Erkek şiddeti Kasım 2023

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Erkekler en az 35 kadını ve sekiz çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 60 kadına şiddet uyguladı, en az sekiz kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az üç kadını taciz etti. Kasım’da erkekler en az iki kadına tecavüz etti.

1 Kasım

Şüpheli Ölüm

Samsun'da Aleyna B. (20) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.C.S. isimli erkek, karısı B.S.’yi darp etti. Erkek hakkında önleyici tedbir kararı uygulandı.

Balıkesir’de H.A. (50) ve M.A. (20) isimli hasta yakını erkekler, doktor F.K.K. (36) isimli kadını darp etti. Erkekler gözaltına alındı.

Şiddet / Tehdit

Bursa'da Ö.G. (23) isimli erkek, para yüzünden tartıştığı annesi M.G.’yi ölümle tehdit etti, evin perdesini yaktı, tutuklandı.

Tehdit

Hacettepe'de kendini "Ülkü ocakları teşkilat başkanı" olarak tanıtan A.T. isimli bir erkek, protestoya katılan bir kadın öğrenciyi "biz 70'lerde 80'lerde çok kan döktük yine dökeriz" ifadeleriyle tehdit etti.

2 Kasım

Cinayet

İzmir’de A.K. isimli erkek, boşanma davası açan karısı Neşe K.’yi (23) adliye bahçesinde “barışma teklifini kabul etmediği için” bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.Ü. isimli erkek, sevgilisi A.B. isimli kadını kesici aletle ayağından yaraladı. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de Ş.D. isimli erkek, karısı N.D.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Urfa’da aşiret lideri olan aynı zamanda muhtarlık da yapan N.Y. (69) isimli erkeğin, 2 sene boyunca Z.K. (14) isimli kız çocuğunu istismar ettiği öğrenildi. Kız çocuğu çocuk destek merkezine yerleştirildi, muhtar görevden alındı.

3 Kasım

Şiddet / Yaralama

Sivas'ta A.Ç. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi C.K. isimli kadını sokak ortasında saçından tutarak ve tekme atarak darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Bursa’da U.S. (22) isimli erkek, karısı E.S.’nin (20) boğazını sıkarak 400 lirasını gasp etti, tutuklandı.

Konya’da İ.E. isimli erkek, karısı E.E.’yi (39) silahla vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek olay yerinden kaçtı.

4 Kasım

Cinayet

Bursa’da Samet Ö., karısı Zeynep Ö. ile çocukları Metehan (9) ve Batuhan’ı (4) silahla öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Kadının bir süredir kendi ailesinin yanında kaldığı, erkek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Aydın'da Ulviye Ö. isimli kadın köprüde ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Meşru Müdafaa

Kayseri'de M.U. isimli kadın, sürekli şiddet gördüğü, olay günü de kendisini darp eden kocası Ahmet U.’yu göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kadın gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Adana'da M.G. (57) isimli erkek, boşandığı karısı Fadime Korkusuz’u (41) eve kilitleyerek evi ateşe verdi, aynı evde bulunan çocukları E.G. (17) yaralandı. Kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

5 Kasım

6 Kasım

Şiddet / Yaralama

Bursa'da Ö.Ç. (28) isimli kadın evinde tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kadının kocası M.Ç. (33) ile kocasının erkek kardeşleri S.Ç. ve E.Ç. gözaltına alındı. Kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

7 Kasım

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.E. isimli erkek, karısı E.E.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Urfa'da hakkında uzaklaştırılma kararı olan E.K. isimli erkek, dini nikahlı karısı Y.A.’yı darp etti. Kadın erkeği bıçaklayarak yaraladı, tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de A.D. isimli erkek, eski sevgilisi A.Y. isimli kadının evine gelerek hem kadını hem de yanındaki arkadaşı E.D.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. A.Y. ve E.D. şikayetçi oldular.

Taciz

Kayseri’de bir güzellik salonunda kuaförlük yapan E.Ö. (29) isimli erkek, müşterisi D.N. (21) isimli kadının gizlice etek altı fotoğraflarını çekti. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da bir erkek, yolda yürüyen bir kadını otomobiliyle takip edip sözle taciz etti. Olayı gören çevredekiler erkeği darp etti, erkek gözaltına alındı.

