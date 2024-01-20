ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Ocak 2024 16:05
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2024 16:26
2 dk Okuma

Feministlerden yarın Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı

Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı'nda kadınlar haklarının gerçek sahipleri olarak gerçek sorunlarını ve çözümünü konuşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Feministlerden yarın Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı
Trabzon'da kadınların Medeni Kanun için eyleminden / Gazete Duvar

"Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı’nda Buluşuyoruz" başlıklı açıklama yayınlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platfotmu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu - EŞİK, 21 Ocak'ta Taksim Point Otel'de sempozyum düzenliyor.

Saat 11.00'da başlayacak sempozyum programı şöyle:

Açılış konuşmaları(11:00):

  • Fidan Ataselim- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Genel Sekreteri
  • Av. Hülya Gülbahar- Eşitlik İçin Kadın Platformu

1.     Oturum:  Medeni Kanun’un önemi ve karşı karşıya olduğu risklerle mücadele(11:20):
Moderatör: Esra Aşan- Feminist Kadın Çevresi

  • Av. Nazan Moroğlu- İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü,Eşitlik İçin Kadın Platformu
  • Özlem Şen- KAOS GL
  • Gülsüm Kav- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi
  • Kurumsal ve Bireysel Katkılar

*Çay, kahve arası(12:30)

2.     Oturum: Aile hukukunda arabuluculuk tehlikesine karşı mücadele(12:40):
Moderatör: Filiz Pehlivan

  • Berrin Sönmez- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Gazete Duvar Yazarı
  • Av. Birsen Baş Topaloğlu- İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü
  • Av. Esin İzel Uysal- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
  • Kurumsal ve Bireysel Katkılar

3. Oturum: Boşanmaların hızlandırılması yalanına karşı mücadele(13:30):
Moderatör: Sevim Yalıncakoğlu- Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı

  • Av. Gökçeçiçek Ayata- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Eşitlik İzleme Kadın Grubu
  • Av. Ezel Buse Sönmezocak - Kadının İnsan Hakları Derneği
  • Av. Feyzanur Yılmaz- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
  • Kurumsal ve Bireysel Katkılar

*Yemek arası(14:15)

4. Oturum: Nafaka hakkına yönelik saldırılara karşı mücadele(15:00)
Moderatör: Av. Şükran Eroğlu- Şişli Kent Konseyi Başkanı

  • Av. İlayda Doğa Karaman- Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcı
  • Av. Gamze Eroğlu- Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu
  • Nuran Karahan- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
  • Kurumsal ve Bireysel Katkılar

5. Oturum: Kadına yönelik şiddeti önlemede 6284 sayılı kanunun önemi ve mücadelemiz(15:45)

Moderatör: Evrim Kepenek - Gazeteci

  • Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı- TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü
  • Özgül Kapdan- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Kadınlarla Dayanışma Vakfı
  • Av. Leyla Süren- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
  • Kurumsal ve Bireysel Katkılar

Kapanış(16:30)

(EMK)

medeni kanun Medeni kanunda kadın hakları Hülya Gülbahar EŞİK'ten kadınlar kadın cinayetlerini durduracağız platformu
ilgili haberler
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 8 MART SÖYLEŞİLERİ
Avukat Hülya Gülbahar: Medeni Kanun için her an tetikteyiz
22 Mart 2022
/haber/avukat-hulya-gulbahar-medeni-kanun-icin-her-an-tetikteyiz-259434
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Ekim 2023
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-285715
Erkek şiddeti Aralık 2023
4 Ocak 2024
/haber/erkek-siddeti-aralik-2023-290091
SOSYO POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
"Kayyım politikaları erkek şiddetiyle mücadeleyi olumsuz etkiledi"
25 Ekim 2023
/haber/kayyim-politikalari-erkek-siddetiyle-mucadeleyi-olumsuz-etkiledi-286928
Erkek şiddeti Kasım 2023
6 Aralık 2023
/haber/erkek-siddeti-kasim-2023-288825
CHP'li kadınlardan 81 il 973 ilçede Medeni Kanun açıklaması
17 Şubat 2022
/haber/chp-li-kadinlardan-81-il-973-ilcede-medeni-kanun-aciklamasi-257885
Medeni Kanun Kadın Haklarının Gerisinde
21 Şubat 2007
DEVRİM YASASI MEDENİ KANUN’UN KABULÜNÜN 96. YILI
“Medeni Kanun’a sahip çıkalım”
16 Şubat 2022
/haber/medeni-kanun-a-sahip-cikalim-257835
Nazan Moroğlu: Herkesi Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya çağırıyoruz
3 Ekim 2022
/haber/nazan-moroglu-herkesi-medeni-kanunumuza-sahip-cikmaya-cagiriyoruz-267980
Tekirdağ’da erkek şiddeti protestosu: Adalet istiyoruz
24 Ekim 2023
/haber/tekirdagda-erkek-siddeti-protestosu-adalet-istiyoruz-286854
ilgili haberler
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 8 MART SÖYLEŞİLERİ
Avukat Hülya Gülbahar: Medeni Kanun için her an tetikteyiz
22 Mart 2022
/haber/avukat-hulya-gulbahar-medeni-kanun-icin-her-an-tetikteyiz-259434
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Ekim 2023
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-285715
Erkek şiddeti Aralık 2023
4 Ocak 2024
/haber/erkek-siddeti-aralik-2023-290091
SOSYO POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
"Kayyım politikaları erkek şiddetiyle mücadeleyi olumsuz etkiledi"
25 Ekim 2023
/haber/kayyim-politikalari-erkek-siddetiyle-mucadeleyi-olumsuz-etkiledi-286928
Erkek şiddeti Kasım 2023
6 Aralık 2023
/haber/erkek-siddeti-kasim-2023-288825
CHP'li kadınlardan 81 il 973 ilçede Medeni Kanun açıklaması
17 Şubat 2022
/haber/chp-li-kadinlardan-81-il-973-ilcede-medeni-kanun-aciklamasi-257885
Medeni Kanun Kadın Haklarının Gerisinde
21 Şubat 2007
DEVRİM YASASI MEDENİ KANUN’UN KABULÜNÜN 96. YILI
“Medeni Kanun’a sahip çıkalım”
16 Şubat 2022
/haber/medeni-kanun-a-sahip-cikalim-257835
Nazan Moroğlu: Herkesi Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya çağırıyoruz
3 Ekim 2022
/haber/nazan-moroglu-herkesi-medeni-kanunumuza-sahip-cikmaya-cagiriyoruz-267980
Tekirdağ’da erkek şiddeti protestosu: Adalet istiyoruz
24 Ekim 2023
/haber/tekirdagda-erkek-siddeti-protestosu-adalet-istiyoruz-286854
Sayfa Başına Git