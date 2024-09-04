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Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 00:04
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 10:14
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Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

Temmuz’da kadınlar, erkek şiddetiyle mücadele etmek için yargıya başvurdu. Yargıda elde edilen kazanımlar, şiddet uygulayan erkeklere verilen cezalar, dikkat çeken yargı kararları...

Evrim Kepenek

Elif Yılmazlı

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Elif Yılmazlı

Elif Yılmazlı

Görseli Büyüt
Bu görüntüde, bir kişinin profili karanlık bir siluet olarak gösterilmiş. Siluetin içinde, arka arkaya sıralanmış birçok küçük fotoğraf yer alıyor. Bu küçük fotoğrafların her biri, arkadan çekilmiş kadın figürlerini gösteriyor. Kadınlar farklı kıyafetler ve başörtüleriyle çeşitli ortamlarda duruyorlar; bazen açık hava alanlarında, bazen de kapalı mekanlarda bulunuyorlar. Arka planda, bulutlu bir gökyüzü görüntüsü hakim ve siluetin saçları rüzgarda dalgalanıyor gibi görünüyor. Bu kolaj, genel olarak kadınların yaşadıkları çeşitli zorlukları ve farklılıklarını simgeliyor olabilir. Gökyüzü ve siluet arasındaki kontrast, kadınların toplumsal bağlamda görünmezlikleri ve bireysel hikayelerini vurguluyor gibi.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Ağustos’ta kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar

DEM Parti Milletvekili Kaya, "Saldırılar karşısında sürdürülen cezasızlık politikaları, bu saldırıların devlet destekli olduğu izlenimini yaratıyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik önemli bir sosyal yardım projesi başlattı.

Akademisyen Doç. Dr. Özlem Altıok, Taliban yönetiminin kadın haklarına saldırısını "gender apartheid" olarak tanımlıyor ve bu durumun uluslararası hukukta insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TTB'den hekimlerin Hindistanlı meslektaşlarına gönderdiği dayanışma mektubunda, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık haklarına yönelik kapsamlı önlemler alınması için ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerine acil çağrı yapıldı.

İstanbul Küçükçekmece Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, 2024 yılının Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul Küçükçekmece’deki İkitelli ve Mehmet Akif Mahallelerinde kadınlarla bir anket çalışması yaptı.

Cinayet

Bursa’da babası Seyithan Y.'yi ardından annesi Zozan Y.’yi pompalı tüfekle evde vurarak öldüren, erkek kardeşi M.Y.’yi yaralayan A.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. 1 Ağustos’ta basına yansıyan iddianamede, erkek hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İzmir'de, sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) isimli kadın ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ve Lachyn Geldiyarova (30) ile Ruslan Kerimov (34) isimli erkeği öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan S.H. (60) isimli erkeğin yargılandığı dava 1 Ağustos’ta başladı. Erkek hakkında karar çıktı, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Karabük’te Gabon vatandaşı Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin dava 5 Ağustos’ta devam etti. Mahkeme heyeti, daha önce Dina’nın annesine attığı mesajda kendisine 10 bin lira karşılığında cinsel ilişki teklif ettiğini öne sürdüğü takipsizlik kararı verilen Y.Y. ve S.Ç. isimli erkekler ile 5 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü D.A. isimli erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 18 Ekim’e ertelendi.

Çanakkale'de iple boğularak öldükten sonra araziye gömülü halde bulunan Saliha Gizem Y. isimli kadının ölümünde iddianame hazırlandı. 6 Ağustos’ta basına yansıyan iddianameye göre, kadının kocası F.Y. için "tasarlayarak eşe karşı öldürme", kardeşi Y.Y. isimli erkek için de "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep edildi, dava açıldı. Müşteki avukatı, kadının ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair adli tıp raporunun dosyaya eklendiğini söyledi.

Erzurum’da tartıştığı karısı Kadriye B. (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen B.’yi (20) bıçaklayarak öldüren Z.B.’nin (46) yargılandığı dava başladı. Kadının annesi F.K. “Kadriye B. yıllarca kocası tarafından şiddet gördü. Kaç kere boşanmak istedi ama tehdit edildi” dedi. Duruşma ertelendi.

Kayseri’de, 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Tülay T.'nin (34) ölümüne ilişkin tutuklanan kocası Y.T. (36) hakkında iddianame hazırlandı. 7 Ağustos’ta basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Eskişehir’de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına ve göğsüne ateş ederek öldüren H.F. (23) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Ağustos’ta karar çıktı. Erkeğe iyi hal indirimi uygulandı, müebbet hapis cezası verildi.

Adana’da karısı Kibar Ö.’yü öldüren O.A.Ö.’ye yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı, davada eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bölge mahkeme tarafından 13 Ağustos’ta bozuldu. Mahkeme, sanığın “aldatma iddialarının” yeniden incelenmesine karar verdi.

Erzurum'da cezaevinden firar edip hem amcasının kızı hem de karısı olan Elif S.'yi (32) öldüren Ş.S. (39) ile onu azmettirdiği iddia edilen abisi A.S.’nin yargılandığı dava 15 Ağustos’ta başladı. Kadının babası Ş.S. (67) ve sanık ifade verdi, duruşma ertelendi.

Kayseri’de eski sevgilisi Edanur Çoban’ı öldüren G.Ç. isimli erkeğin yargılandığı dava 20 Ağustos’ta devam etti. Cinayet davasına sunulan raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, dava ertelendi.

Taciz

Sosyal medya fenomeni M.S. isimli kadını sosyal medyadan “yaşlansan da giderin olur, taş gibi hatunsun" ifadesiyle taciz eden H.N.G. isimli erkek beraat etti.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da 3 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar edip darp eden ambülans şoförü E.G. isimli erkek, serbest bırakıldı. Çocuğun yakını F. “cezaevine girsin istiyorum. Tehditleri başladı, küfürler ediyor. Bir yeğeni polis, bir kardeşi gardiyan onların arkası kuvvetli ki bize bunu yapıyorlar” dedi.

Hatay’da 3 yıl boyunca karısının yeğeni S.Y. (17) isimli kız çocuğunu istismar eden M.Ş. (65) isimli erkek serbest bırakıldı. Elektronik kelepçe ile yurt dışı yasağı getirildi.

(EY/EMK)

kadın erkek şiddeti eril yargı cinsiyetçi yargı Erkek Şiddeti Çetelesi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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Elif Yılmazlı
Elif Yılmazlı
tüm yazıları
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi raportörü (Haziran 2022'den itibaren). Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu; İstanbul Üniversitesi...

bianet Erkek Şiddeti Çetelesi raportörü (Haziran 2022'den itibaren). Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu; İstanbul Üniversitesi İletişim Sosyolojisi bölümünde yüksek lisansını bitirdikten sonra aynı üniversitede Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde doktora eğitimine devam ediyor. Lisansüstü çalışmalarını siyasal söylem, cinsiyetçi söylem ve toplumsal cinsiyet alanlarında yapmaktadır. Doktora tezini “Kültürel Bakışla Toplumsal Cinsiyetçi Söylem: Eril Söylemi Kullanan Kadın Bakışı Üzerine Bir Araştırma” başlığı altında sürdürüyor. 

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