8 Kasım

Cinayet

Malatya’da A.N. (53) isimli erkek, tartıştığı karısı Aytan N.’yi (51) karnından tüfekle vurarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, erkek gözaltına alındı.

Manisa’da O.T. (42) isimli erkek, iş kurmak için para istediği Atike Eroğlu'nu (68) olumsuz yanıt alınca çıkan tartışmada boynuna tornavida ve bıçak saplayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek yakalanarak tutuklandı. 26 Ekim'de gerçekleşen olay, 4 Kasım’da kadının evinden kötü kokular gelmesiyle öğrenildi.

İstanbul’da Barbaros Tüzün (48), eski sevgilisi Filiz Çilingir’i (42) ve kızı Selin Akçay’ı (14) apartman girişinde silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, aynı silahla intihar etmiş halde ölü bulundu.

Şüpheli Ölüm

Trabzon'da meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A. (19) isimli kadının denizde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Rusya vatandaşı Lina T. (45) isimli kadın oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Cinayet

Çankırı’da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe D. (48) yatağının altında ölü olarak bulundu. Kadının ölümü ile ilgili kocasının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Hatay’da H.U. isimli erkek, Ş.A. ve T.Ş. isimli kadınları seks işçiliğine zorladı. Erkek tutuklandı.

9 Kasım

Şüpheli Ölüm

Kocaeli’de Kumsal (25) isimli trans kadın deniz kıyısında ölü bulundu.

İstanbul’da Rabia K. (31) rezidansın 16. katından aşağı “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Mersin’de sınıf öğretmeni M.D. isimli erkek, zihinsel engelli öğrenci A.E.Y. (11) isimli oğlan çocuğunu kendisine tükürdüğü iddiasıyla kolundan sıkarak darp etti. Darp raporu alan çocuğun ailesi şikayetçi oldu.

10 Kasım

Şüpheli Ölüm

Samsun’da Gülseli H. (75) 7. Kattaki evinin penceresinden “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Muğla’da Ülker Ö. (63) isimli kadın evinin balkonunda ölü bulundu.

Cinayet

İstanbul’da bir hastane otoparkında otomobil içinde ölü bulunan Işıl Deniz Palabıyıklar’ı (41) kardeşi I.M.P. isimli erkeğin öldürdüğü öğrenildi. Cinayeti itiraf eden erkek, ablasını yaptıkları “YouTube programları hakkında tartıştıkları için” öldürdüğünü belirtti. Erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.A.G. isimli erkek, karısı Z.G.’yi darp etti, eşyalarına zarar verdi. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir talep etti.

İstanbul’da Z.A. isimli erkek, trans kadın E.K.’yi silah zoruyla rehin aldı. Erkek gözaltına alındı.

Kocaeli’de bir iş yerinde G.K. isimli erkek, tartıştığı N.K. ile N.Ü. isimli kadınları tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

Tehdit

Edirne’de G.K. isimli erkek, karısı G.K.’yi sokakta bıçakla tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Çocuk İstismarı

Bursa'da H.R. isimli erkek, D.Ç. (16) isimli kız çocuğunu okula giderken yolda istismar etti. Erkek ''bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım'' dedi, gözaltına alındı.

11 Kasım

Çocuk İstismarı

Aksaray’da H. A. isimli erkeğin, aynı köyde yaşayan ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunu istismar ettiği iddia edildi. (tek kaynak)

12 Kasım

Cinayet / Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Özgür Nayman, tartıştığı karısı Sevilay N. (40) ile çocukları Çınar Ali (4), Hezdar Alaz (7) ve Özgür Buğra N.’yi (9) silahla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da 3 gündür kendisinden haber alınamayan Firuzan T. (50) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

13 Kasım

Cinayet

Denizli’de Emin Ülker, takip ettiği karısı Özlem Ülker ve sevgilisi Yusuf Cavlak’ı evlerine girmek üzereyken pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü, ardından 2 sokak ileride intihar etti.

İstanbul’da Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için evine gittiği boşandığı karısı Pınar Bektaş'ı (42) silahla ateş edip boğazından bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Kayseri’de Hasibe S. (51), keserle başına vurulmuş halde evinde ölü bulundu. Kadının gözaltına alınan oğulları S.S. ve B.B.S. serbest bırakıldı, komşuları İ.K. isimli erkek tutuklandı.

