Erkek şiddeti Eylül 2023

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Eylül’de en az 42 kadını öldürdü.

Erkekler, en az 66 kadına şiddet uyguladı, en az dokuz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az 11 kadını taciz etti.

1 Eylül

Cinayet

Maraş'ta uzaklaştırma kararı biten Oğuzhan Kuşat (33), boşandığı karısı Mislina Ölmez (23) ile kadının annesi Sadet Ölmez'i (60) evlerinde tabancayla öldürdü, kadının kardeşinin karısı K.Ö.'yü (30) de yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Urfa’da Z.A. (22) isimli bir kadın evde kendini asmış halde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.Ç. isimli erkek, karısı S.Ç.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkek hakkında önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de H.R. isimli erkek, eski sevgilisi S.M. isimli kadına telefon yoluyla hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında önleyici tedbir kararı uygulandı.

Tehdit

Edirne’de B.D. isimli erkek, eski karısı H.B.’yi telefonda tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu, erkeğe uzaklaştırma verildi.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da A.K. (48) isimli erkek, üvey kızları F.A. (18) ile A.A.’yı (16) 4 yıl boyunca istismar etti. Kız çocukları, babalarını baltayla ağır yaraladı. Kız kardeşler gözaltına alındı.

2 Eylül

Cinayet

Konya'da H.A. (33) isimli erkek, otomobilde tartıştığı karısı Zeliha A.´yı (26) önce bıçakladı, kaçmaya çalışırken başından tabancayla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Manisa’da Veysel Mızrak (47), park halindeki otomobilinin yanında beklerken, yoldan geçen Meliha Uludağ’ı (45) ve kadının yanındaki kızı Cansu Dönmez’i (20) silahla vurarak öldürdü, erkek intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.K. isimli erkek, karısı M.K.’yi darp etti.

Edirne’de E.B. isimli kadın, kocası İ.B.’nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, kendi ailesiyle görüşmesini istemediğini söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da bir erkek, tartıştığı bir kadının boğazını sıktı, kendini darp etti.

Tehdit

Edirne’de İ.S. isimli erkek, eski karısı G.Ü.’yü evinde tehdit etti, kadına hakaret etti.

3 Eylül

Cinayet

Ankara’da C.D. isimli erkek, trafikte bir araç sürücüsüyle tartışması sırasında silahla yanlışlıkla karısı Kızhanım D.’yi vurarak öldürdü. C.D. tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti, olaya müdahale etmeye çalışanları tehdit etti.

Çanakkale’de H.K. isimli erkek, eski karısı E.G.’yi (34) bıçakla yaraladı. Erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

4 Eylül

Cinayet

Karabük'te Hasan Küçükyılmaz (59), boşanma aşamasındaki karısı Özlem K. ile kadının annesi Nazife Çetinkök'ü sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek intihar etti. Erkeğin, 16 yıl önce de ilk karısını öldürmekten cezaevine girip tahliye edildiği öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Bursa'da bir erkek, yol kenarında elindeki kemerle bir kadını darp etti. Olaya müdahale etmeye çalışan bir erkeği de darp etmeye çalıştı.

İstanbul’da bir erkek, sokakta bir kadını darp etti. Kendisine müdahale etmeye çalışan bir erkeği de silahla vurmakla tehdit etti.

Çocuk İstismarı

Bursa'da H.H (22) isimli erkek, sevgilisi N.G. (16) isimli kız çocuğunu kaçırdı, 2,5 ay boyunca işkence uyguladı, istismar etti. Erkek tutuklandı.

Konya’da spor okulunda antrenörlük yapan H.A. isimli erkek, maçta oğlunu düşüren öğrencisi S.G.E. (12) isimli oğlan çocuğunu istismar etti. Çocuğun babası, H.A. ’dan şikayetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, yolda yürüyen H.S. isimli kadını taciz etti.

5 Eylül

Cinayet

Kırklareli’de Özlem Yürük (25) isimli kadın, sevgilisi İ.A.’nın evinde ölü bulundu. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da kendisinden bir süre haber alınamayan Nazlı Ece A. (20) evinde ölü bulundu. “Geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.”

Kayseri’de F.M. (23) isimli kadın, kendini asmış halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.K. isimli erkek, ayrı yaşadığı karısı P.K.’yı yolda darp etti, telefonunu kırdı. Kadın şikayetçi oldu.

