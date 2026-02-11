Gazeteci Hedges’ten Chomsky’e “Epstein” yanıtı: Egemen sınıf karşılığında bir şey beklemeden hiçbir şey sunmaz

Yeni yayımlanan belgeler, Jeffrey Epstein ile dünyaca ünlü dilbilimci ve filozof Noam Chomsky arasındaki ilişkinin daha önce bilinenden daha kapsamlı olduğunu ortaya koydu.

Belgelerde yer alan e-postalar ve yazışmalar, iki isim arasındaki temasın akademik sınırların ötesine geçtiğini gösterdi.

97 yaşındaki Chomsky’nin eşi Valeria Wasserman Chomsky, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi.

Brezilyalı çevirmen ve dilbilimci, eşinin Haziran 2023’te ağır bir felç geçirdiğini, konuşamadığını ve sürekli tıbbi bakım altında olduğunu hatırlattı. Halkla ilişkiler desteği almadıklarını belirten Valeria Chomsky, bu nedenle açıklamayı kendisinin yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Epstein ile kurdukları ilişkiye dair soruların ağırlığını hissettiklerini ifade eden Valeria Chomsky, geçmişte hata yaptıklarını kabul etti:

Valeria Chomsky, Epstein’in New York, Paris ve New Mexico’daki mülklerine gittiklerini doğruladı ancak “Hiçbir zaman adasına gitmedik ve orada neler yaşandığını öğrenmedik” dedi.

Ayrıca iki kez para alışverişi yapıldığını da kabul etti. Epstein’in, dilbilim ödülü için hazırlanan sorular karşılığında Chomsky’ye 20 bin dolarlık çek gönderdiğini; başka bir olayda ise Chomsky’nin 270 bin dolarının kontrolünü geri almasına yardımcı olduğunu belirtti.

Açıklamasında Epstein mağdurlarıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

“Epstein’ın çocuklara yönelik istismarını biliyordu. Hepsi biliyordu”

Pulitzer ödüllü gazeteci Chris Hedges ise yayımladığı kapsamlı değerlendirmede, Valeria Chomsky’nin açıklamalarını eleştirdi ve Noam Chomsky’nin sorumluluğuna dikkat çekti. Chris Hedges'in scheerpost'tali yazısının tamamı şöyle:

"Politikacılardan, şirket patronlarından, saygın üniversitelerin rektörlerinden, milyarder hayırseverlerden, ünlülerden, kraliyet ailesinden ya da oligarklardan fazla bir şey beklemem. Kendilerine tapınmayı ve ahlaki yozlaşmayı besleyen narsisistik ve hedonistik baloncukların içinde yaşarlar.

Ancak Noam Chomsky gibi entelektüellerden çok şey beklerim. Eşi Valéria’nın — Noam’ın Haziran 2023’te ağır bir felç geçirdiğini ve artık konuşamaz durumda olduğunu belirterek — Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dair yaptığı açıklama, Epstein e-postaları ve belgelerinde adı geçen herkesin başvurduğu boş ve anlamsız mazeretlerle dolu. Valéria’ya göre kendisi ve Noam “aşırı derecede güvenmişlerdi.” Bu da “kötü muhakemeye” yol açmıştı. Valéria, kendisinin ve Noam’ın Epstein’ın malikanesindeki ünlü isimlerle verilen akşam yemeklerine, kız çocuklarının cinsel sömürüsüne gönderme yapan — Noam’ın farkında olacağı — “Lolita Express” lakaplı özel jetindeki uçuşlara, maddi yardımlara, Epstein’ın çiftliğine yapılan gezilere ve New York’taki dairelerinden birinin kullanımına kapıldıklarını yazıyor. Epstein dosyalarında adı geçen herkes gibi, kendisi ve Noam’ın da “Epstein ya da başkalarından herhangi bir uygunsuz davranışa tanık olmadıklarını” söylüyor.

Noam’ın, suçlarına ilişkin basın sorularıyla nasıl başa çıkacağı konusunda Epstein’a verdiği tavsiyenin — tıpkı Epstein için yazdığı referans mektubu gibi — Epstein’ın “iptal kültürü” olarak anılmaya başlanan olguya yönelik Noam’ın kamuya açık eleştirilerinden “yararlanarak kendisini bunun bir mağduru gibi sunmasının” sonucu olduğunu ileri sürüyor. Epstein’ın 2019’daki ikinci tutuklanmasından sonra ise kendisi ve Noam’ın “onun geçmişini kapsamlı biçimde araştırmamakla dikkatsiz davrandıklarını” söylüyor. Mektubunu “mağdurlarla sınırsız dayanışma” ifade ederek bitiriyor.

Yazdığı mektup, Epstein dosyalarında adı geçen herkesin tekrarladığı formülü yinelemekten ibaret. Noam’ı tanırım ve uzun zamandır hayranlık duyarım. Muhtemelen çağımızın en büyük ve en ilkeli entelektüelidir. Size şunu temin ederim ki, eşinin iddia ettiği kadar pasif ya da saf değildir. Epstein’ın çocuklara yönelik istismarını biliyordu. Hepsi biliyordu. Ve Epstein çevresindeki diğerleri gibi, umursamadı.

Epstein ile Valéria arasındaki e-posta yazışmalarından, Valéria’nın özellikle Epstein çevresinde olmanın getirdiği ayrıcalıklardan hoşlandığı anlaşılıyor; ancak bu durum Noam’ın onayını ve sessizliğini mazur göstermez. Noam, herkesten çok, egemen sınıfın yırtıcı doğasını ve kapitalistlerin acımasızlığını bilir; savunmasızların, özellikle kız çocuklarının ve kadınların, kullanılacak ve sömürülecek nesnelere dönüştürüldüğü bir düzeni tanır.

Epstein tarafından kandırılmadı. Baştan çıkarıldı. Epstein’la ilişkisi korkunç ve pek çok kişi için affedilemez bir lekedir. Mirasını onarılamaz biçimde gölgelemiştir. Eğer burada çıkarılacak bir ders varsa, o da şudur: Egemen sınıf karşılığında bir şey beklemeden hiçbir şey sunmaz. Bu vampirlere ne kadar yaklaşırsanız, o kadar köleleştirilirsiniz. Bizim rolümüz onlarla sosyalleşmek değil. Onları yok etmektir."