Urfa’da A.D. (51) isimli erkek, sokak ortasında boşanma aşamasındaki karısı E.D.'yi (47) av tüfeği ile vurarak yaraladı. E.D. ile yoldan geçerken saçma isabet eden Suriye vatandaşı A.E.M. isimli kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya’da D.A.E. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Zekiye E.’yi silahla vurarak öldürdü, kadının annesi A.Ç.’yi boynundan vurarak ağır yaraladı. Karısı hastanede hayatını kaybetti, A.Ç.’nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinden kaçan erkek yakalanıp tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Ordu'da arabada inip köprüden “düşen” Gülseren A. (43) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Aysel K. (50), evde tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.G. isimli erkek, eski sevgilisi İ.B. isimli kadını sokakta elinden bıçakladı.

Edirne’de C.C. isimli erkek, karısı İ.C.’yi darp etti.

Edirne’de N.Ç. isimli erkek, karısı N.Ç.’yi darp etti, evden kovdu. Kadın tedbir talebinde bulundu, şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de İ.V. isimli erkek, eski sevgilisi N.E. isimli kadını sosyal medya hesabından tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Cinsel Saldırı

İstanbul’da fizyoterapist M.K. isimli erkek, hastası Ö.Y. isimli kadını muayene sırasında soyunmasını söyleyip taciz etti, ardından giyinirken kadını gizlice izledi. Erkek hakkında, 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

14 Kasım

Şüpheli Ölüm

Ankara’da Ayşegül T. kaldığı yurt odasında intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Zeynep S.P. (35) tedavi gördüğü hastanenin odasında kendini çarşafla pencere demirine asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Makbule O. (70) isimli kadın ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.E. isimli erkek, karısı E.E.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de U.E. isimli erkek, karısı A.S.’nin boğazına bıçak dayayıp tehdit etti, darp ve hakaret etti. Kadın önleyici tedbir kararı talep etti, kadın sığınma evine alındı.

Edirne’de U.Y. isimli erkek, eski sevgilisi İ.Ö. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Urfa’da polis memuru bir erkek, sokakta saldırdığı kadın ve kardeşini “sizin derinizi yüzeceğim” diyerek tehdit etti. Erkek hakkında soruşturma açıldı, şikâyetçi kardeşler gözaltına alındı. Polislerin, kardeşlerden şikâyetçi olmamalarını, saldırıda bulunan polisin “zor günler geçirdiğini” söyledikleri öğrenildi.

Taciz

İstanbul’da E.N.K. (55) isimli erkek, otomobille seyir halindeyken takip ettiği bisikletli kadını izleyerek mastürbasyon yaptı. Erkek gözaltına alındı.

15 Kasım

Cinayet

İstanbul’da A.Y.M. isimli erkek, kaldıkları otel odasında karısı Ayan Mohomed Dhoba’yı (26) boğazından tornavida ile delerek öldürdü. Erkek tutuklandı.

Urfa’da A.U. isimli erkek, karısı Fidda U. isimli kadını tüfekle vurarak öldürdü. Erkek, "bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Osmaniye'de sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de Aysel D. (60) bir binanın 7. katındaki penceresinden “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.G. isimli erkek, karısı F.G.’yi darp etti. Kadının talebi üzerine önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de K.Ş. isimli erkek, karısı D.Ş.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de M.Ü. isimli erkek, eski sevgilisi A.B. isimli kadını ısrarla telefonla arayarak tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

16 Kasım

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.G. isimli erkek, karısı H.G.’yi darp etti. Kadının talebi üzerine önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de M.B. isimli erkek, eski sevgilisi A.V.’yi darp etti.

17 Kasım

Cinayet

Balıkesir’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan C.F. isimli erkek, bir süre önce boşandığı eski karısı Ayşe Acar’ı (46) boğazını keserek öldürdü. Erkek tutuklandı.

