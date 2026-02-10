Epstein'ın sırdaşı pazarlık yapıyor: "Trump beni salsın ben de onu ve Clintonlar'ı temize çıkarayım"

Jeffrey Epstein'ın eski sevgilisi ve sırdaşı Ghislaine Maxwell (64), cezasını çekmekte olduğu Teksas'taki cezaevinden video konferans bağlantısıyla katıldığı Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesinin oturumunda "susma hakkı"nı kullanacağını söyleyerek ifade vermeyi reddetti.

Bağlantı Maxwell'in Epstein dosyalarıyla ilgili olarak bildiklerini anlatacağı beklentisiyle sağlanmıştı. Kamuya kapalı olarak yapılan bağlantı üzerinden konuşulanlar toplantıya katılanlarca açıklandı.

Ancak Maxwell, ifade vermek yerine Komiteye Epstein dosyalarında haklarında kayıtlar bulunan eski Başkan Bill Clinton'ın, eşi ve Obama Kabinesindeki eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın veya Başkan Trump'ın Epstein ile ilişkilerinde herhangi bir kusuruna tanık olmadığına dair beyanda bulunmaya hazır olduğunu da söyledi.

Demokratlar: "Maxwell Trump'tan af koparma peşinde"

Ancak Demokrat Partili Komite üyeleri Maxwell'in bu teklifle Trump'tan af koparmaya çalıştığından kuşkulanıyor. Demokrat üye Melanie Stansbury, "Bunu elde etmeye çalıştığı oldukça açık," dedi. Demokrat Partili bir başka üye Suhas Subramanyam da, Maxwell'in hareketlerini "robotvari" ve "pişmanlıktan uzak" olarak niteledi.

Epstein'ın sevgilisi ve sırdaşı Maxwell, halen cinsel istismardan dolayı çaptırıldığı 20 yıl hapis cezasını çekiyor. Epstein'e istismar ettiği kişileri bulmakta yardımcı olduğu iddiasıyla hüküm giyen Maxwell uzunca bir süredir davasının yeniden görülmesini sağlamak için çabalıyor.

1980'ler'de Thatcherizm'in en güçlü medya destekçilerinden, Britanyalı medya patronu, Mirror Grubu başkanı Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, mart–misan 2021'de avukatları aracılığıyla ABD Adalet Bakanlığı (aynı zamanda ABD Başsavcılığı) ile kapalı kapılar ardında “bildiklerini anlatma” görüşmeleri yapmış, bunun ardından ABD Cezaevleri Genel Müdürlüğü tarafından yüksek güvenlikli bir cezaevinden halen tutulduğu cezaevine nakledilmişti. Bu süreç Maxwell'in Trump lehine beyanları dolayısıyla ödüllendirilmesi olarak nitelenmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komites'nin Cumhuriyetçi başkanı James Comer (53), Maxwell'in pazartesi günü sorgulanmaktan kaçınmasının "çok hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.

Ne olacak?

Maxwell'in ifadeden kaçınması, ve Clintonlar'ı suçlayacak bir şeyi olmadığını ima etmesinin esasen haklarında hiçbir suçlama ve soruşturma dahi olmayan Clinton'lara -Trump'in iltifatları da gözönüne alındığında- Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir komite önünde yüksek sesle ve güvenli bir konuşmayla kamuoyunu etkileme fırsatı bahşedeceği açık. Senato Komitesinin, bu şartlar altında Clintonlar'ı tanıklığa çağırmayı ertelemesi daha yüksek bir olasılık olarak görünüyor. Maxwell de kısa vadede ortalığın daha fazla karışmamasına verdiği katkı için Trump'tan ihsan beklemeye devam edebilir.

(AEK)