İzmit’te S.K. isimli erkek, evinin bahçesinde oturan karısı C.K.’yi bacağından tabanca ile ateş ederek yaraladı, polislere “karımı vurdular” diye ağladı. Erkek serbest bırakıldı.

(Şehir yok) B. isimli erkek, sevgilisi Ş. isimli kadını canlı yayında dans ettiği için darp etti.

Tehdit

Edirne’de H.C. isimli kadın, kocası T.C.’nin evinin önüne gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Rize’de bir hastanede doktor olan Ş.E.G (36) isimli erkek, tedavi ettiği kadının kızı H.D.’yi (25), hastanede çalışan E.B. isimli kadını, taciz ettiği. Kadınlar şikayetçi oldu.

6 Eylül

Cinayet

Ankara'nın L.T. (68) isimli erkek, sürekli tartıştığı ve kavgalı olduğu komşusu İbrahim Bartan’ı ve onun karısı Nazik Bartan’ı (68) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İntihara Sürükleme

Hakkâri'de Esra’yı (11) istismar eden akrabaları N. Y., V. Y. ve Z. Y. isimli erkeklerin serbest bırakılması üzerine, kız çocuğu uçurumdan atlayarak intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.C.B. isimli erkek, karısı S.B.’yi darp etti.

Edirne’de O.K. isimli erkek, karısı E.K.’yi tehdit etti, kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Trabzon’da C.H. isimli erkek, çalışanı E.İ. isimli kadını evinde tabancayla ateş ederek yaraladı. Kadın yoğun bakıma alındı, erkek tutuklandı.

7 Eylül

Cinayet

İstanbul’da C.C. (64) isimli erkek, kız kardeşi Rebia Gül Arı’yı (59) meyve bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldürdü. Erkek balkondan atlayarak intihar girişiminde bulundu, hastaneye kaldırıldı.

Çocuk Cinayeti

Mersin'de M.T. (43) isimli erkek, misafirlikte oğlu Mustafa'yı (7) boğazını keserek öldürdü, aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya'da Bahar K. (31) oturduğu apart dairenin banyosunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Niğde'de A.K. (22) isimli kadın bir binanın teras katından “düşerek” öldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.T. isimli erkek, sevgilisi S.T. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de S.D. isimli erkek, karısı A.D.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın uzaklaştırma talep etti, şikayetçi oldu.

Edirne’de H.A. isimli erkek, karısı D.A.’yı darp etti, kadına hakaret etti. Kadın uzaklaştırma talep etti, şikayetçi oldu.

Zonguldak’ta K.E. isimli erkek, restoranda karısının tartıştığı S.A. isimli kadını darp ederek bayılttı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de Ö.T. isimli kadın, eski kocasının kendisini tehdit ettiğini söyledi. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir istedi.

Çocuk İstismarı

Tokat'ta O.K. (20) isimli erkek, komşularının A.K. (9) isimli kız çocuğunu 3 yıl boyunca istismar etti, cinsel içerikli görüntüler izletti. Erkek, “suç olduğunu bilmiyordum” dedi, tutuklandı.

8 Eylül

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır'da Hatice S. aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de A.Y. (90) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.A. isimli erkek, karısı S.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir kararı alındı.

Edirne’de N.Ş. isimli erkek, karısı A.T.’yi darp etti, kadına hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da M.Ö. isimli erkek ile eve çağırdığı erkek bir hoca, M.Ö.’nün karısı M.Ö.’yü “içine şeytan kaçtığı için” sopayla darp ettiler. Erkeğin karısını, sürekli şeytan olmakla suçladığı ve bu yüzden çok kez darp ettiği öğrenildi.

Tehdit

Edirne’de M.A. isimli erkek, karısı F.A.’yı tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Aydın’da 28 kişi, Türkiye vatandaşı olmayan 66 kadını seks işçiliğine zorladı. 28 şüphelinin 11’i serbest bırakıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta E.D. isimli erkek, 12 yaşındaki oğlan ile 13 ve 15 yaşındaki kız çocuklarını istismar etti. Erkek gözaltına alındı.

