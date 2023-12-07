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HABER
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 14:23
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 14:55
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Emin Alper, Duhok Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma jüri başkanı

10. Duhok Uluslararası Film Festivali 9 Aralık’ta başlıyor. 16 Aralık’a dek sürecek festivalin açılış filmi Sahim Omar Kalifa imzalı “Baghdad Messi” olarak belirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/emin-alper-duhok-film-festivalinde-uluslararasi-yarisma-juri-baskani-oldu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

9-16 Aralık tarihleri arasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimin (IKBY) Duhok kentinde düzenlenecek 10. Duhok Uluslararası Film Festivali’nin (Duhok IFF) jüri üyeleri belli oldu.

Festivalde, Türkiyeli senarist ve yönetmen Emin Alper, Uluslararası Yarışma jüri başkanı oldu

Son filmi "Kurak Günler”in (Burning Days) dünya prömiyeri Mayıs 2023'te 75. Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen Alper, son olarak 2023 İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma Jüri Başkanlığı görevini üstlendi. 

Jüri

Alper'e, 10. Duhok Uluslararası Film Festivali’nde yakın zamanda Busan Uluslararası Film Festivali'nde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jüri üyeliği yapmış olan film eleştirmeni ve birçok festivalde uluslararası jüri üyeliği yapmış olan Nirmal Dhar'ın yanı sıra Afganistanlı yazar ve yönetmen Chabname Zariab, Polonyalı gazeteci Artur Zabroski ve İranlı yazar Mahsa Moheb Ali eşlik ediyor. 

10. Duhok IFF'nin tanıtım videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayın

Duhok Film Festivali hakkında

Duhok Uluslararası Film Festivali, IKBY’ye kültürel bir kimlik kazandırarak, siyasi çatışmaların yaşandığı bir yer olarak değil, bir üretim merkezi olarak algılanmasını sağlamak amacıyla ilk kez 2011 yılında düzenlendi.

Festival, dünyanın dört bir yanında çekilen filmlere yer verirken Kürt coğrafyasını dünya sinemasıyla birleştirmeyi amaçlıyor. Festivalin resmi internet sitesinde, festivalin amacı ve kapsamı şöyle aktarılıyor:

“Festivalin en önemli görevlerinden biri Kürt film üretimleri ile dünya sineması arasında bir köprü kurmak. Festival, çağdaş film alanını keşfetme fırsatı sunarak Kürdistan filmleri için bir platform oluşturmak istiyor. 

“Program dünyanın dört bir yanından geniş bir uluslararası yapım seçkisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Kürt filmlerini dünya sinema sahnesinde öne çıkarmayı amaçlıyor. Hem Kürdistan'ın dört parçasından (İran, Irak, Suriye ve Türkiye) yeni filmlere hem de diasporada yaşayan Kürt sinemacıların filmleri de dahil olmak üzere yurt dışından filmlere odaklanıyor.” (TY)

Emin Alper kimdir?
Emin Alper kimdir?
Bugün 14:44
emin alper Duhok Uluslararası Film Festivali IKBY
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31 Aralık 2022
/yazi/kurak-gunler-yaniklar-da-pekmez-olmak-272145
BAKANLIK DESTEĞİNİ FAİZİYLE GERİ İSTEDİ
SE-YAP: 'Kurak Günler' filmine yapılan sansürdür
8 Aralık 2022
/haber/se-yap-kurak-gunler-filmine-yapilan-sansurdur-271136
FİLM YARIN SİNEMALARDA
Bakanlık 'Kurak Günler'e verdiği desteği faiziyle geri istedi
8 Aralık 2022
/haber/bakanlik-kurak-gunler-e-verdigi-destegi-faiziyle-geri-istedi-271127
"ÇİĞDEM MATER'E TEŞEKKÜRLER"
33. Ankara Film Festivali: En İyi Film “Kurak Günler”
12 Kasım 2022
/haber/33-ankara-film-festivali-en-iyi-film-kurak-gunler-269870
Mikrokosmos bir film: Kurak Günler
9 Kasım 2022
/yazi/mikrokosmos-bir-film-kurak-gunler-269699
Emin Alper'in 'Kurak Günler'ine Hırvatistan'dan üç ödül
25 Temmuz 2022
/haber/emin-alper-in-kurak-gunler-ine-hirvatistan-dan-uc-odul-264951
75. CANNES FİLM FESTİVALİ
Cannes'da Kurak Günler ekibinden Çiğdem Mater'e özgürlük talebi
24 Mayıs 2022
/haber/cannes-da-kurak-gunler-ekibinden-cigdem-mater-e-ozgurluk-talebi-262287
Duhok Uluslararası Film Festivali’ne başvuru süreci başladı
9 Haziran 2021
/haber/duhok-uluslararasi-film-festivali-ne-basvuru-sureci-basladi-245405
7. Duhok Uluslararası Film Festivali'nde “Altın Yaprak” Ödülleri Sahiplerini Buldu
18 Eylül 2019
/haber/7-duhok-uluslararasi-film-festivali-nde-altin-yaprak-odulleri-sahiplerini-buldu-213217
Eko-Jîn Duhok'ta
23 Ağustos 2013
/haber/eko-jin-duhok-ta-149405
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