İzmir'de Erdoğan D. (43), 3 gün sonra boşanma davası olduğu öğrenilen karısı Çiğdem D.Y.’yi (38) yatak odasında silahla vurarak öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Melisa Ş. 5 katlı binanın en üst katındaki balkondan aşağıya “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.S. isimli erkek, karısı İ.S.’yi darp etti. Kadının talebi üzerine önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de A.K. isimli erkek, sevgilisi B.B. isimli kadını sokakta darp ve tehdit etti, hakarette bulundu, telefonunu kırdı. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de U.T. isimli erkek, karısı Ç.T.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de F.A. isimli erkek, karısı N.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

18 Kasım

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır'da Hasret K. (28), bir binanın altında ölü bulundu. Kadının yüksekten “düşerek” öldüğü ve akşam ailesini arayarak “A.K. beni kurtarın” deyip yardım istediği bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

19 Kasım

Cinayet

Manisa'da A.Y. (57) isimli erkek, komşuları Devrim G. (48) isimli kadın ile kızı Doğa E.’yi (18) evlerinde telle boğarak öldürdü. Erkek ilk olarak, annesi ile sevgili olmak istediğini söylemesi üzerine itiraz eden Doğa’yı, ardından eve gelen annesi Devrim’i de öldürüp cesetlerini asansöre koyduğunu söyledi. Erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Burdur’da S.E. (26) isimli erkek, tartışarak evden ayrılan karısı F.E.’nin (23) kaldığı ailesinin evini av tüfeğiyle basmaya çalıştı, “teslim ol” diye bağırarak tehdit etti. Erkek tutuklandı.

20 Kasım

Cinayet

Tekirdağ'da H.U. (53) isimli erkek, boşandığı eski karısı Sevgi T.’yi (42) ensesinden silahla vurarak öldürdü, olay yerinden kaçtı. Yakalanan erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da bir erkek, aldatıldığını öğrenen karısını kendisine “bağırdığı için” yere yatırarak darp etti.

Çocuk İstismarı

Antalya'da dini cemaate ait erkek öğrenci yurdunda eğitmen olan G.R.U. isimli erkek, 5 oğlan çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı.

21 Kasım

Şüpheli Ölüm

Samsun’da M.C. (28) isimli kadın, yaşadığı apartmanın çatı katında iple asılı halde ölü bulundu.

Cinayet

Kocaeli'de Bahri G. (58), tartıştığı karısı Kezban G.'yi (58) tabanca ile vurarak öldürdü, olay sırasında araya giren oğlu S.G.’yi (32) de ağır yaraladı. Erkek aynı silahla intihar etti.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.A. isimli erkek, karısı E.A.’yı darp etti. Kadın şikâyetçi oldu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de hakkında önleyici tedbir kararı bulunan E.D. isimli erkek, eski karısı K.İ.’nin evine gelerek hakaret etti. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da O.K. isimli erkek, muayene sırasında “dudağı uyuştuğu için” diş doktoru P.C. isimli kadını darp etti, eşyalara zarar verdi. Erkek olay yerinden kaçtı.

22 Kasım

Cinayet

İstanbul’da Mehmet K. (47), karısı Şadumane K.’yi(47) silahla öldürdü, ardından evden kaçan üvey kızı Aleyna Dayıoğlu'nu (22) da sokakta silahla vurarak öldürdü. Erkek intihar etti. Erkeğin 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kocaeli’de V.P. (37) isimli erkek, bir restoranda yemek yediği sırada eski karısı Ajda Yatar’ı (28) tabancayla vurarak öldürdü. Kadının abisi, evliliği süresince V.P.’nin kardeşini sürekli darp ettiğini söyledi. Olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.

İzmir’de K.K. (50) isimli erkek, “barışmayı kabul etmediği için” boşanma aşamasındaki karısı Recibe K.’yi (39), tabanca ile başından vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Kayseri’de Suriye vatandaşı Batoul Mohamad (26) isimli kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.M. isimli erkek, karısı F.M.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Tehdit

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı olan S.K. isimli erkek, eski karısı N.K.’yi evine gelerek tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

23 Kasım

Şüpheli Ölüm

Konya’da Selbinaz A. (86) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Mardin’de Gülcan Y. (24) isimli kadın evinde tabanca ile karnından vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının polis memuru olan erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Isparta'da Handan Ç. evinde ölü bulundu.

Cinayet

Adana’da girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan İ.B. isimli erkek, tartıştığı babası R.B. ile üvey annesi Hürü B.’nin otomobiline pusu kurdu, otomobile av tüfeğiyle ateş ederek üvey annesi Hürü B.’yi öldürdü, babasını ise yaraladı.