9 Eylül

Cinayet

Hatay'da Nazlı K. balkondan “düşerek” hayatını kaybetti. Kadının kocası U.K. tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de R.Y.Z. isimli erkek, karısı G.Z.’yi evinde darp etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de E.T. isimli erkek, eski sevgilisi S.K. isimli kadını evinde darp ve tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de G.A. isimli erkek, kendisinden ayrı yaşayan karısı A.V.’yi eve dönmesi için tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da bir erkek, uzaklaştırma kararının bittiği gün boşanma aşamasındaki karısı Y.E.’yi yaşadığı evin önünde tehdit etti. Boşanma süreci içerisinde erkeğin, sık sık kadının evine gelerek kendisini ve ailesini taciz ettiği, kadının şikâyeti üzerine erkeğe uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldığı bildirildi.

10 Eylül

Cinayet

Maraş’ta İ.Y. (45) isimli güvenlik görevlisi erkek, tartıştığı karısı Fatma Y.’yi (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı.

Ankara'da Hüseyin Y. (43), yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki karısı Emine Y. (40) ile kadının kız kardeşi Çiğdem Demir’i (37) sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldürdü, sonra aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Nuriye Ç. (65) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, yanındaki kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı.

İstanbul’da O.A.A. isimli oğlan, sokakta sözle taciz ettiği M.N.K. (15) isimli kız çocuğunun yüzüne kaldırım taşı atarak dişlerini kırdı, kızı yaraladı. Olaya müdahale etmeye çalışan Ç.İ. isimli oğlan çocuğunu da kulağını keserek yaraladı. O.A.A. tutuklandı.

İstanbul’da bir erkek, yolda bir kadını zorla arabaya bindirdi, olay yerinden kaçtı.

11 Eylül

Cinayet

İstanbul’da İ.K. isimli erkek, üvey amcası İsa Ergün'ü sokak ortasında, karısı Yeliz K.'yi ise evde silahla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Ağrı'da korucu M.T. (27) isimli erkek, sistematik bir şekilde şiddete maruz bıraktığı karısı Birsen T.’yi (24) ve karısının erkek kardeşi Fecri Tunç' u (32) silahla vurarak öldürdü, akrabaları H.T. ile N.T. isimli kadınları da ağır yaraladı.

Şiddet / Yaralama

Bursa'da İ.Ş. (50) isimli erkek, eski sevgilisi S.K. (33) isimli kadını darp etti, birçok kez ölümle tehdit etti. Erkek gözaltına alındı. Kadının daha önce erkeği birçok kez şikâyet ettiği öğrenildi.

12 Eylül

Cinayet

Afyon'da G.A. (89) isimli erkek, tartıştığı karısı Sıddıka A.’yı (83) bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Konya’da H.A. (33) isimli erkek, karısı Zehra A.'yı (26) önce bıçakla yaraladı, sonra tabancayla vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da kendisinden haber alınamayan Gizem Ö. (31), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Kader D. İsimli kadın evinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.B. isimli erkek, sevgilisi G.G. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

13 Eylül

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.A. isimli erkek, eski karısı H.Z.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de H.V. isimli erkek, karısı N.V.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

İstanbul’da metroda bir erkek, kadınların gizlice fotoğraflarını çekti. Olayı gören çevredekiler, erkeği darp etti.

Çocuk İstismarı

Düzce’de kimliği henüz bilinmeyen şehirlerarası otobüs şoförü bir erkek, yolculuk sırasında H.B. (15) isimli kız çocuğunu saçlarını ve kolu okşayarak istismar etti. Kız ve yengesi şikayetçi oldu.

14 Eylül

Cinayet

Kayseri'de O.Ç. isimli erkek, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Edanur Çoban’ı (18) sokakta av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

İzmir’de E.S. isimli erkek, parkta tartıştığı eski karısı Ezgi Gülizar’ı (35) tabancayla vurarak öldürdü. Erkek olay yerinden kaçtı.,

Konya'da cezaevinden izinli çıkan N.S. isimli erkek, dini nikahlı karısı Damla D.’yi sırtından ve boynundan bıçaklayarak öldürdü, olay yerinden kaçtı.

Bursa'da Y.B. (24) isimli erkek, kendisine “harçlık verilmediği için” halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye B.’yi bıçaklayarak öldürdü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.Z. isimli erkek, karısı S.Z.’yi sokakta darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de C.A. isimli erkek, karısı S.A.’yı darp ve tehdit etti, kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Cinsel Saldırı

Çanakkale’de G.O. (32) isimli bir erkek, turist bir kadına tecavüz etmeye çalıştı. Kadın şikayetçi oldu, erkek tutuklandı.

