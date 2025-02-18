İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Millet yaşadığı zorlukların hesabını senden soracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17. Kent Lokantası’nı Silivri’de açtı. Açılış, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta bir mitinge dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantaların yoksulluğa mahkum edilen milyonlarca yurttaş için önemli bir dayanışma noktası olduğunu vurgulayarak, "Kent lokantaları, emeklinin, öğrencinin, işsizin onurudur" dedi.

Açılış sonrasında soruları yanıtlayan İmamoğlu, "CHP’de yapılacak ön seçime ilişkin "CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, muhalefeti bütünleştirecek ve cumhurbaşkanı olacak” dedi.

Açılışta konuşan Ekrem İmamoğlu, kent lokantalarının sadece ucuz yemek sunan mekanlar olmadığını, aynı zamanda toplumun en kırılgan kesimleri için bir destek noktası olduğunu belirtti.

"Bu ülke, dünyada zenginliğin konuşulması gereken bir noktadayken, milyonlarca yurttaş yoksulluğa mahkum ediliyor. Kent lokantaları, bu yurttaşların hakkını almak için geldiği yerdir. Burada rant yok, partizanlık yok, sadece halka ait olanı halka sunuyoruz" dedi.

"Mertçe mücadele etmenin yolu kent lokantası açmaktır"

Konuşmasında hükümeti eleştiren İmamoğlu, siyaset sahnesinde kendisine yönelik baskılara da değindi.

"Bu dönemin yöneticileri, meselelere sadece kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bakıyor. Bir kişiye her şeyi verirken, bir başkasına siyaseten ceza kesmeye çalışıyorlar. Ama unutmayın, mertçe mücadelenin yeri burası, yani halkın arasında olmaktır. Mertçe mücadelenin şekli nedir biliyor musunuz? Kent lokantası açmaktır. Biz bunu yapıyoruz. Sandıkta halkın karşısına çıkıp hesap vermektir. Bunu da yapacağız ve millet hakkını alacak. Millet yaşadığı zorlukların hesabını senden soracak" dedi.

İmamoğlu, hükümetin İstanbul’a ve kendisine yönelik baskılara da tepki göstererek şunları söyledi:

"Bu ülkede adalet, ekonomi, işsizlik, sağlık, eğitim gibi yüzlerce sorun var. Ama birileri sabah kalkıyor, akşam yatıyor, sadece Ekrem İmamoğlu’nu konuşuyor. İstanbul’da bir kişinin tek bir gündemi var: Ekrem İmamoğlu! Memleketin bunca derdi varken benimle uğraşıyorlar. Beni takip etmek yerine işsizlikle, ekonominin çöküşüyle ilgilenselerdi, ülke bugün bu halde olmazdı" diye konuştu.

"Kent Lokantaları, sosyal belediyeciliğin simgesi oldu"

İmamoğlu, kent lokantalarının sosyal devlet anlayışının bir parçası olması gerektiğini belirterek, bugüne kadar kent lokantalarında 5 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

"Kent Lokantası, toplumun her kesimine dokunan bir projedir. Kadın istihdamına da katkı sağlıyor, çünkü burada sadece kadınlar çalışıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, İstanbul'un dört bir yanında açmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılışa katılan vatandaşlar, İmamoğlu'na büyük ilgi gösterdi. Kalabalık sık sık "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratları attı.

Törenden sonra İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşlara ilk yemek servisini yaptı.

"Halk hakkını sandıkta alacak"

İmamoğlu, konuşmasını demokrasi vurgusuyla tamamladı:

"Halkın hakkını yemeyen, adil bir yönetim anlayışını savunuyoruz. Bugün burada hakkını arayan milyonların sesi var. Ve bu halk, hakkını da hesabını da sandıkta soracak!"

İBB, kent lokantalarının sayısını artırarak dar gelirli yurttaşlara destek olmaya devam edeceğini açıkladı.

(EMK)