Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Eylül’de kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Editörlüğünü Kadın İşçi’den Necla Akgökçe’nin yaptığı ve Helin Metin’in araştırmasını yaptığı “50 Yaş Üstü Kadınların Ücretli Emek Alanında Karşılaştıkları Cinsiyet Temelli Ayrımcılıklar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor yayınlandı. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi, çevrimiçi Feminist Buluşmalar serisine devam etti. İstanbul Küçükçekmece’de Abdullah M. B. Nurcan Arslan’ı 8 yıl önce sokak ortasında ateşli silahla öldürdü. Sanığın yargılandığı davada mahkeme sanığa üç kez ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay kararlarında “suçun tasarlanmadığı” savıyla kararı üç kez bozdu. Yerel mahkeme kararına direndi. Yargıtay’ın bozduğu Nurcan Arslan davasında karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Yargıtay kararına direnilemeyeceği gerekçesiyle sanığa 25 yıl hapis cezası verdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 6284 No’lu Yasa’nın uygulanması talebiyle başlattığı seferberlik toplantısında konuştu. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı bileşenleri, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 15 Eylül’de öldürülen trans kadın Sudenaz U. için bugün bir açıklama yaptı. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Türkiye’nin dört bir yanındaki LGBTİ+’ların artan nefret söylemlerine ve ayrımcılığa karşı sesini yükseltmeleri ve hikâyelerini anlatmaları için #BenHepBuradaydım adlı bir iletişim kampanyası başlattı.

Cinayet

Bir davada ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kayseri'de işyerinden evine dönmekte olan eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) pompalı tüfekle vurarak öldüren G.Ç. isimli erkeğe 3 Eylül’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bir davada daha ağırlaştırılmış müebbet cezası: İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı Serpil G.’yi (35) sokakta silahla öldüren H.G.’nin yargılandığı dava 5 Eylül’de başladı. Erkeğe 19 Eylül’de "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısı Saliha Gizem Y.’yi (30) iple boğarak öldüren F.Y. (32) ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Y.Y. (20) isimli erkeğin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 5 Eylül’de devam etti. Erkeklerin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İzmir'de karısı Zehra B.’yi (37) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren K.B. (39) isimli erkeğin yargılandığı dava 7 Eylül’de başladı. Erkek savcılıktaki ifadesini tekrar etti, “bıçaklama anını hatırlamıyorum. İlaç kullanıyorum. Bipolar bozukluk teşhisim var" dedi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İstanbul’da Beste Ayşegül Yeşilyurt’un (32) boğazı kesilerek ölmesine ilişkin davada eski kocası E.M. (34) ile sevgilisi E.Ç. isimli erkeğin yargılandığı dava 9 Eylül’de başladı. E.M. ifadesinde çocuklarının velayeti yüzünden kavga ettiklerini, bilerek yapmadığını söyledi. E.Ç. ise ifadesinde, E.M.’nin kendisini de öldürmeye çalıştığını söyledi. Mahkeme E.M.’nin “haksız tahrik” altında cezalandırılmasını, E.Ç.’nin de beraatini talep etti. Kadının annesi M.Y. ile abisi M.Y., sevgilisinin Beste Ayşegül’ü darp ve tehdit ettiğini, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Antalya'da tartıştığı karısı Ceylan S.’yi (30) bıçaklayarak öldüren C.S.’ye (30) "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 9 Eylül’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana’da hamile karısı Hatice D.’yi boğarak öldüren E.D.’nin yargılandığı dava 12 Eylül’de devam etti. Erkek ifade verdi, "o gece Azrail’i ve 3 harflileri gördüm, bana muska yazılmış" dedi. Mahkemeye sunulan sağlık raporunda ise sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Adana'da T.Ö. (54) isimli erkeğin, kızı Dilan Ö.’yü (19) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava 12 Eylül’de başladı. Duruşmaya sanık T.Ö. ile karısı K., oğulları M.Ö., Ö.Ö. ve kızı ŞÖ. katıldı. Mahkeme heyeti, babanın tutukluluğunun devamına karar verdi, duruşma ertelendi.