Cinayet / Çocuk Cinayeti

Ankara’da T.Ü. (72) isimli erkek, “çocukları gürültü çıkarıyor” gerekçesiyle üst kattaki komşuları Behiye Turgut (71), Hamdi Turgut (41), Sunay Turgut (40) ve çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut’u (11) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Erkek gözaltına tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da Çekya vatandaşı turist Hanka Jandova S. isimli kadın kaldığı otel odasında oğlu tarafından ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.K. isimli erkek, karısı Z.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, sığınma evine gitmeyi talep etti.

Edirne’de Y.C.P. isimli erkek, karısı A.P.’yi darp etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Sivas'ta H.İ. isimli erkek, karısı D.İ’yi darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek ise polisten kaçarken arabasıyla kaza yaptı, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da M.G. (31) isimli erkek, karısı F.G.’yi (30) evde darp etti, karnından ve sol kolundan bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

24 Kasım

Cinayet

Muğla’da D.D. (16) isimli oğlan, para isteme meselesi yüzünden evine ziyarete gelen tartıştığı annesi Figen Bezmez’i (47) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Oğlan tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Konya’da H.A. (32) isimli kadın evde kendi kendine doğum yaptı, bebek ve anne hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.D. isimli kadın, eve gelen çocuklarının babası Ü.Y’nin kendisini darp ettiğini, eve kilitlediğini söyledi, şikâyetçi oldu.

Antalya'da H.Ç.M. (56) isimli kadın, ticari taksi sürücülüğü yaptığı durakta erkek sürücülerin kendisine mobbing uyguladığını, çok kez darp ettiğini, yaraladığını, cinsiyetçi ifadelerle hakaret ettiğini söyledi. Ayrıca, “siz bizim kadın değerlerimize uymuyorsunuz, eninde sonunda buradan göndereceğiz” diye tehdit ettiklerini de söyledi. Kadın tekrar şikâyetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de E.L. isimli erkek, eski arkadaşı E.D. isimli kadını evine gelerek tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de S.M. isimli erkek, karısı G.A.’nın iş yerine gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İzmir’de bir ortaokulda öğretmenlik yapan G.K. isimli erkek, 13 yaşındaki kız öğrencisini istismar etti. Soruşturma başlatıldı, erkek açığa alındı.

25 Kasım

Cinayet

Çankırı’da Y.G. isimli erkek, karısı Kezban G.’yi evde bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da Y.L. isimli erkek, tartışma sırasında karısı İpek L.’yi evinde silahla başından vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı. Erkeğin karısını sürekli darp ettiği öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da konuşma ve işitme engelli Yaşar Ş. (46) isimli kadın evinde av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının kocası N.Ş. ve ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki oğlu gözaltına alındı, diğer oğlu A.Ş. (13) ise gözetim altına alındı.

Kastamonu Celaliye T. (55) isimli kadın temizlik yapmak için gittiği fındık bahçesinde “düşerek” öldü. İzmir’de derede bir kadın ölü bulundu. İzmir'de şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Tuğçe K.'ye (32) ait olabileceği bildirildi.

Samsun’da KYK kız öğrenci yurdunda kalan Elif C. (18), kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da 2 gündür kayıp olarak aranan Emine A. (88) fındık bahçesinde ölü bulundu.

Çocuk Cinayeti / Şiddet / Yaralama

Ankara'da H.A. (59) isimli erkek, asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Uğur Ş. (48) ve oğlu Mehmet Ali Ş.'yi (15) tüfekle vurarak öldürdü, karısı S.Ş. ile apartman yönetici S.T. (46) isimli kadınları yaraladı. Erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de F.F. isimli erkek, karısı V.İ.Z.F.’yi darp etti.

Edirne’de T.Y. isimli erkek, karısı S.Y.’ye hakaret etti.

