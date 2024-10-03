Erkek şiddeti Eylül 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül en az 33 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

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Erkekler, Eylül’de en az 45 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az 14 çocuğu istismar eden erkekler, en az sekiz kadını taciz etti. Erkekler en az 61 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Eylül

Cinayet

Adıyaman’da Ekrem D. (36), karısı Merve D.’yi (25) evinde başından silahla vurarak öldürdü, intihar etti.

Erzurum’da M.K. isimli erkek, babası R.K.’yi (55) ağaçlık alanda silahla vurarak yaraladı, babası ile birlikte yaşayan Fatma K.'yi aynı silahla vurarak öldürdü. M.K. tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Osmaniye'nin Melek K. (79) yangın çıkan evinde ölü bulundu. Sabah annesinden haber alamayan kızı, annesinin evine gidip ihbarda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

2 Eylül

Cinayet

Samsun’da O.Y. (77) isimli erkek, karısı Naciye Y.’yi (75) keserle kafasına vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Aydın’da E.D. (32) isimli erkek, eski karısı Nebahat Yükçü’yü (30) evinde göğsünden pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı, tutuklandı.

Hatay’da H.K. isimli erkeğin, kayıp olarak aranan komşusu R.Z. isimli kadını sopayla başına vurarak öldürdüğü, kadının ziynet eşyalarını çaldıktan sonra cesedi sulama kanalına attığı öğrenildi. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

İzmir'de minibüs şoförü C.G. isimli erkek, belediye otobüsü şoförü E.Ş. isimli kadını trafikte darp etti. Erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Mersin’de M.K. (37) isimli erkek, motosikleti ile 5 yaşındaki komşusunun kız çocuğunu kırsal bir alana götürüp istismar etti. Olayı gören çevredekiler erkeği darp etti. Erkek gözaltına alındı.

3 Eylül

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de Tuğba K. (25) evlilik yıl dönümünde park halindeki otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Gözaltına alınan kocası A.K. serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.D. isimli erkek, karısı Ş.D.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talebinde bulundu.

4 Eylül

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Ö.D.’yi boğazını sıkarak darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Diyarbakır’da M.A. isimli erkek, karısı G.E. ile kızı Ş.E.'nin işlettiği kuaföre gelerek kadınları tehdit etti, ertesi gün de işyerinde darp etti.

Edirne’de E.Ş. isimli erkek, 40 yıllık karısı M.Ş.’yi evlilikleri süresince darp etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek tutuklandı.

Taciz

İstanbul'da A.H.M. isimli erkek, minibüste kadınların fotoğraflarını gizlice çekti, gözaltına alındı. Erkeğin telefonunda yüzlerce kadının fotoğrafı bulunduğu bildirildi.

5 Eylül

Şüpheli Ölüm

Aydın’da F.A. (60) isimli kadın denizde boğulmuş halde ölü bulundu. F.A.'nın kızı, "annemin bir polis sevgilisi vardı. Annem ölmedi, intihar etmedi, öldürüldü" iddiasında bulundu.

Şiddet / Yaralama

Kırıkkale'de M.A. isimli erkek, tartıştığı karısı D.G.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kocaeli’de S.K. ve M.K isimli erkekler, bir kadını seks işçiliğine zorladı. M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.K. tutuklandı.

6 Eylül

Cinayet

Kayseri’de M.B. (45) isimli erkek, bir fabrikada işçi olarak çalışan eski sevgilisi Hatice Gül’ü (43) fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Erkek tutuklandı.

Kocaeli’de emekli astsubay Erdoğan C. (71), evde kanser hastası karısı Dursine C.’yi (67) silahla ateş ederek öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Sakarya’da S.S. (50) isimli erkek, sevgilisi Sehle Gündüz (35) isimli kadını iş yerinde başına tabancayla ateş ederek öldürdü, olay yerinden kaçtı. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.G. isimli erkek, karısı G.B.G.’yi evde darp etti.

Adıyaman’da F.Ş. isimli erkek, karısı V.A.’yı darp etti, gözaltına alındı. Aynı zamanda koruma altında olan yaban hayvanını avladığı öğrenilen erkeğe 113 bin TL idari para cezası verildi.

