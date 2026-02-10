Epstein belgelerinde adı geçen Ören, açıklamasının yer aldığı habere erişim engeli aldırdı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yaklaşık 3 milyon yeni belgeyi yayımlamasının ardından, İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in adı belgelerde yer aldı. Belgeler, Epstein’in suç ortağı olarak 20 yıl hapis cezası alan Ghislaine Maxwell ile Ören arasındaki yazışmaları ortaya koydu.

Epstein belgeleri ve Ayşe Tokyaz cinayeti: “Bana kimse bir şey yapamaz” düzeni

BirGün'ün haberine göre, söz konusu yazışmaların kamuoyuna yansımasının ardından Ahmet Mücahit Ören, X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ören’in bu açıklamasını da içeren ve BirGün gazetesinde yayımlanan “Epstein belgelerinde yazışmaları ortaya çıkmıştı: İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören'den açıklama” başlıklı haber, daha sonra erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), BirGün’de yayımlanan haber için erişim engeli kararı aldı. BTK, kararına ilişkin açıklamasında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesine dayandığını bildirdi. Kurum, ilgili URL adresinde yer alan içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verdiğini duyurdu.

BTK erişim engeli kararını hangi gerekçelerle alabiliyor?

BTK, mevzuat kapsamında belirli durumlarda internet içeriklerine müdahale edebiliyor. Kurum, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ya da genel sağlığın korunması gibi gerekçelerden biri veya birkaçının varlığı halinde erişim engeli kararı alabiliyor.

Bu tür kararları hâkim kararıyla ya da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Cumhurbaşkanlığı veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine BTK Başkanı doğrudan verebiliyor.

Ören’in yazışmalarında ne yer aldı?

TGRT Haber ve Türkiye gazetesini bünyesinde barındıran İhlas Holding’in CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in, Ghislaine Maxwell ile yaptığı yazışmalarda dikkat çekici ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Belgelerde Ören’in Maxwell’e, “Daha yaramaz (naughtier) olmak için senden daha çok şey öğrenmem gerek” şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. 28 Eylül 2004 ile 16 Ekim 2004 tarihleri arasındaki yazışmalarda, Virgin Group’un kurucusu Richard Branson’un ismi de yer aldı.

