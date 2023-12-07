Emin Alper, Duhok Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma jüri başkanı

9-16 Aralık tarihleri arasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimin (IKBY) Duhok kentinde düzenlenecek 10. Duhok Uluslararası Film Festivali’nin (Duhok IFF) jüri üyeleri belli oldu.

Festivalde, Türkiyeli senarist ve yönetmen Emin Alper, Uluslararası Yarışma jüri başkanı oldu.

Son filmi "Kurak Günler”in (Burning Days) dünya prömiyeri Mayıs 2023'te 75. Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen Alper, son olarak 2023 İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma Jüri Başkanlığı görevini üstlendi.

Alper'e, 10. Duhok Uluslararası Film Festivali’nde yakın zamanda Busan Uluslararası Film Festivali'nde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jüri üyeliği yapmış olan film eleştirmeni ve birçok festivalde uluslararası jüri üyeliği yapmış olan Nirmal Dhar'ın yanı sıra Afganistanlı yazar ve yönetmen Chabname Zariab, Polonyalı gazeteci Artur Zabroski ve İranlı yazar Mahsa Moheb Ali eşlik ediyor.

10. Duhok IFF'nin tanıtım videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Duhok Film Festivali hakkında

Duhok Uluslararası Film Festivali, IKBY’ye kültürel bir kimlik kazandırarak, siyasi çatışmaların yaşandığı bir yer olarak değil, bir üretim merkezi olarak algılanmasını sağlamak amacıyla ilk kez 2011 yılında düzenlendi.

Festival, dünyanın dört bir yanında çekilen filmlere yer verirken Kürt coğrafyasını dünya sinemasıyla birleştirmeyi amaçlıyor. Festivalin resmi internet sitesinde, festivalin amacı ve kapsamı şöyle aktarılıyor:

“Festivalin en önemli görevlerinden biri Kürt film üretimleri ile dünya sineması arasında bir köprü kurmak. Festival, çağdaş film alanını keşfetme fırsatı sunarak Kürdistan filmleri için bir platform oluşturmak istiyor.

“Program dünyanın dört bir yanından geniş bir uluslararası yapım seçkisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Kürt filmlerini dünya sinema sahnesinde öne çıkarmayı amaçlıyor. Hem Kürdistan'ın dört parçasından (İran, Irak, Suriye ve Türkiye) yeni filmlere hem de diasporada yaşayan Kürt sinemacıların filmleri de dahil olmak üzere yurt dışından filmlere odaklanıyor.” (TY)