Taciz

İstanbul’da bir kadın, eve sipariş getiren İ.D. isimli erkeğin kendisini taciz ettiğini söyledi. Kadının kocası U.B. işyerine gitti, işyerinde çıkan kavgada başka bir çalışan olan Ö.D. isimli erkek U.B.’yi bıçaklayarak yaraladı. İ.D. “cinsel taciz”, Ö.D. ise “basit yaralama” suçundan tutuklandı.

7 Eylül

Cinayet

Mersin'de Çetin Gençay (36), konuşmak için evine geldiği eski sevgilisi Feriye Gözüala (25) ile evdeki iş arkadaşı Hamiyet Çetin Görmezer’i (43) tabancayla vurarak öldürdü. Hamiyet ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olay yerinden uzaklaşan erkek intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Çorum’da Ayşe K. (60) evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de İ.Ö. isimli erkek, karısı S.Ö.’yü darp etti.

Tehdit

Edirne’de H.Ç. isimli erkek uzaklaştırma kararını ihlal etti, karısı S.Ç.’yi tehdit etti, hakarette bulundu.

Edirne’de S.K. isimli erkek, eski karısı T.K.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Edirne’de S.C. isimli erkek, eski karısı İ.T.’ye hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

İzmir’de M.E. (37) isimli erkek, sevgilisi N.B. (47) isimli kadını sağ omuzuna ve burnuna vurup darp etti, kadının burnunu kırarak yaraladı. Erkek tutuklandı.

8 Eylül

Çocuk Cinayeti

Diyarbakır'da günlerdir kayıp olarak aranan Narin G. (8) isimli kız çocuğu bir dere yatağında çuvalın içinde ölü olarak bulundu. Çocuğun "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğü öğrenildi. Otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası S.G., cesedi taşıdığını itiraf eden N.B. isimli erkek, Narin'in annesi Y.G. ve abisi E.G.’nin aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Tehdit

Kütahya’da B.K. (48) isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen ve ayrı yaşayan karısı G.K.’yi (30) WhatsApp üzerinden silah fotoğrafı paylaşarak tehdit etti, evinin önüne gelerek tehdit ve hakaret içeren mesajları attı. Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında tedbir kararı uygulandı.

9 Eylül

Cinayet

İstanbul’da M.E. isimli erkek, sevgilisi Maıa A.'yı kaldıkları otel odasında darp ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yaklanarak gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.E. isimli erkek, beraber yaşadığı eski karısı K.H.’yi darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuğa Şiddet / İstismar

İstanbul’da S.Y. isimli erkek, kızı S.Y.’yi (13) zorla dilendirdi, hırsızlık yaptırmaya zorladı, darp etti. Kayıp olarak kaçan kız çocuğu, birlikte kaçtığı abisinin karısı M.G.S. (14) isimli kız çocuğunun da S.Y.’nin abisi E.Y. (16) ile geçen sene para karşılığında evlendirildiğini söyledi. S.Y. isimli kız çocuğu koruma altına alındı. Kızların babası A.G. ve S.Y. gözaltına alındı. S.Y.’nin abisi E.Y., dedesi E.Y ile annesi H.T.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de E.U. isimli erkek, karısı M.U.’yu çok kez tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

10 Eylül

Cinayet

Konya'da E.D. isimli erkek, eski sevgilisi Elif Ceren A.’yı (30) masaj salonunda bıçaklayarak öldürdü. Elif Ceren’in birkaç gündür masaj salonunda kaldığı, kendisini darp eden eski sevgilisi erkek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da iki market sahibi arasında ekmeğe yapılan 1 liralık indirim nedeniyle çıkan kavgada, E.B. isimli erkek, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba (52) ile kızı Berivan Ağbaba'yı (24) silahla ateş ederek öldürdü.

Şiddet / Yaralama

Nevşehir'de gece bekçiliği yapan B.Ş. isimli erkek, tartıştığı karısı H.Ş.’yi evde boğazından bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Konya'da E.A. isimli erkek, birlikte ilaç almak için gittikleri eczanede karısı K.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Tekirdağ’da darp nedeniyle beyin kanaması geçiren S.Y. (2) isimli kız çocuğunun istismara uğradığı öğrenildi. Çocuğun annesi B.Y, B.Y.’nin dini nikahlı kocası S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) isimli erkek ile oğlu K.A. (13) ve G.K. (14) isimli oğlan çocuğu tutuklandı.