15 Eylül

Şüpheli Ölüm

Konya'da İlayda Ç. (19) ve Latife Nur Ş. (18) 15 katlı binanın çatısından “atlayarak” hayatlarını kaybettiler.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de O.H. isimli erkek, karısı N.H.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Kocaeli’de T.Ö. isimli erkek, karısı N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğunu evde bıçakla rehin aldı. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de O.O. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı S.O.’yu tehdit etti, kadına hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tecavüz

Çorum’da A.K., M.A., H.Ş., ve M.S. isimli erkekler, S.G. isimli kadını darp edip tecavüz ettiler. Erkekler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

16 Eylül

Cinayet

Bursa’da Tuncay Şener (35), sevgilisi Nurgül Demir’i (38) evinde tabancayla başından vurarak öldürdü, intihar etti.

Diyarbakır'da A.A. (30) isimli erkek, karısı Ayşe A.’yı (31) pompalı tüfekle vurarak öldürdü, gözaltına alındı. Kadının abisi, Ayşe’nin kocasından şiddet görmesine rağmen hem çocukları için hem de aile bireylerinin “bir şans daha ver” baskısı nedeniyle boşanamadığını söyledi.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Gülsüm Y. (29) denizde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.K. isimli erkek, karısı N.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Ankara’da S.Ö. isimli erkek, eski karısı B.S.’yi evine gelerek bıçakla yaraladı. Kadının yanında bulunan Emre Helvacı’yı ise tabancayla vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

İstanbul’da iki erkek, sokakta tartıştıkları bir kadını darp ettiler, zorla araca bindirdiler.

17 Eylül

Cinayet

Kocaeli’de C.G. (49) isimli erkek, karısı Gülseren G.'yi bıçaklayarak öldürdü, sonra da kendini bıçakla yaraladı.

Tehdit / Taciz

M.T. isimli kadın, annesinin nişanlısı C.A. (61) isimli erkeğin kendisini taciz ve tehdit ettiğini söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da A.U. isimli erkek, eski nişanlısı S.P. isimli kadını sokakta pompalı tüfekle darp etti. Erkeğin 29 suç kaydı olduğu bildirildi, adliyeye sevk edildi.

Tecavüz

Antep’te bir erkek, oğlunun karısına tecavüz etti. Soruşturma başlatıldı.

18 Eylül

Cinayet

İstanbul’da R.D. (50) isimli erkek, karısı Peri D.’yi (50) karnından ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Kilis’te R.A. (16) isimli oğlan, pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 7 aylık Bayram Mert Filik isimli bebeğin ölümüne neden oldu. R.A. tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Merve K. (36) babasının silahlıyla başından vurarak intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de bir erkek, karısını sokakta darp etti.

Ankara’da G.T. (38) isimli erkek, sokakta karısı E.T.’yi (34) darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı talep etti.

19 Eylül

Cinayet

Antalya’da İ.G. (48) isimli erkek, “kıskançlık” nedeniyle tartıştığı karısı Nadire G.’yi (42), evinde kaçtığı banyoda kırma av tüfeğiyle başına ateş ederek öldürdü. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da M.D. isimli erkek, eski sevgilisi Fatoş Çetin'i (25) ailesinin evinde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek tutuklandı. Erkek, 3-4 ay önce yine eve gelerek kadını bıçaklamış, tutuklandıktan 3-4 ay sonra cezaevinden çıkmıştı. Kadının babası, erkeğin Fatoş’u kaçırdığını, evde sopayla, kemerle darp ettiğini, kızının sığınma evine sığındığını belirtti.

Meşru Müdafaa

Konya'da S.K. (39) isimli kadın, kendisini ve çocuklarını sürekli darp eden kocası Ahmet K.’yi (40) uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Kadın tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da S.A. (25) isimli erkek, annesi ile ablasını darp etti, bir erkeği de bıçakla yaraladı. S.A. tutuklandı.

Cinsel Saldırı / Taciz

Muğla’da K.H. (32) isimli erkek, aracıyla istediği yere bırakabileceğini söylediği İ.B (20) isimli kadını kaçırmaya çalıştı, şehir dışında bir alana götürüp tehdit etti, cinsel taciz girişiminde bulundu. Kadın arabadan kaçarak kurtuldu. Erkek tutuklandı.

