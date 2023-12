Emin Alper, Duhok Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma jüri başkanı

9-16 Aralık tarihleri arasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimin (IKBY) Duhok kentinde düzenlenecek 10. Duhok Uluslararası Film Festivali’nin (Duhok IFF) jüri üyeleri belli oldu.

Festivalde, Türkiyeli senarist ve yönetmen Emin Alper, Uluslararası Yarışma jüri başkanı oldu.

Son filmi "Kurak Günler”in (Burning Days) dünya prömiyeri Mayıs 2023'te 75. Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen Alper, son olarak 2023 İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma Jüri Başkanlığı görevini üstlendi.

Alper'e, 10. Duhok Uluslararası Film Festivali’nde yakın zamanda Busan Uluslararası Film Festivali'nde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jüri üyeliği yapmış olan film eleştirmeni ve birçok festivalde uluslararası jüri üyeliği yapmış olan Nirmal Dhar'ın yanı sıra Afganistanlı yazar ve yönetmen Chabname Zariab, Polonyalı gazeteci Artur Zabroski ve İranlı yazar Mahsa Moheb Ali eşlik ediyor.

10. Duhok IFF'nin tanıtım videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

The official Teaser of the 10th Duhok International Film Festival

#DuhokIFF #DuhokIFF2023 pic.twitter.com/Lw6FxkP3Ss