11 Eylül

Cinayet

Antep’te İ.R. (55) isimli erkek, tartıştığı kızı Hatice R.’yi (32) evde tabancayla vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Konya’da 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E. (35), bir evin bahçesinde gömülü halde ölü bulundu. G.S., B.H., A.J ve J.T.'yi isimli erkekler cinayeti itiraf etti, tutuklandı. Erkekler kadını bıçaklayarak öldürüp, müstakil bir evin bahçesine gömdüler.

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Hacer O. (76) nehirde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Y. isimli erkek, eski karısı N.A.’yı darp etti.

Bursa'da İ.U. (42) isimli erkek, boşanma davası sonrası eski karısı A.U.'yu (35) adliyenin otoparkında çakıyla zorla arabaya bindirdi, arabada darp etti, öldürmekle tehdit etti. Olayı gören kadının babası S.B. (59) ise İ.U.’yu silahla vurarak yaraladı.

Çocuk İstismarı

Diyarbakır'da Kuran kursunda eğitmenlik yapan O.E. isimli erkek, bir çocuğu istismar etti, tutuklandı. Erkeğin başka çocukları da istismar ettiği öğrenildi.

12 Eylül

Cinayet

Antalya’da bir gece kulübünde bodyguard olan Ş.T. (47) isimli erkek, hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki karısı Fadim T.’yi (52) evine gizlice girip silahla ateş ederek öldürdü. Erkek tutuklandı, olay yerinden kaçmasına yardım eden arkadaşı F.İ. isimli erkek ise serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Z.M.G. isimli erkek, karısı M.G.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de S.K. isimli erkek, eski karısı Y.D.’nin üzerine araba sürdü, tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da T.H.S. isimli erkek, eski sevgilisi G.G. isimli kadının evine zorla geldi, bıçakla tehdit ve darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Zonguldak’ta Z.P. (55) isimli erkek, para için tartıştığı annesi D.P.'yi (82) sopayla darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Taciz

Antalya'da O.B. isimli erkek, halk otobüsü içinde bir kadını taciz etti. Kadının yanında bulunan E.S. isimli erkek olaya tepki gösterince O.B. E.S.’yi bıçakla yaraladı. O.B. gözaltına alındı.

13 Eylül

Cinayet

İstanbul’da E.Y. isimli erkek (31), annesi Aysel Y.’yi (54) evde boğazını keserek öldürdü. Annesinin cesediyle iki gün aynı evde kalan erkek gözaltına alındı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Yalova’da D.B., E.B., B.A.İ., A.İ. ve O.Y. isimli erkekler, Türkiye vatandaşı olmayan 6 kadını seks işçiliğine zorladı. D.B., E.B, A.İ. ile O.Y. tutuklandı, B.A.İ. serbest bırakıldı.

14 Eylül

Cinayet

Ankara'da hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe tedbiri bulunan C.B. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Döne B.'yi (44) metro istasyonunun merdivenlerinde tabancayla sırtından vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Kayseri'de B.A. isimli erkek, eski karısı F.G.'yi 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

15 Eylül

Cinayet

İstanbul’da C.E. isimli erkek, karısı V.E.’yi evi terk etmek istediği için çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Kadının oğlu da babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Çelişkili ifadeler veren ve olay saatinde evde olduğu tespit edilen M.İ., A.İ, B.İ ile aile üyeleri M.E., Ş.E, A.E., ve M.E. gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Van’da Esma A. İsimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.K. isimli erkek, karısı B.Y.’yi darp etti.

Edirne’de M.S. isimli erkek, karısı N.S.’yi kafasına telefonu atarak darp etti, kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Malatya’da T.P. isimli erkek, birlikte yaşadığı G.U. isimli kadını silahla ateş ederek yaraladı. Erkek aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Kadın ve erkek hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de bir erkek, araç içinde karısını darp etti. Olayı gören çevredekiler de erkeği darp etti.