20 Eylül

Cinayet

İzmir’de İ.Ö. (92) isimli erkek, karısı Zeliha Ö.’yü (78) tartışma esnasında evin bahçesinde tüfekle vurarak öldürdü.

Şüpheli Ölüm

Ağrı’da E.Y. (30) isimli erkek, otomobiliyle evinin avlusundan geri geri çıkarken “yanlışlıkla” annesi Herdem Y.’ye (65) çarptı, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.H. isimli erkek, karısı G.H.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Kocaeli’de bir hastanede çalışan Ç.K. (54) isimli erkek, aynı bölümde çalıştığı A.Ö. (48) isimli kadını taciz etti.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da S.Z. isimli psikiyatrist erkek, hastası olan 15 çocuğu istismar etti. Erkeğin, çocuk hastaları manipüle etti, tecavüz edildiklerine inandırdı.

21 Eylül

Cinayet

İstanbul’da Müslüm Ö., kanser hastalığını atlatan karısı Fatma Ö.’i tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.M.S. isimli erkek, karısı A.S.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da K.Ç. isimli erkek, karısı Z.Ç.’yi darp etti, bıçak çekti. Kadının yardımı üzerine gelen kadının çocukları babalarından şikayetçi oldular, K.Ç. gözaltına alındı.

Antalya’da bir erkek, bir kadını sokakta darp etti, saçlarından tutarak yerde sürükledi.

Taciz

Muğla’da Ş.Ş. (21) isimli erkek, aynı otelde çalışan iş arkadaşı B.K. (18) isimli kadını depoda taciz etti. Erkek tutuklandı.

Muğla’da C.S. (57) isimli erkek yolcu, toplu taşıma aracında A.D. (33) isimli kadın yolcuyu taciz etti. Erkek tutuklandı.

Bursa'da market çalışanı R.S. isimli erkek, markette bir kadını etek altından gizlice fotoğraflarını çekerek taciz etti. Erkek gözaltına aldı.

Çocuğa şiddet

Kayseri’de 12 yaşında oğlan çocuğu, kuran kursunda ders veren hoca Y.Ç. isimli erkeğin kendisini demir sopayla darp ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Y.Ç., “hafifçe” vurduğunu söyledi, ev hapsiyle serbest bırakıldı.

22 Eylül

Cinayet

Düzce'de A.G. (68) isimli erkek, dini nikahlı karısı Özbekistan vatandaşı Berno Adilova’yı (46) boğazını keserek öldürdü.

Şüpheli ölüm

Kastamonu’da Funda C. (18) 3'üncü kattaki evinin balkonundan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.G. isimli erkek, karısı P.İ.G.’yi darp ve tehdit etti, hakaret etti. Erkek hakkında önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de G.Y. isimli erkek, karısı O.Y.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Bursa'da bir erkek, yoldan geçen bir kadını taciz etti. Olayı gören esnaf, erkeği darp etti.

23 Eylül

Cinayet

Kırklareli’de M.B. (34) isimli erkek, tartıştığı sevgilisi S.G. (43) isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ö. isimli erkek, karısı S.Ö.’yü darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de H.D. isimli erkek, karısı G.D.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de F.C. isimli erkek, S.D. isimli kadını darp etti.

Tehdit

Edirne’de N.A.R. isimli erkek, karısı P.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Kocaeli’de fotoğrafçı dükkanına gelen M.D. isimli erkek, iş yeri sahibi Ö.Ö. (41) isimli kadını cinsel organını göstererek taciz etti. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

25 Eylül

Cinayet

Erzurum’da N.A. (29) isimli erkek, Rusya vatandaşı sevgilisi Anastasia Emelianova (32) isimli kadını kırık cam parçasıyla bacağından yaralayarak öldürdü. Kadın, kan kaybından olay yerinde hayatını kaybetti, erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A. isimli erkek, karısı F.A.’yı darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Yalova'da T.K. isimli erkek, karısını darp etti. Olay yerinden kaçan erkek, Kastamonu’da yakalanarak tutuklandı.

İstanbul’da E.R. isimli kadın, uzaklaştırma kararı bulunan eski kocası M.B.’nin kendisini dükkanın önüne gelerek darp ettiğini söyledi.

26 Eylül

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ç. isimli erkek, karısı Ö.Ç.’yi darp etti.

Edirne’de H.A. isimli erkek, karısı D.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de L.M. isimli erkek, karısı M.M.’yi tehdit etti, hakarette bulundu.