İstanbul’da 8 yıl önce arkadaşlık teklifini reddettiği gerekçesiyle Nurcan Arslan'ı öldüren A.M.B. isimli erkek hakkında karar 18 Eylül’de çıktı. Erkek pişmanım dedi, "iyi hal indirimi" ile cezası 25 yıla indirildi. Yargıtay, “suçun tasarlanmadığı” gerekçesiyle erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet kararını üç kez bozmuş, mahkeme ise Yargıtay'ın bu kararına direnerek ilk kararında ısrar etmişti.

Eskişehir'de, aynı iş yerinde çalıştıkları kişinin evine girerek karısı Safinaz Ayten’i öldürüp bileziğini çaldığı çalan M.U. (34) isimli erkeğe 17 Eylül’de ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası verildi.

Hatay’da karısı Nazlı K.’yi “planlayarak kasten öldürme” suçundan U.K.’nin yargılandığı dava 17 Eylül’de başladı. Duruşmada savunma yapan erkek suçlamayı reddetti. Çiftin çocukları ise babalarının “annenizi öldürsem bana kızar mısınız?” dediğini anlattı. Nazlı’nın annesi de savunmaya katılarak, kızının “sistematik şiddete maruz kaldığını” beyan etti. Duruşma 12 Aralık’a ertelendi.

Muğla'da karısı Figen Ç.'yi (40) darp ettikten sonra yakarak öldüren M.E.A.Ç.'nin yargılandığı dava istinaf mahkemesinin kararı ile 19 Eylül’de yeniden görüldü. Savcının “haksız tahrik indirim” talebi kabul edildi, yerel mahkemenin sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 24 yıla indirildi.

Antep'te karısı Bahar K.’yi (31) tabanca ile kafasına ateş ederek öldüren E.T.K. (34) isimli erkeğin yargılandığı dava 19 Eylül’de başladı. Savcı mütalaa verdi, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılış müebbet hapis cezası talep etti.

Konya’da boşanma davası açtığı karısı Elif D.'yi (30) otomobilde 30 yerinden bıçaklayıp, cesediyle polis merkezine gelen B.D. (53) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 20 Eylül’de basına yansıyan iddianameye göre erkek hakkında, “haksız tahrik” altında “eşe ve kadına karşı kasten öldürme” suçundan 18'den 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'de karısı Vasfiye E.’yi bıçaklayarak öldüren V.E.’ye "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Karaman’da çocuğu K.K.’yi (13) yanına alıp bir tanıdığının evine sığınan Fatma Sema Çalışkan’ı (34) silahla evine ateş ederken ensesinden vurarak öldüren M.M. isimli erkeğe, 22 Eylül’de “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki karısı Lale P.’yi sırtından makasla bıçaklayarak öldüren M.P. hakkında iddianame hazırlandı. 23 Eylül’de basına yansıyan iddianameye göre, erkeğin “canavarca hisle eşi kasten öldürme” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Denizli'de kaldıkları otel odasında Özbekistan vatandaşı sevgilisi Sojida Kalandorova'yı (27) üzerine asit dökerek öldüren Ö.G. (46) isimli erkeğe 24 Eylül’de “canavarca hisle kasten öldürme” suçundun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul’da Melike C.'yi çocuğunun önünde boğarak öldüren S.C.’nin "eşi kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada 26 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme erkeğe verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına “iyi hal indirimi” uyguladı, ceza müebbet hapis cezasına indirildi.

İstanbul’da Melek Nur Özgener'i (17) başından vurarak öldüren E.Ş.’ye, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 26 Eylül’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yalova’da E.N.S. isimli erkeğin, "kayalıktan düştü" dediği karısı Semiha S.’yi öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava 27 Eylül’de başladı.

Ankara’da mandıra sahibi E.R.A. (23) isimli erkeğin sevgilisi Beyza Nur Kaya’yı (22) çiftliğinde silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava 25 Eylül’de devam etti.

İzmir'de boşanma aşamasındaki karısı Hülya Şellavcı Y.'yi (52) iş yerinde silahla ateş ederek öldüren K.Y.’ye (60) 26 Eylül’de ağırlaştırılmış müebbet ile 8 yıl hapis cezası verildi.

