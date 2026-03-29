DÜNYA
29 Mart 2026 10:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.03.2026 10:31 29 Mart 2026 10:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Epstein’in mankenlik ajansı temsilcisiyle yazışmaları ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelere göre Elkholy, 2009-2019 yılları arasında Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez iletişim kurdu.

BİA Haber Merkezi

ABD’de faaliyet gösteren bir mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy ile milyarder seks ticareti ağı kuran suçlu Jeffrey Epstein arasında yıllar boyunca yapılan yazışmalar gün yüzüne çıktı.

Belgelerde, Elkholy’nin kadınları Epstein’e tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeleri yer aldı.

ABD Kongresi, Epstein dosyasını yeniden gündeme taşıyan görselleri yayınladı
ABD Kongresi, Epstein dosyasını yeniden gündeme taşıyan görselleri yayınladı
4 Aralık 2025

Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni
Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni
2 Şubat 2026

Yazışmalarda kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadeler yer aldı, ayrıca moda dünyasındaki bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlamaya yönelik detaylar dikkat çekti.

Anadolu Ajansı (AA) kaynaklı bilgilere göre belgeler, Elkholy’nin Epstein’e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığını ortaya koydu. Elkholy bazı yazışmalarda Epstein’e belirli kadınlarla cinsel ilişki yaşaması yönünde ısrar etti.

Yazışmalar Elkholy’nin Epstein’in genç kadınlara yönelik ilgisini bildiğini gösterdi. Elkholy, 23 yaşındaki bir kadın hakkında “Senin için biraz büyük olabilir” dedi. 2011 tarihli bir e-postada ise maddi sıkıntı yaşayan bir kadın için “Lütfen onunla birlikte olmayı dene” diye yazdı.

Elkholy, BBC’ye yaptığı açıklamada bu ifadeler nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi. Epstein’in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.

Epstein dosyası

Jeffrey Epstein, 18 yaş altındaki çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve seks ticareti ağı kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Epstein, 10 Ağustos 2019’da Metropolitan Correctional Center’daki hücresinde hayatını kaybetti.

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

FBI ile ABD Adalet Bakanlığı yürüttükleri incelemede “müşteri listesi” tutulduğuna dair kanıt bulamadı. Yetkililer, Epstein’in hücresinde intihar ettiğini açıkladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Epstein Epstein Dosyaları Epstein'in suç ortakları Epstein Soruşturması
ilgili haberler
İngiltere'de bir polis teşkilatı daha Kral'ın kardeşi Andrew hakkında "Epstein" incelemesi başlattı
18 Şubat 2026
/haber/ingiltere-de-bir-polis-teskilati-daha-kral-in-kardesi-andrew-hakkinda-epstein-incelemesi-baslatti-316829
Epstein soruşturmaları: Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın evinde arama yapıldı
13 Şubat 2026
/haber/epstein-sorusturmalari-eski-norvec-basbakani-jagland-in-evinde-arama-yapildi-316681
Norveçli eski diplomat hakkında Epstein bağlantısı
13 Şubat 2026
/haber/norvecli-eski-diplomat-hakkinda-epstein-baglantisi-316658
Gazeteci Hedges’ten Chomsky’e “Epstein” yanıtı: Egemen sınıf karşılığında bir şey beklemeden hiçbir şey sunmaz
11 Şubat 2026
/haber/gazeteci-hedgesten-chomskye-epstein-yaniti-egemen-sinif-karsiliginda-bir-sey-beklemeden-hicbir-sey-sunmaz-316591
Epstein belgelerinde adı geçen Ören, açıklamasının yer aldığı habere erişim engeli aldırdı
10 Şubat 2026
/haber/epstein-belgelerinde-adi-gecen-oren-aciklamasinin-yer-aldigi-habere-erisim-engeli-aldirdi-316552
Epstein'ın sırdaşı pazarlık yapıyor: "Trump beni salsın ben de onu ve Clintonlar'ı temize çıkarayım"
10 Şubat 2026
/haber/epstein-in-sirdasi-pazarlik-yapiyor-trump-beni-salsin-ben-de-onu-ve-clintonlar-i-temize-cikarayim-316525
EMEP Milletvekilleri: Epstein suç ağının Türkiye ayağı soruşturuluyor mu?
9 Şubat 2026
/haber/emep-milletvekilleri-epstein-suc-aginin-turkiye-ayagi-sorusturuluyor-mu-316502
Epstein belgeleri: İsimler, istifalar ve gerçeği gölgeleyen komplo teorileri
5 Şubat 2026
/haber/epstein-belgeleri-isimler-istifalar-ve-gercegi-golgeleyen-komplo-teorileri-316390
