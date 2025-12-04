ABD Kongresi, Epstein dosyasını yeniden gündeme taşıyan görselleri yayınladı

ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismar ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’ın Karayipler’deki Little St. James adasında bulunan özel mülküne ait fotoğraf ve videolar kamuoyuna sunuldu.

Korkunç Zengin: Jeffrey Epstein ve Diğerleri

Demokrat Parti milletvekilleri, çarşamba günü (dün) Epstein’ın uzun yıllar boyunca tartışmaların odağında kalan özel adasından çekilmiş yeni görüntüleri paylaştı.

Yayınlanan fotoğraflarda, Epstein’ın malikânesine ait yatak odaları, ofis veya kütüphaneyi andıran bir iç mekân ile duvarlarında maskelerin asılı olduğu, içinde bir dişçi koltuğu bulunan tuhaf bir oda öne çıkıyor.

New York Times’ın haberine göre Epstein’ın son partnerinin, onun paravan şirketlerinden biriyle aynı ofisi paylaşan bir dişçi olduğu iddia ediliyor. Videolar ise mülk içinde kaydedilmiş kısa gezinti görüntülerinden oluşuyor.

Yeni materyaller, Epstein’ın suçlamalarıyla bağlantılı olarak kimseyi yeni bir şekilde işaret etmiyor. Ancak görüntüler, hüküm giymiş cinsel suçlu ve finansçı Epstein’ın lüks yaşamına ve soruşturmaların merkezindeki adaya dair yeni bir pencere açıyor. Paylaşılan fotoğrafların çoğu, söz konusu suçların işlendiği düşünülen alanları gösteriyor.

Bu görseller, Kongre üyelerinin ve Amerikan kamuoyunun, eski Başkan Donald Trump tarafından yayımlanması vaat edilen daha kapsamlı dosyaları beklediği bir dönemde tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Materyallerin, ABD Virgin Adaları'ndaki kolluk kuvvetleri tarafından sağlandığı ve Epstein’ın 2019’daki ölümünden bir yıl sonra, 2020’de çekildiği belirtiliyor.

Epstein’ın bölgede Little St. James’in de aralarında bulunduğu iki adası bulunuyordu. 2022’de ABD Virgin Adaları başsavcılığı, düzinelerce genç kadın ve çocuğun adalarda insan ticareti, cinsel saldırı ve esarete maruz bırakıldığı iddiaları üzerine Epstein’ın mirasçılarıyla 100 milyon doları aşan bir tazminat anlaşmasına varmıştı.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Robert Garcia, yayımlanan görüntülerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu yeni fotoğraf ve videolar, Jeffrey Epstein’ın dünyasına ve adasına dair rahatsız edici bir tablo ortaya koyuyor. Soruşturmamızın açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi için bu materyalleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Epstein’ın işlediği korkunç suçların tüm yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hayatta kalanlar için adalet sağlanana kadar mücadelemiz sürecek.”

*Fotoğraflar: House Oversight Democrats, Haberi: Newyork Times, House Oversight Democrats ve bbc.com'dan derledik.

Jeffrey Epstein davası En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kıza cinsel istismarda bulunmak ve cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da intihar etti. Epstein’in partneri Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için kız çocuklarının istismar ağına çekilmesi organizasyonunda Epstein’a yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı. Epstein’ın istismar ettiği isimlerden biri olan Virginia Giuffre, Prens Andrew’un da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021’de New York’ta dava açtı. Andrew bu nedenle “prens” unvanını kaybetti.

(EMK)