Tehdit

Edirne’de S.S. isimli erkek, sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki karısı A.S.’yi tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de T.Y. isimli erkek, eski sevgilisi A.K. isimli kadını kendisine ve ailesine yönelik tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

26 Kasım

Cinayet

Adana’da N.K. (40) isimli erkek, tartıştığı annesi F.K.’yi (54) ve tartışmayı duyup gelen karısı Halime K.’yi (44) annesinin evinde tabancayla başlarından vurdu. Karısı olay yerinde hayatını kaybetti, annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan erkek yakalanıp tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bilecik’te uzun yıllardır faaliyet göstermeyen bir tekstil fabrikasında Ö.T. isimli bir kadın ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Ankara'da İ.E.T. isimli erkek, sosyal medyadan tanışıp buluştuğu S.E. isimli kadını, “ofisine davetini reddettiği için” arabasıyla ezerek yaraladı. Beyin kanaması geçiren kadın, yüzde 98 engelli kaldı. Erkek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tecavüz

Balıkesir’de minibüs şoförü A.G. isimli erkek, zihinsel engelli N.B. (23) isimli kadını tarlasındaki kulübede istismar etti, kadın hamile bıraktı. Erkek, yaşananları kimseye anlatmaması konusunda N.B.'yi tehdit ettiği öğrenildi. Erkek tutuklandı.

27 Kasım

Cinayet

Ankara'da mahalle bekçisi İ.Ö.K. isimli erkek, karısı A.N.K.’yi tabanca ile vurarak öldürdü, intihar etti.

Şüpheli Ölüm

Edirne’de Gülçin A. evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

28 Kasım

Cinayet

Muğla’da 42 yaşındaki Irina Dvizova ve 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova, yol kenarında ölü bulundu. Irina’nın eskiden evli olduğu I. S. Y.’nin müşterek çocuklarının velayeti bahanesiyle öldürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da emekli öğretmen Mukadder P. (73) evinde ölü bulundu. Kadının vücudunda yanık izleri olduğu, önceki günde evde yangın çıktığı öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.Ç. isimli erkek, karısı G.C.’yi darp etti. Kadın uzaklaştırma talep etti, şikayetçi oldu.

Mersin’de F.E. (38) isimli erkek, daha önceden tanıdığı tekstil atölyesi sahibi H.K. (49) isimli kadını iş yerinin bodrum katında kurusıkı tabanca ile ateş ederek vurdu, makasla boğazından yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır’da M.S.S. isimli erkek, amcasının kızı olan dini nikahlı eski karısı H.S.’yi (43) oturduğu sitenin bahçesinde silahla vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek olay yerinden kaçtı.

Çocuğa Şiddet

Kocaeli’de bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan E.A. isimli erkek, özel eğitim öğrencisi A.F.Ç. (10) isimli oğlan çocuğunu sınıfta diğer öğrencilerin yanında hakaret ederek darp etti. Çocuğun annesi şikayetçi oldu.

29 Kasım

Cinayet

Konya’da M.Ö. (40) isimli erkek, karısı Ayşe Ö.’yü (39) başına piknik tüpüyle vurarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Artvin’de Sultan S. (47) isimli kadın, 220 metre yükseklikte bulunan cam terastan “düşerek” öldü.

Çorum’da Sevim Ş. (62), karın ağrısı şikâyeti ile yakınları tarafından tedavi için hastaneye getirildikten bir gün sonra evinde ölü bulundu. Kadının vücudunda yara izlerine rastlanması üzerine ölümü şüpheli bulundu.

Kırşehir'de Sevilay A. (36) evinde “ası sonucu” ölü olarak buldu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.C. isimli erkek, karısı S.C.’yi darp etti. Kadın daha önceden de erkeğin kendisini darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu, erkek serbest bırakıldı.

Bursa’da K.Ö. (40) isimli erkek, yolda karşılaştığı eski karısı M.Y.’yi (35) tartışma sırasında karnından bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı.

Bursa’da K.Ö. (35) isimli erkek, eski sevgilisi M.Y. isimli kadını “kıskançlık” bahanesiyle sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı. Erkek gözaltına alındı.

30 Kasım

Şüpheli Ölüm

Bolu’da Hülya N.A isimli kadın uzman çavuş olan kocasının silahı ile evde vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.T. isimli erkek, dini nikahlı karısı G.Ö.’yü darp etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici tedbir kararı uygulandı.

Edirne’de N.E. isimli erkek, karısı E.E.’yi darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de S.F. isimli erkek, eski karısı S.A.’yı darp etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu, önleyici ve koruyucu tedbir kararları uygulandı.

(EY/EMK)