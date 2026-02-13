Epstein soruşturmaları: Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın evinde arama yapıldı

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinin ardından hakkında soruşturma açılan Norveç'in eski Başbakanı Thorbjorn Jagland’ın evinde arama yaptı.

Norveçli eski diplomat hakkında Epstein bağlantısı

Jagland'ın dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Jagland'ın konutunda ve kendisiyle bağlantılı olduğu düşünülen adreslerde yapılan aramanın ardından gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Jagland’ın avukatı Anders Brosveet yaptığı açıklamada, “Okokrim, şu anda Thorbjorn Jagland’ın evinde ve tatil mülklerinde arama yapıyor. Bu beklenen bir durum ve bu tür soruşturmalarda olağan bir süreçtir” ifadesini kullandı. Arama yapılmasının sonucu olarak Jagland’ın artık resmen şüpheli statüsüne sahip olduğunu aktaran Brosveet, bir sonraki adım olarak Jagland’ın Okokrim’de ifade vermeye gideceğini kaydetti.

Jagland’ın konutundan çıkan yetkililerin, yanlarında el konulan eşyalar için kutular taşıdığı görüldü.

Brosveet, Jagland’ın davanın kapsamlı şekilde aydınlatılmasına katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen diplomatlara yönelik soruşturma açıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Epstein'e ilişkin yeni belgelerde adı geçen ve Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan Jagland'ın dokunulmazlığını kaldırdığını açıklamıştı.