Tehdit

Edirne’de C.T. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı S.T.’yi tehdit etti.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.U. isimli erkek, karısı M.U.’yu evinin önüne gelerek tehdit ve hakaret etti. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

Hatay'da Y.T. isimli erkek, zihinsel engelli N.Ş. (36) isimli kadına tecavüz etti, tutuklandı.

16 Eylül

Şüpheli Ölüm

Niğde’de G.Ç. (43) isimli kadın apartmanın 3. katından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İzmir'de motokuryelik yapan T.C. isimli erkek, sokakta kucağında çocuğuyla yürüyen S.T. isimli kadını ve aynı gün bir başka bir kadını taciz etti, tutuklandı. Erkeğin, cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

17 Eylül

Cinayet

Diyarbakır’da A.A. ve İ.U. isimli erkekler, Sudenaz U. isimli trans kadını evinde bıçaklayarak öldürdü, G. isimli diğer trans kadını ise ağır yaraladı. Erkekler olaydan sonra evi yağmaladılar, tutuklandılar.

Tecavüz

Muğla’da Y.E.Ö. isimli erkek, üniversiteler arası yelken etkinliği sırasında teknede D.K. isimli kadına tecavüz etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Aydın’da H.A. (20) isimli erkek, kuzeni olan E.A. (9) isimli oğlan çocuğunu evlerinin bahçesindeki tuvalete kilitleyerek darp ve istismar etti. Erkek tutuklandı.

18 Eylül

Cinayet

Aksaray'da M.A. (50) isimli erkek, boşanma aşamasında olan damadı R.O.'yu (30) tabancayla vurarak ağır yaraladı, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana O.'yu ise (26) öldürdü. Olay yerinden kaçan M.A. tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Mersin’de bir erkek uzaklaştırma kararına rağmen çocuklarının okuluna giderek eski karısını darp etti. Çocuklarını ise kaçırmaya çalıştı.

Eskişehir’de M.U.K. isimli erkek, karısı F.N.K.’yi ev eşyaları ile darp ederek yaraladı, tutuklandı.

Tecavüz

Denizli'de yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 oğlan çocuğu, zihinsel engelli G.T. (23) isimli kadına katıldığı düğünden alıp bir arazide tecavüz ettiler. Oğlanlar tutuklandı.

Taciz

Edirne’de N.E.P. isimli kadın, internet alışverişi yaptığı uygulamada bir erkeğin kendisine cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiğini söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.P. isimli erkek, evinin bahçesinde bulunan M.Ö. isimli kadının görüntülerini gizlice çekti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

19 Eylül

Şüpheli Ölüm

Çanakkale’de kimliği bilinmeyen bir kadın 4. kattaki balkondan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Neslişah Ş. (26) isimli kadın kaldığı otel odasında ölü bulundu.

İstanbul'da K.A. (25) isimli kadın, yaşadığı özel bir öğrenci yurdunun bahçesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.İ. isimli erkek, karısı N.İ.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de İ.P. isimli erkek, karısı D.P.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.D. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen karısı M.D.’nin evinin önüne geldi. Kadın şikayetçi oldu. (tehdit?)

Çocuk İstismarı

Muğla’da M.A.Ç. (65) isimli erkek, 6 ve 9 yaşlarında olan 2 kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

Eskişehir’de Z.C.G. isimli erkek, katıldığı televizyon programında P.D. (14) isimli zihinsel engelli kız çocuğunu istismar ettiğini söyledi, tutuklandı. Kızını dini nikahla evlendirdiğini iddia eden anne A.K. ve üvey baba S.K. tutuklandı.

20 Eylül

Şüpheli Ölüm

Erzurum’da Dilan Y. (23) isimli kadın 4 Ağustos’ta evinin banyosunda “kendini asmış” halde ölü bulundu. Ancak Dilan’ın annesi S.S. kızını, Dilan’ın kocası İ.Y.’nin (31) öldürdüğünü öne sürdü.

Antep’te Y.K. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Silah sesinin duyulmasının ardından olay yerine gelen aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.T. isimli erkek, kendisinden ayrı yaşayan dini nikahlı karısı B.T.’yi darp etti, hakarette bulundu.

