ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 18.02.2026 11:11 18 Şubat 2026 11:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.02.2026 11:14 18 Şubat 2026 11:14
Okuma Okuma:  2 dakika

İngiltere'de bir polis teşkilatı daha Kral'ın kardeşi Andrew hakkında "Epstein" incelemesi başlattı

Essex Polisi’nden yapılan açıklamada, görev alanlarında bulunan Stansted Havalimanı’na inen ve milyarder Jeffrey Epstein’e ait özel jetle bağlantılı uçuşların araştırıldığı bildirildi. İddialara göre söz konusu uçak, Andrew ile buluşturulmak üzere ayarlanan kadınları taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İngiltere'de bir polis teşkilatı daha Kral'ın kardeşi Andrew hakkında "Epstein" incelemesi başlattı

İngiltere’de, Kral III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) hakkında yürütülen “Epstein” bağlantılı incelemelere bir yenisi eklendi. Essex Polisi, daha önce iki ayrı polis teşkilatının başlattığı sürecin ardından dosyayı mercek altına alan üçüncü birim oldu.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

Stansted Havalimanı uçuşları incelemede

Essex Polisi’nden yapılan açıklamada, görev alanlarında bulunan Stansted Havalimanı’na inen ve milyarder Jeffrey Epstein’e ait özel jetle bağlantılı uçuşların araştırıldığı bildirildi. İddialara göre söz konusu uçak, Andrew ile buluşturulmak üzere ayarlanan kadınları taşıdı.

Açıklamada, Stansted’e inen yaklaşık 90 uçuşun Epstein bağlantılı olduğunun tespit edildiği, bunlardan 15’inin Epstein’ın 2008 yılında reşit olmayan bir çocuğu fuhşa zorlama suçundan mahkûm edilmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi. Uçuş kayıtları ve elektronik postalar incelemeye alındı.

Eski Başbakan Gordon Brown’un, söz konusu uçuşlarla taşınan kadınlardan en az birinin Buckingham Sarayı’na gittiğine dair beyanı da dosyada değerlendiriliyor.

İngiltere Kralı’nın Epstein belgelerinde adı geçen kardeşi kraliyet konutundan ayrıldı
İngiltere Kralı’nın Epstein belgelerinde adı geçen kardeşi kraliyet konutundan ayrıldı
4 Şubat 2026

Üçüncü polis birimi devrede

Essex Polisi böylece, daha önce inceleme başlatan Thames Valley ve Surrey polis teşkilatlarının ardından sürece dahil olan üçüncü birim oldu. Soruşturmalar, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik bir istismar ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken 2019’da hapishanede ölü bulunan Epstein’la bağlantı iddiaları kapsamında yürütülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde Andrew’un Epstein’la yakın ilişkisine dair kayıtlar yer almış; Epstein mağduru Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmişti. Andrew suçlamaları reddetmiş, ancak kamuoyu baskısı üzerine Kraliyet görevlerinden çekilmiş ve York Dükü dahil tüm askerî ve onursal unvanlarını bırakmıştı. Artan baskılar sonrasında “Prens” unvanı da geri alınmıştı.

Royal Lodge ve kamu tepkisi

Andrew’un 2003’ten bu yana kaldığı Royal Lodge malikanesini yıllık düşük kira karşılığında 75 yıllığına kullanım hakkı elde etmesi de tartışma konusu olmuştu. Kraliyet mülklerinin finansmanı ve kamu kaynaklarının kullanımı parlamentoda gündeme gelmişti.

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, Kraliyet Mülkleri’nin bağımsız biçimde incelenmesi çağrısı yapmış; Başbakan Keir Starmer da uygun bir incelemeyi desteklediğini açıklamıştı.

