuf Yılmaz, kızı Linda (4) ile boşanma aşamasındaki karısının annesi Dilek U.'yu (61) tabancayla öldürdü, boşanma aşamasındaki karısı öğretim üyesi D.U.Y.’yi (38) ağır yaraladı. Erkek daha sonra intihar etti, karısı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da Ömer A., eski karısı sokak ortasında bıçaklayarak öldürüldü. Failin daha sonra intihar ettiği öğrenildi.

Çocuk Cinayeti

İzmir'de L.M. (30) isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen karısı S.E.'yi (34) camını kırarak girdiği evde bıçaklayarak ağır yaraladı, kızı Behiye E.'yi (12) ise öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, saklandığı evde gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.K. isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı T.K.’yi iş yerine gelerek darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

25 Ocak

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da üstgeçit köprüsüne çıkan Hatice A. (24) yola “atlayarak” hayatını kaybetti.

Urfa'da Betül A. (36) kendini bez parçasıyla tavana asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da Ömer A., eski karısı M.A.’yı sokakta vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Erkek daha sonra evine gidip kendini asarak intihar etti.

26 Ocak

Cinayet

Ankara’da M.A. isimli erkek, barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Ayşegül Çınar’ı (44) evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Bursa’da zihinsel engelli U.B. (29) isimli erkek, annesi Şafiye B.’yi (56) sırtından bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan T.D. isimli erkek, yeni boşandığı eski karısı A.D.’yi yolda karşılaştığı sırada karnından bıçaklayarak yaraladı, hakaret etti. Erkek kendisini de karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı, kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı.

Aksaray’da F.A. (47) isimli erkek, bir ay önce boşandığı eski karısı H.A.’yı (37) iş çıkışında bekledikten sonra otoparkta bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

27 Ocak

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Münire Ş. (49) isimli kadın yatak odasında ölü bulundu.

28 Ocak

Cinayet

Zonguldak’ta T.K. (25) isimli erkek, karısı Bahar K.’yi (22) konuşmak için geldiği evinin önünde “boşanmak istediği için” tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da temizlik görevlisi olarak çalışan Gülnare D. (35) bir apart odasında ölü bulundu.

Düzce'de Şeyda A. (29) derede ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Isparta’da A.A.C. isimli erkek, Türkiye vatandaşı olmayan 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkek gözaltına alındı.

29 Ocak

Cinayet

Bursa’da T.K. (45) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Seher A.K.’yi (42) evde başına merdane ile vurup boğarak öldürdü. Erkeğin, kadının kız kardeşine "ablanı öldürdüm" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Antep’te Halil Ç., boşanma aşamasındaki karısının evine giderek karısı Yüksel Ç. ile karısının 2 erkek kardeşi Mehmet ve Ahmet Oymak’ı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, otomobilinde intihar etmiş halde ölü bulundu.

Şüpheli Ölüm

Düzce’de Hürriyet N. (48) isimli kadın derede ölü bulundu.

Uşak’ta Yasemin Y. (49), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta E.G. (38) isimli kadın, bir hastanenin 12. katından “düşerek” öldü.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Karabük'te E.S. (14) isimli kız çocuğu 10. katta bulunan dairenin penceresinden “düşerek” öldü.

Çocuğa Şiddet/İstismar

Ankara’da E.D. (43) isimli erkek, sokakta oynayan ve evine çağırdığı H. (9) isimli oğlan çocuğunun cinsel organını ısırarak kopardı. Erkeğin, sokakta oyun oynayan 4 oğlan çocuktan yardım istediği, çocukları bodruma götürüp sünnet olup olmadıklarını sorduğu, diğer çocukların üst kata kaçıp kurtuldukları öğrenildi. H.'nin babası, "komşularımızda da önceden böyle bir olay olmuş üst katımızdaki komşumuzun çocuğunun cinsel organını da ısırmaya çalışmış onu koparamamış onu sıyırmış" dediği öğrenildi. Erkek hakkında “basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında 111 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.C. isimli erkek, karısı İ.G.’yi darp etti.

Denizli’de S.Ü. isimli erkek, tartıştığı karısının evine gelerek tüfekle kapıya ateş etti, kadın iki çocuğu ve kardeşi ile evde mahzur kaldı. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı, kadın boşanma davası açtı. Erkeğin farklı suçlardan 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

30 Ocak

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.T. isimli erkek, karısı S.T. ’yi darp etti.

Tehdit

Edirne’de S.K. isimli erkek, karısı S.N.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Önleyici tedbir kararı bulunduğunu söyleyen kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de E.K. isimli erkek, dini nikahlı karısı R.S.A.’yı evde tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

31 Aralık

Şüpheli Ölüm

Düzce’de Sezin Y. (63) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan Fatma Yasemin Y. (49), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Ankara’da aile içi şiddet şikayetiyle polis merkezine götürülmesi için ekip aracına bindirilen G.A. isimli kadın, ekip aracı seyir halindeyken araçtan yola atlayarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.Z. isimli erkek, karısı D.Z.’yi darp ve tehdit etti, hakaret ederek evden attı. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

İstanbul’da bir erkek, sokakta bir kadını darp etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Konya’da H.İ., B.G. ve B.G. isimli erkekler, üçü Türkiye vatandaşı olan toplam 5 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

(EY/EMK)