Bursa'da bir ortaokulda müdür olan erkek, müdür yardımcısı kadını revir olarak kullanılan penceresiz odaya taşımaya zorladı, kadın kabul etmeyince odasının kapısını kırdı. Erkek açığa alındı ve soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce de "şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız." dediği öğrenildi.

Tehdit

Edirne’de F.Ö. isimli kadın, boşanma aşamasındaki kocası V.Ö.’nün uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini söyledi.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de ismi verilmeyen bir erkek, 14 yaşındaki öz kızını istismar etti, 9 yaşındaki diğer kızına “sıra sana da gelecek” dedi. Erkek tutuklandı.

21 Eylül

Şüpheli Ölüm

Mardin’de Esra B. (19), babasına ait silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, karısı E.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Edirne’de A.Ş. isimli erkek, karısı H.Ç.Ş.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Edirne’de H.A. isimli erkek, karısı D.A.’ya hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

İstanbul ve Aydın’da 9 kadın ve 13 erkek, Türkiye vatandaşı olan ve olmayan toplam 48 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı.

22 Eylül

Çocuk İstismarı

İstanbul’da kimliği bilinmeyen bir erkek, evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak mastürbasyon yaptı.

23 Eylül

Cinayet

İstanbul’da "kasten yaralama", "gasp'", "cinsel taciz", "yağma", "mala zarar verme", "çocuğa cinsel istismar” suçlarından 26 suç kaydı bulunan Y.E.G. (19) isimli erkek, motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınıp karakoldan kaçarken polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) başından silahla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Aydın'da Cihan Kaman isimli erkek, eski sevgilisi Ebru Öcal’ı (33) boşanma aşamasındaki kocasıyla barıştığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek intihar etti.

Manisa’da G.E. (40) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Selda E.’yi (39) eşyalarını almak için gittiği evinde boğarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Batman’da Pelda Ü. (30) isimli kadın 7’nci kattaki evinin balkonundan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Bursa’da F.Y. (50) isimli erkek, 13 yaşında olan engelli bir kız çocuğunu istismar etti, tutuklandı.

24 Eylül

Cinayet

Malatya’da R.K. (41) isimli erkek, otomobilde avukat görüşmesi sonrasında tartıştığı boşanma aşamasındaki karısı Nuran K.’yi (37) silahla vurarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü, erkek tutuklandı.

Maraş’ta Yusuf Bektaş (26), sevgilisi Yaren Küçük'ü (21) tabancayla öldürdü, aynı silahla intihar etti.

İzmir'in birçok suçtan sabıkası bulunan Serdal Çelik (39) isimli erkek, evine gittiği sevgilisi Berrin Yılmaz'ı (42) tabancayla öldürdü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Y. isimli erkek, karısı E.Y.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.Ç. isimli erkek, karısı S.D.Ç.’yi darp etmeye çalıştı, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Adana'da B.K. (28) isimli erkek, yıllarca darp ettiği karısı Seda K. (28) kendisinden ayrılıp boşanma davası açtığı için tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek tekrar tehdit edip karakolun olduğu sokağa silahla geldi. Erkek tutuklandı.

25 Eylül

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.Ö. isimli erkek, karısı G.Ö.’yü darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tokat’ta M.K. isimli “zihinsel engelli” erkek, yolda yürüyen S.G. (36) isimli kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da C.O. isimli erkek, soru kitapçığındaki testi hızlı çözdüğüne inanmadığı oğlu B.T.O.'yu darp etti. Erkek gözaltına alındı, oğlan çocuğu ise korumaya alındı.

26 Eylül

Cinayet

İzmir’de bianet erkek şiddeti çetelesine 30 Ağustos’ta “şiddet/yaralama” olarak yansıyan vakada, Özkan K.’nin yaraladığı karısı Esin K.’nin (32) kaldırıldığı hastanede 29 gün sonra öldüğü öğrenildi. Ayrıca, aynı olayda erkek Ebru Duvar’ı öldürmüş, intihar etmişti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Dilek A. (26) sahile vurmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.A. isimli erkek, karısı I.B.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Samsun’da akrabalarının evine misafirliğe gelen R.K. isimli erkek, burada 9 aylık hamile karısı F.K.'yi “kıskançlık” gerekçesiyle çıkan tartışmada darp etti. Erkek tutuklandı.

