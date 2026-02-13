ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 12:30 13 Şubat 2026 12:30
 SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 13:03 13 Şubat 2026 13:03
Okuma:  2 dakika

Epstein soruşturmaları: Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın evinde arama yapıldı

Epstein davasıyla bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasından sonra dokunulmazlığı kaldırılan eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland'ın birden fazla adresinde arama yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Epstein soruşturmaları: Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın evinde arama yapıldı
Fotoğraf: Hanna Johre / Thorbjørn Jagland ve avukatı Anders Brosveet

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinin ardından hakkında soruşturma açılan Norveç'in eski Başbakanı Thorbjorn Jagland’ın evinde arama yaptı.

Jagland'ın dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Jagland'ın konutunda ve kendisiyle bağlantılı olduğu düşünülen adreslerde yapılan aramanın ardından gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Jagland’ın avukatı Anders Brosveet yaptığı açıklamada, “Okokrim, şu anda Thorbjorn Jagland’ın evinde ve tatil mülklerinde arama yapıyor. Bu beklenen bir durum ve bu tür soruşturmalarda olağan bir süreçtir” ifadesini kullandı. Arama yapılmasının sonucu olarak Jagland’ın artık resmen şüpheli statüsüne sahip olduğunu aktaran Brosveet, bir sonraki adım olarak Jagland’ın Okokrim’de ifade vermeye gideceğini kaydetti.

Jagland’ın konutundan çıkan yetkililerin, yanlarında el konulan eşyalar için kutular taşıdığı görüldü.

Brosveet, Jagland’ın davanın kapsamlı şekilde aydınlatılmasına katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen diplomatlara yönelik soruşturma açıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Epstein'e ilişkin yeni belgelerde adı geçen ve Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan Jagland'ın dokunulmazlığını kaldırdığını açıklamıştı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Epstein Epstein Dosyaları Epstein'in suç ortakları Norveç
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