Taciz/Cinsel Saldırı

Ankara'da A.K. (38) isimli kadın, bir kamu hastanesinde anestezi etkisi altındayken doktor İ.Ö.K. isimli erkeğin kendisini taciz ettiğini, iç çamaşırının iç kısmında eldiven pudrası gördüğünü söyledi. Erkeğin daha önce de “cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan hapse girdiği bildirildi.

27 Eylül

Cinayet

Samsun’da Zhala Baghırova (39) isimli kadın bir bağ evinde beylik tabancasıyla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis memuru C.G. isimli erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Seda F. bir parkta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.Ş. isimli erkek, karısı B.Ş.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de bir erkek, nişanlısı N.B. isimli kadını darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İzmit’de bir pilavcıda çalışan erkek, müşteri E.H. isimli kadına hakaret etti, üzerine yürüdü. Kadın, “kediye tekme attığını gördüm ve kasada hesabı öderken bununla ilgili uyarıda bulundum” dedi.

28 Eylül

Cinayet

Mersin’de M.G. (23) isimli erkek, borcu nedeniyle haciz geleceği için tartıştığı annesi Cemile G.’yi (48) evinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Antep’te Ali Y. (38), evini bastığı boşanma aşamasındaki karısı Medine Y.’yi (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, çocukları İ. (12), B. (16) ve V.Y. (18) ile olay yerinde bulunan komşusu Z.T. (33) isimli kadını yaraladı. Kaçan erkek, evin yanındaki camide intihar etti.

Çorum'da A.D. (48) isimli erkek, sokakta karşılaştığı eski karısı Zehra G.’yi (44) bıçaklayarak öldürdü. Bir mağazaya sığınan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmaya çalışan erkek tutuklandı.

Konya’da emekli polis memuru S.Ö.’nün, beylik tabancasıyla vurarak ağır yaraladığı karısı Semra Ö. (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 16 Nisan’da gerçekleşen olayda, erkek, karısı ve çocuklarını beylik tabancasıyla vurarak yaralamıştı.

Şüpheli Ölüm

Adana’da bir hastanede doktorluk yapan Rümeysa K. ölü bulundu.

Kocaeli’de kendisinden haber alınamayan Açelya Y. (17) deniz kenarında ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Kayseri'de Ü.Ç. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı F.Ç.’yi alıkoyduğu otomobilde tabanca kabzasıyla darp etti. Erkek olay yerinden kaçtı, yaralı halde bıraktığı kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da kimliği belirsiz bir erkek, bir kadını darp ederek zorla arabasına bindirdi, olay yerinde ayrıldı.

İstanbul’da kimliği belirsiz bir erkek, sokaktan geçtiği sırada iki kadını darp etti.

Zonguldak’ta bir erkek, kiralık evi tutmak isteyen karısını, “ben bu merdivenlerden her gün nasıl çıkacağım” diyerek darp etti.

29 Eylül

Cinayet

Konya’da Y.F.H. (26) isimli erkek, evde annesi Ayfer Akbay'ı (49) tüfekle vurarak öldürdü. Erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Urfa'da M.C. isimli erkek, dini nikahlı karısı Hatice Abdullah’ı kesici alet ile öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Zonguldak'ta F.A. (47) isimli kadın, balkondan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Kazakistan vatandaşı Maia Tarkanova (38) isimli kadın evinde ölü bulundu.

30 Eylül

Şüpheli Ölüm

Nevşehir'de Semiha B. (74) oturduğu sandalyeden düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Kübra Nur A. çalıştığı plazanın 11. katından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.D. isimli erkek, karısı B.D.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Urfa'da hakkında uzaklaştırma kararı olan M.O. isimli erkek, boşanmak isteyen karısı F.O.’yu (33) birçok kez darp etti, ölümle tehdit etti. Kadın, “beni darp etmesi sonrası şikayetçi olduğumda savcı, ‘ciddi bir şey yok' diyerek serbest bırakıyor. Kaç defa hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal ettiği halde hakkında işlem başlatılmadı. Sadece erkeklerin haklı olduğu bir ülke. Onun bana ya da çocuklarıma zarar vereceği korkusuyla yolumu değiştiriyorum sürekli. Hayati tehlikem var” dedi.

Çocuk İstismarı

İzmir’de bir erkek, bir ilkokula izinsiz girip kız çocuklarını istismar etti. Erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(EY/EMK)