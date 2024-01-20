Feministlerden yarın Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı
"Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı’nda Buluşuyoruz" başlıklı açıklama yayınlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platfotmu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu - EŞİK, 21 Ocak'ta Taksim Point Otel'de sempozyum düzenliyor.
Saat 11.00'da başlayacak sempozyum programı şöyle:
Açılış konuşmaları(11:00):
- Fidan Ataselim- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Genel Sekreteri
- Av. Hülya Gülbahar- Eşitlik İçin Kadın Platformu
1. Oturum: Medeni Kanun’un önemi ve karşı karşıya olduğu risklerle mücadele(11:20):
Moderatör: Esra Aşan- Feminist Kadın Çevresi
- Av. Nazan Moroğlu- İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü,Eşitlik İçin Kadın Platformu
- Özlem Şen- KAOS GL
- Gülsüm Kav- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi
- Kurumsal ve Bireysel Katkılar
*Çay, kahve arası(12:30)
2. Oturum: Aile hukukunda arabuluculuk tehlikesine karşı mücadele(12:40):
Moderatör: Filiz Pehlivan
- Berrin Sönmez- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Gazete Duvar Yazarı
- Av. Birsen Baş Topaloğlu- İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü
- Av. Esin İzel Uysal- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
- Kurumsal ve Bireysel Katkılar
3. Oturum: Boşanmaların hızlandırılması yalanına karşı mücadele(13:30):
Moderatör: Sevim Yalıncakoğlu- Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı
- Av. Gökçeçiçek Ayata- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Eşitlik İzleme Kadın Grubu
- Av. Ezel Buse Sönmezocak - Kadının İnsan Hakları Derneği
- Av. Feyzanur Yılmaz- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
- Kurumsal ve Bireysel Katkılar
*Yemek arası(14:15)
4. Oturum: Nafaka hakkına yönelik saldırılara karşı mücadele(15:00)
Moderatör: Av. Şükran Eroğlu- Şişli Kent Konseyi Başkanı
- Av. İlayda Doğa Karaman- Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcı
- Av. Gamze Eroğlu- Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu
- Nuran Karahan- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
- Kurumsal ve Bireysel Katkılar
5. Oturum: Kadına yönelik şiddeti önlemede 6284 sayılı kanunun önemi ve mücadelemiz(15:45)
Moderatör: Evrim Kepenek - Gazeteci
- Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı- TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü
- Özgül Kapdan- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Kadınlarla Dayanışma Vakfı
- Av. Leyla Süren- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri
- Kurumsal ve Bireysel Katkılar
Kapanış(16:30)
(EMK)