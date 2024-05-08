Erkekler Nisan’da 30 kadını öldürdü

İnfografik: Yağmur Karagöz

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Nisan’da en az 30 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

Nisan’da en az 24 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, yılın ilk dört ayında 119 kadını öldürdü.

Şüpheli ölüm illeri Antalya (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Elazığ (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kastamonu (1), Kocaeli (2), Mardin (1), Mersin (1), Ordu (1), Sakarya (1), Sinop (1), Tokat (1), Uşak (1), Urfa (1), Van (1), Zonguldak (1).

Erkekler, en az 33 kadına şiddet uyguladı, en az 20 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 10 kadını taciz etti. Erkekler, 20 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, Nisan’da en az dört kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 16 kadını da “öldürmekle” tehdit etti.

Ankara’da bir kadın meşru müdafaa hakkını kullandı: B.A. isimli kadın, aynı evde yaşadığı eski kocası Veysel Dörkozan'ı (44) kendisini darp ettiği için bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin kadını bıçakla yaraladığı, yıllardır darp ettiği ve birden fazla suç kaydının olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

2024, 2023 ve 2022'de Erkek Şiddeti 2024’ün ilk dört ayında erkekler 119 kadını öldürdü, 24 kadını taciz etti, 42 çocuğu istismar etti, 158 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 144 kadını seks işçiliğine zorladı. 90 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 13 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk dört ayında erkekler 89 kadını öldürdü, 15 kadını taciz etti, 31 çocuğu istismar etti, 234 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 115 kadını seks işçiliğine zorladı. 73 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 11 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk dört ayında erkekler, 99 kadını öldürdü, 34 kadını taciz etti, 83 çocuğu istismar etti, 238 kadına şiddet uyguladı, 11 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 262 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk dört ayında 70 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk dört ayında en az dokuz çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Nisan’da en az 30 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 24 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az altı erkeği de öldürdü.

Kadınları öldüren erkeklerden biri uzman çavuş idi.

Nisan’da erkeklerin öldürdüğü kadınlar Asya C., Besra K., Buse Ateş S., Buse Demirkıran, Emine Boynueğri, Emine D., Esma İ., Esra Y., F.C., Gülcan G., Gülseren Y., H.T., İlknur Ç., Kübra K., Meltem Z., Melek Ç., Nazlı T., N.A., Nursel Y., Petek A., Sabiha F., Sahure Dudu Bahçeci, Selin Yalın, Selma Ç., Semanur Ç., Sevda M., Serpil K., Türkan A., Yıldız Y., Yonca Kazan.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adıyaman (1), Ağrı (1), Ankara (2), Antalya (2), Balıkesir (1), Bolu (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), İstanbul (6), Karabük (1), Kırıkkale (1), Konya (1), Maraş (2), Manisa (1), Mersin (2), Muğla (1), Sakarya (1), Samsun (2), Tekirdağ (1).

Erkekler, 16 kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, bir kadını “kıskandığı”, bir kadını da “kedi beslediği” için öldürdü. Erkeklerin 12 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

En az 21 kadını kocası, sevgilisi erkekler, sekiz kadını kuzen, baba, torun gibi ailesinden erkekler öldürdü. Bir kadını komşusu öldürdü.

Erkekler, yedi kadını kesici aletle, 16 kadını ateşli silahla öldürdü. Erkekler iki kadını boğarak, iki kadını da darp ederek öldürdü. Erkeklerin üç kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler, altı kadını ev dışında sokak, ormanlık alan gibi alanlarda, 24 kadını da ev içinde öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 30 fail erkek vardı. 17 fail tutuklandı. Yedi fail gözaltına alındı. Üç fail intihar etti. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Nisan’da iki çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı üç idi. İki çocuğu babası, bir çocuğu kuzeni öldürdü.

Erkekler, çocukları ateşli silahla öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller İzmir (1), Maraş (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimler Tuğçe A., Sultan A.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren iki fail vardı. Biri tutuklandı biri intihar etti.

Taciz

Fotoğraf: Yağmur Karagöz / bianet

Nisan’da erkekler en az 10 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay beş idi.

Erkekler, dokuz kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti, en az bir kadını kameraya kaydederek taciz etti.

Erkekler, kadınları sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını uzman çavuş, bir kadını birlikte çalıştığı erkek taciz etti. Sekiz kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ankara (1), Antep (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Fethiye (1), İstanbul (3) İzmir (1), Şırnak (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden en az on fail vardı. Sadece üç fail tutuklandı. Biri hakkında dava açıldı. Bir fail gözaltına alındı. En az beş failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Nisan’da en az 20 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 4 idi.

Erkekler, bir çocuğu evde, 12 çocuğu okulda, dört çocuğu spor salonunda, üç çocuğu da sokakta istismar etti.

En az 12 çocuğu 4 öğretmeni, iki çocuğu çoban, bir çocuğu babası, dört çocuğu spor eğitmeni istismar etti. Bir çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Elazığ (13), Afyon (1), Ankara (1), Antep (2), Denizli (1), İzmir (1), Konya (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden yedi fail vardı. Sadece beş fail tutuklandı. Bir fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail de gözaltına alındı.

Cinsel Saldırı / Tecavüz

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Nisan’da erkekler basına yansıyan bilgilere göre dört kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı bir idi.

Kadına cinsel saldırıda bulunan erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Bir kadına komşusu, bir kadına kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan bir erkek, bir kadına kendisini kurye olarak tanıtan bir erkek ve bir kadına da doktor tecavüz etti.

Erkekler, dört kadına da ev dışı alanlarda tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iller İstanbul (2), Samsun (1), Urfa (1).

Hukuki Süreç Kadınlara cinsel saldırıda bulunan dört fail erkek vardı. Sadece iki fail tutuklandı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Erkekler, Nisan’da en az 33 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 56 idi. En az dört kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler, en az üç kadına koruma kararına rağmen şiddet uyguladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Ankara (1), Aydın (1), Bursa (2), Edirne (22), İstanbul (5), İzmir (1), Sivas (1).

Erkekler, 16 “barışmak istemediği, ayrılmak istediği”, iki kadını da “kıskandığı” için yaraladı. Erkeklerin 15 kadını neden yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 29 kadını darp ederek, iki kadını ateşli silahla, iki kadını kesici aletle yaraladı.

Erkekler, 16 kadını ev içinde, 14 kadını, toplu taşıma, park, sokak gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin üç kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 28 fail vardı. On fail serbest bırakıldı. İki fail hakkında tutuklama kararı verildi. Dört fail gözaltına alındı. 10 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Nisan’da en az 20 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl Nisan’da basına yansıyan seks işçiliğine zorlama vakası olmadı. Nisan 2024’te seks işçiliğine zorlanan dokuz kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller İstanbul (3), Samsun (6), Urfa (11)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 18 fail vardı. 13 fail tutuklandı, üç fail gözaltına alındı. İki fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz., Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz., Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)