27 Eylül

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.M. isimli erkek, sevgilisi S.N.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Ağrı’da H.V. isimli kadın, komşuları H.S., İ.S., E.S., Ö.S. isimli erkeklerin bahçesine gelerek kendisini taci ettiğini, hakarette bulunduklarını söyledi. Daha sonra erkeklerin kadını, kadının kocasını ve oğlunu da darp ettiklerini, evlerini kurşunladıklarını belirtti. Olayda yaralanan kadın, kocası ve oğlu, hastaneye kaldırıldı, kadının kafasına 14 dikiş atıldı. Gözaltına alınan H.S., İ.S., E.S., Ö.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan F.Y. isimli erkek, iki çocuğunu okula götürmek için evinden çıkan eski karısı A.R.’yi (34) bıçaklayarak yaraladı. Erkek gözaltına alındı.

28 Eylül

Cinayet

Hatay’da Y.K. (34) isimli erkek, tartıştığı karısı Ayşe K.'yi (34) evde bıçaklayarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir’de S.Ö. (27) isimli kadın cami bahçesinde ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İzmir'de Özge Hançer G. (32) evinde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Kayseri’de Gizem A. (26) 3. kattaki evinin mutfağının penceresinden “düşerek” öldü.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli'de F.Y. isimli erkek, iki çocuğunu okula götürmek için evinden çıkan eski karısı A.R.’yi (34) sokakta bıçaklayarak yaraladı, gözaltına alındı. Erkeğin, eski karısını zaman zaman tehdit ettiği ve bu sebeple hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Taciz

Çankırı’da bir erkek, otobüs durağındaki kız öğrencilere bakarak sokak ortasında mastürbasyon yaptı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından kameraya kaydedildi ve görüntüler ihbar hattına ulaştı.

29 Eylül

Cinayet

Adıyaman’da Erdem Kılavuz (45), tartıştığı karısı Zeliha Kılavuz'u tabancayla öldürdü, sonra aynı silahla intihar etti.

Afyon'da Seydi A. (49) isimli erkek, tartıştığı karısı Satı A.’yı (55) evde tüfekle ateş ederek öldürdü, intihar etti.

Hatay’da H.K. isimli erkek, bir gün önce tartıştığı Hazal G.’yi (40) apartman çıkışında bıçaklayarak öldürdü, kadının kocası V.G.'yi (44) ise yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek teslim oldu.

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de E.P. (50) isimli bir kadın, evinin 4. katından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Yozgat’ta S.A. isimli erkek, karısı S.A.’yı ve kavgayı ayırmaya çalışan oğlu M.A.’yı (24) evde tüfekle ateş ederek yaraladı, ardından aynı tüfekle intihar etti.

Çocuk İstismarı

Osmaniye’de E.B. (14) isimli kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 18 erkek gözaltına alındı.

Muğla’da yıllarca öz babası S.Y.’nin kendisini istismar ettiğini söyleyen kadın otel odasını yaktı. Erkek gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

30 Eylül

Cinayet

Kars'ta D.M. (30) isimli erkek, tartıştığı karısı Sıla M.'yi (18) evde tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Antep’te R.Ş. (25) isimli kadın evinde ipte asılı halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Van'da Zehra K. (21) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.G. isimli erkek, sevgilisi G.A. isimli kadını ve kızını darp etti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da S.N. isimli erkek, eski sevgilisi L.T. isimli kadını ve sevgilisi İ.H.F. isimli erkeği takip etti, kadını ve yanındaki erkeği bulundukları araçta silahla ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Adana’da M.M. (60) isimli erkek, yatak odasına çağırdığı E.B. (8) isimli oğlan çocuğunu istismar etti, kimseye söylememesi için tehdit etti. Erkek tutuklandı. Olay, taşınma hazırlığında olan anneannesi F.C.’nin evine giden E.B.’nin arkadaşlarıyla oynadığı sırada topu anneannesinin üst kattaki ev sahibi olan M.M.’nin balkonuna kaçırması sonrası gerçekleşti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Aydın'da M.Y., N.A., E.E., E.K. ve R.Ş. isimli erkekler, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkek gözaltına alındı.

(EY/EMK)