Yoğun kamuoyu baskısının ardından Windsor’daki konutunu boşaltan Andrew, Kral Charles’ın özel mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein’la arkadaşlığı kamuoyuna yansımış, onursal başkanı olduğu bazı vakıflar Ferguson’la ilişkilerini sonlandırmıştı. Epstein’ın özel adasına yapılan ziyaretler de tartışma yaratmış, Ferguson’un adını taşıyan bir vakıf kapanma kararı almıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Epstein Dosyaları Epstein Soruşturması Epstein Prens Andrew
ilgili haberler
Epstein soruşturmaları: Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın evinde arama yapıldı
13 Şubat 2026
/haber/epstein-sorusturmalari-eski-norvec-basbakani-jagland-in-evinde-arama-yapildi-316681
Norveçli eski diplomat hakkında Epstein bağlantısı
13 Şubat 2026
/haber/norvecli-eski-diplomat-hakkinda-epstein-baglantisi-316658
Gazeteci Hedges’ten Chomsky’e “Epstein” yanıtı: Egemen sınıf karşılığında bir şey beklemeden hiçbir şey sunmaz
11 Şubat 2026
/haber/gazeteci-hedgesten-chomskye-epstein-yaniti-egemen-sinif-karsiliginda-bir-sey-beklemeden-hicbir-sey-sunmaz-316591
Epstein belgelerinde adı geçen Ören, açıklamasının yer aldığı habere erişim engeli aldırdı
10 Şubat 2026
/haber/epstein-belgelerinde-adi-gecen-oren-aciklamasinin-yer-aldigi-habere-erisim-engeli-aldirdi-316552
Epstein'ın sırdaşı pazarlık yapıyor: "Trump beni salsın ben de onu ve Clintonlar'ı temize çıkarayım"
10 Şubat 2026
/haber/epstein-in-sirdasi-pazarlik-yapiyor-trump-beni-salsin-ben-de-onu-ve-clintonlar-i-temize-cikarayim-316525
EMEP Milletvekilleri: Epstein suç ağının Türkiye ayağı soruşturuluyor mu?
9 Şubat 2026
/haber/emep-milletvekilleri-epstein-suc-aginin-turkiye-ayagi-sorusturuluyor-mu-316502
Epstein belgeleri: İsimler, istifalar ve gerçeği gölgeleyen komplo teorileri
5 Şubat 2026
/haber/epstein-belgeleri-isimler-istifalar-ve-gercegi-golgeleyen-komplo-teorileri-316390
CHP Sözcüsü Emre’den 4 Bakan'a Epstein soruları: Türkiye bağlantıları araştırıldı mı?
5 Şubat 2026
/haber/chp-sozcusu-emreden-4-bakan-a-epstein-sorulari-turkiye-baglantilari-arastirildi-mi-316381
İngiltere Kralı’nın Epstein belgelerinde adı geçen kardeşi kraliyet konutundan ayrıldı
4 Şubat 2026
/haber/ingiltere-kralinin-epstein-belgelerinde-adi-gecen-kardesi-kraliyet-konutundan-ayrildi-316323
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Epstein soruşturmaları: Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın evinde arama yapıldı
13 Şubat 2026
/haber/epstein-sorusturmalari-eski-norvec-basbakani-jagland-in-evinde-arama-yapildi-316681
Norveçli eski diplomat hakkında Epstein bağlantısı
13 Şubat 2026
/haber/norvecli-eski-diplomat-hakkinda-epstein-baglantisi-316658
Gazeteci Hedges’ten Chomsky’e “Epstein” yanıtı: Egemen sınıf karşılığında bir şey beklemeden hiçbir şey sunmaz
11 Şubat 2026
/haber/gazeteci-hedgesten-chomskye-epstein-yaniti-egemen-sinif-karsiliginda-bir-sey-beklemeden-hicbir-sey-sunmaz-316591
Epstein belgelerinde adı geçen Ören, açıklamasının yer aldığı habere erişim engeli aldırdı
10 Şubat 2026
/haber/epstein-belgelerinde-adi-gecen-oren-aciklamasinin-yer-aldigi-habere-erisim-engeli-aldirdi-316552
Epstein'ın sırdaşı pazarlık yapıyor: "Trump beni salsın ben de onu ve Clintonlar'ı temize çıkarayım"
10 Şubat 2026
/haber/epstein-in-sirdasi-pazarlik-yapiyor-trump-beni-salsin-ben-de-onu-ve-clintonlar-i-temize-cikarayim-316525
EMEP Milletvekilleri: Epstein suç ağının Türkiye ayağı soruşturuluyor mu?
9 Şubat 2026
/haber/emep-milletvekilleri-epstein-suc-aginin-turkiye-ayagi-sorusturuluyor-mu-316502
Epstein belgeleri: İsimler, istifalar ve gerçeği gölgeleyen komplo teorileri
5 Şubat 2026
/haber/epstein-belgeleri-isimler-istifalar-ve-gercegi-golgeleyen-komplo-teorileri-316390
CHP Sözcüsü Emre’den 4 Bakan'a Epstein soruları: Türkiye bağlantıları araştırıldı mı?
5 Şubat 2026
/haber/chp-sozcusu-emreden-4-bakan-a-epstein-sorulari-turkiye-baglantilari-arastirildi-mi-316381
İngiltere Kralı’nın Epstein belgelerinde adı geçen kardeşi kraliyet konutundan ayrıldı
4 Şubat 2026
/haber/ingiltere-kralinin-epstein-belgelerinde-adi-gecen-kardesi-kraliyet-konutundan-ayrildi-316323
Sayfa Başına Git