Mardin’de bir kız çocuğu dünyaya getirip hastaneden taburcu olduğu gün karısı Vatfa E.’yi (25) 17 bıçak darbesiyle öldüren M.Ş.E.(28) isimli erkeğe “eşe karşı kasten öldürme” suçundan 30 Eylül’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şüpheli Ölüm

Antep’te, 3 Eylül 2020’de boşanma aşamasındaki kocası A.Ö. ile tartıştıktan sonra balkondan “düşerek” ölen Sezay K.’nin (42) şüpheli ölümüne ilişkin açılan soruşturma dosyası 3 Eylül’de kapatıldı.

Zonguldak'ta Ayşe Özgecan U.’nun (28) 3 yıl önce 8. kattaki dairenin terasından “düşerek” ölmesine ilişkin davada “taksirle ölüme neden olma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuksuz yargılanan kadının sevgilisi B.C.A. isimli erkek 5 Eylül’de beraat etti.

Kayseri'de 6'ncı kattaki dairenin balkonundan “düşen” Tülay Tolu'nun (34) ölümüne ilişkin davada kocası Y.T.’nin (36) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 12 Eylül’de başladı. Mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi, duruşma ertelendi.

Meşru Müdafaa

Kayseri’de "kendisine tecavüz eden, kızını da tecavüz etmekle tehdit ettiğini" söyleyen Mehmet Can’ı öldüren S.A. isimli kadına, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanarak, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Şiddet – Yaralama

Adana’da eski karısı N.K.’yi (29) çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle ateş ederek dizlerinden yaralayan O.D.’nin (35) yargılandığı dava 1 Eylül’de başladı. N.K. ifade verdi, “eski eşimin elinde tüfekle işyerime geldiğini görünce kaçtım. Masanın altına girip saklandım. Bu arada KADES’e defalarca bastım, polisi aradım, ‘beni öldürmeye geldi’ dedim” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşma ertelendi.

Manisa’da birlikte yaşadığı 5,5 aylık hamile olan S.N.A. (19) isimli kadını sokakta sopayla darp eden Y.A. (37) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 8 Eylül’de basına yansıyan iddianameye göre erkek hakkında 6,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir'de eski sevgilisi G.C. isimli kadını çok kez bıçaklayarak ağır yaralayan F.D. isimli erkeğe "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, olay sırasında bıçak kullandığı için 1 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1,5 hapis cezası olmak üzere toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da kendisinden boşanmak isteyen ve sürekli darp ettiği karısı G.K.’yi silahla ateş ederek yaralayan A.K.’nin yargılandığı davada 16 Eylül’de karar çıktı. Erkeğe eylem teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi.

Hatay’da karısı S.D.'yi 27 kez bıçaklayarak ağır yaralayan E.D. isimli erkeğin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava 23 Eylül’de başladı. Erkek, öldürme kastının olmadığını, “kıskançlık” gerekçesiyle bıçakladığını söyledi. Sinem Dönmez de sanıktan şikayetçi olduğunu ve hak ettiği cezayı almasını istedi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 10 Ocak 2025’e ertelendi.

Muğla'da karısı G.G.’yi darp ettiği suçlamasıyla M.G.’nin yargılandığı dava 24 Eylül’de devam etti. Kadının avukatı A.Ö., "sanık dört kere elektronik kelepçeyi kırdı. Defalarca kez koruma kararlarını ihlal etti. Mahkeme ne yazık ki yine sanığın tutuksuz yargılamasına karar verdi. Müvekkilim korku ve endişe içerisinde yaşıyor. Sürekli Ankara’dan izleme merkezinden elektronik kelepçeyle ilgili bir uyarı gelecek korkusu ile yaşıyor" dedi. Duruşma 7 Kasım’a ertelendi.

Tecavüz

Kırklareli’de özel bir hastanenin başhekimi olan A.Ç. (49) isimli erkeğin, hastanede doktor olan E.V. (35) isimli kadına yönelik “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tekrar yargılandığı davada 16 Eylül’de karar çıktı. Erkeğe 15 yıl hapis cezası verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozup, erkek için beraat ve tahliye kararı vermiş, kadının avukatı ise kararı Yargıtay'a taşımıştı.

Zonguldak'ta boşandığı karısı H.B.'ye bıçak zoruyla ve ağzını bornoz kuşağıyla kapatarak tecavüz eden C.B.’nin yargılandığı dava devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkek hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar veril, duruşma ertelendi.

