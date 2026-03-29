Epstein’in mankenlik ajansı temsilcisiyle yazışmaları ortaya çıktı

ABD’de faaliyet gösteren bir mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy ile milyarder seks ticareti ağı kuran suçlu Jeffrey Epstein arasında yıllar boyunca yapılan yazışmalar gün yüzüne çıktı.

Belgelerde, Elkholy’nin kadınları Epstein’e tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeleri yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelere göre Elkholy, 2009-2019 yılları arasında Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez iletişim kurdu.

Yazışmalarda kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadeler yer aldı, ayrıca moda dünyasındaki bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlamaya yönelik detaylar dikkat çekti.

Anadolu Ajansı (AA) kaynaklı bilgilere göre belgeler, Elkholy’nin Epstein’e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığını ortaya koydu. Elkholy bazı yazışmalarda Epstein’e belirli kadınlarla cinsel ilişki yaşaması yönünde ısrar etti.

Yazışmalar Elkholy’nin Epstein’in genç kadınlara yönelik ilgisini bildiğini gösterdi. Elkholy, 23 yaşındaki bir kadın hakkında “Senin için biraz büyük olabilir” dedi. 2011 tarihli bir e-postada ise maddi sıkıntı yaşayan bir kadın için “Lütfen onunla birlikte olmayı dene” diye yazdı.

Elkholy, BBC’ye yaptığı açıklamada bu ifadeler nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi. Epstein’in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.

Epstein dosyası

Jeffrey Epstein, 18 yaş altındaki çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve seks ticareti ağı kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Epstein, 10 Ağustos 2019’da Metropolitan Correctional Center’daki hücresinde hayatını kaybetti.

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

FBI ile ABD Adalet Bakanlığı yürüttükleri incelemede “müşteri listesi” tutulduğuna dair kanıt bulamadı. Yetkililer, Epstein’in hücresinde intihar ettiğini açıkladı.

(EMK)