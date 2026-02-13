Norveçli eski diplomat hakkında Epstein bağlantısı

Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biri olarak bilinen Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen hakkında, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik seks ticareti ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri üzerinden yolsuzluk ve çıkar ilişkisi iddiaları gündeme geldi.

Al Jazeera’nın, Norveç devlet kanalı NRK ve Dagens Næringsliv gazetesinin araştırmalarına dayandırdığı habere göre Rod-Larsen, başkanlığını yürüttüğü New York merkezli International Peace Institute (IPI) aracılığıyla Epstein çevresindeki bazı kişilerin itibarını korumak için nüfuzunu devreye soktu.

AA'nın haberine göre, soruşturma belgeleri, Rod-Larsen’in Epstein’la bağlantılı genç Rus kadınlar için ABD makamlarına referans mektupları yazdığını ortaya koydu. Diplomat, bu kişilerin araştırma görevleri için “olağanüstü yeteneklere” sahip bulunduğunu ifade etti ve vize almalarına destek verdi. Norveç basını ise söz konusu kadınların akademik geçmiş taşımadığını, Epstein tarafından insan ticaretine maruz bırakıldıklarını ve istismar edildiklerini aktardı.

Mağdurlardan biri, NRK’ye yaptığı açıklamada Epstein’ın kendisini yönlendirmek amacıyla Rod-Larsen’in enstitüsüne gönderdiğini düşündüğünü dile getirdi. Bir başka mağdur da diplomatın, Epstein’ın asistanının talebi üzerine vize sürecini kolaylaştırdığını anlattı.

Belgeler ayrıca Epstein’ın 2013’te Rod-Larsen’e 130 bin dolar borç verdiğini gösterdi. Epstein’ın vasiyetinde Rod-Larsen’in iki çocuğuna ayrı ayrı 5’er milyon dolar bırakılmasını öngören bir madde bulunduğu iddiası da kamuoyuna yansıdı.

Kayıp belgeler ve Oslo süreci tartışması

Rod-Larsen, 1993’te yürütülen Oslo görüşmelerinde Norveç’in arabuluculuk girişimlerinde kilit rol üstlendi ve gizli temasları koordine etti. Ancak diplomatın tuttuğu özel arşivde yer alan Ocak–Eylül 1993 dönemine ait belgeler resmi dışişleri arşivlerinde bulunmuyor. Bu durum Norveç’te arşivin açılması yönündeki çağrıları artırdı.

Söz konusu belgelerin, gizli müzakerelerde Filistin tarafının verdiği tavizlerde kişisel nüfuz ya da şantajın etkisini ortaya koyabilecek ayrıntılar içerebileceği değerlendiriliyor. Oslo sürecinin sonuçları Filistinliler açısından hâlâ tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Mustafa Barghouti, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada Rod-Larsen hakkındaki iddialara şaşırmadığını söyledi. Oslo sürecine başından beri mesafeli yaklaştığını belirten Barghouti, anlaşmayı “tuzak” olarak nitelendirdi ve Rod-Larsen’in İsrail’in etkisi altında hareket ettiğini düşündüğünü ifade etti. Barghouti ayrıca, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu iddia edilen Epstein’dan Rod-Larsen ailesine milyonlarca dolar aktarılmış olabileceğine dikkat çekti ve bu paranın İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Uzmanlar, Rod-Larsen dosyasında şantaj ve istihbarat operasyonlarının etkisini yansıtan küresel güç ilişkilerinin izlerinin görüldüğünü belirtiyor.

Norveç’te soruşturma genişledi Norveç’in ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen diplomatlar hakkında soruşturma başlattı. Kurum, Norveç’in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ile eşi Terje Rod-Larsen hakkında da işlem yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada, Juul’u ağır yolsuzlukla, Rod-Larsen’i ise yolsuzluğa iştirak etmekle suçladıkları belirtildi. Mahkeme kararı doğrultusunda Oslo’da bir dairede ve bir tanığın evinde arama gerçekleştirildi. Yetkililer kapsamlı soruşturmayı sürdürdüklerini bildirdi.