Tehdit

İstanbul’da E.E.G. (25) isimli erkek, E.Ü. isimli kadını e-posta üzerinden ölümle tehdit etti. Erkek hakkında 3 aylık tedbir kararı uygulandı. Kadına yaklaşmaması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönünde karar verildi, kadın ise hayati tehlikesi nedeniyle koruma altına alındı.

Çocuk İstismarı

Antalya’da yeğeninin kızı S.Ç.’yi (18) 11 yaşından beri istismar eden M.U. (61) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 2 Eylül’de basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında en az 25 yıl hapis cezası talep edildi. (Duruşma 25 eylülde-duruşmaya ulaşamadım.)

Adana’da C.İ. (17) isimli yüzde 25 zihinsel engelli kız çocuğunu birçok kez şantaj ve tehdit ile istismar eden çarşı ve mahalle bekçileri F.Ş. (36), M.A.T. (34) ve M.C.D. (36) isimli erkeklerin tutuksuz yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Bekçiler F.Ş. ve M.A.T. hakkında “reşit olmayanla cinsel ilişki”, bekçi M.C.D. hakkında ise “çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, reşit olmayanla cinsel ilişki, 15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Kocaeli'de bir köyde E.N.K. (11) isimli kız çocuğu ile ablası M.N.K'yi (16) istismar eden servis şoförü S.Y. (41) isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Çocuklar ifade verdi, duruşma ertelendi.

Iğdır'da B.A. (14) isimli kız çocuğunu tehdit ve istismar eden A.B., F.A., M.A., O.B. ve V.G. isimli erkekler tahliye edildi.

Kırşehir'de bir ilkokulda iki kız öğrenciyi istismar eden okulun temizlik görevlisi M.U. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Erkek savunmasında, “temizlik yaparken çocuklar geldi ve aniden bana sarıldı. Bende iki kız çocuğunu da dudaklarına yakın bölgeden öptüm" dedi. Erkek ayrıca, K.T. isimli kız çocuğunu da kucağına oturttuğunu fakat cinsel istek amaçlı yapmadığını söyledi. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da dini bir cemaate bağlı vakfın kurucusu Y.Z.G.’nin kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken mürit K.İ. (29) isimli erkek ile “evlendirilmesi”ne ilişkin davada 23 Eylül’de karar çıktı. Anne F.G. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı, K.İ. hakkında toplamda 36 yıl, baba Y.Z.G. hakkında ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İddianamede anne ve baba hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla 22,5 yıl, K.İ. hakkında ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlamasıyla toplam 67 yıl 10 ay hapis cezası talep edilmişti.

Konya'da bir lisede öğrencisi B.D. (15) isimli kız çocuğunu WhatsApp ve Instagram üzerinden mesajlar atarak istismar eden coğrafya öğretmeni M.K. (55) isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Eylül’de karar çıktı. Erkeğe 10 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bursa'da, F.N. (20) isimli erkeğin evinde E.T. (16) isimli kız çocuğunu F.N. ile 3 erkek arkadaşının istismar ettiği suçlamasıyla yargılandıkları davasında karar çıktı.

Zonguldak'ta istismar sonucu ölen Nisanur Ö. (2) ile ablası R.Ö.'nün (8) de istismara uğradığı olayda, anne M.Ö. ile Ö.Ç., C.S. ve M.G. isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı dava başladı. 28 Eylül’de basına yansıyan duruşmada, sanıklar önceki ifadelerini reddetti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, R.Ö.’nün bir sonraki duruşmada psikolog ve pedagog eşliğinde dinlenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Antalya’nın bir cemaate bağlı erkek öğrenci yurdunda görevli G.R.U. isimli erkeğin 10 oğlan çocuğuna, “cinsel taciz, tecavüz ve sarkıntılık” suçlarından 94 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı dava, “çocuğa karşı eziyet” suçlamasıyla hazırlanan iddianame ile birleştirildi. Duruşma, 30 Eylül’de görüldü.

İstanbul’da H.N.Y. (4) isimli kız çocuğunu istismar eden komşusu A.D. (70) isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkek hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 13 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasını ve tutuklanmasını talep ettii. Mahkeme ise tutuksuz yargılamaya karar verdi, duruşma 12 Aralık'a ertelendi.

(EY/EMK)