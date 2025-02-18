Özel’den muhalefete "birlik olalım" çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kayyım atamalarına, son dönemdeki operasyonlara ve CHP ile Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalara tepki gösteren Özel, "Türkiye, sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapılıyor" ifadelerini kullandı. Özel, tüm muhalefeti birlik olmaya çağırdı.

Kartalkaya Faciası: 28 gündür bilirkişi raporu yok

Özel, Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 vatandaşın hayatını kaybettiği facianın üzerinden 28 gün geçmesine rağmen bilirkişi raporunun hâlâ açıklanmadığını belirterek, sürecin hükümet tarafından bilinçli olarak yavaşlatıldığını savundu.

"Bu süreç Ankara'dan gelen baskılarla yönetiliyor. Sorumlular korunuyor, bilirkişi raporu geciktiriliyor" dedi.

Kayyım ve gözaltı operasyonlarına sert tepki

CHP lideri, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasını ve bu sabah birçok sivil toplum örgütü ile sendika üyesine yapılan operasyonları "Halkın iradesine açık bir müdahale" olarak değerlendirdi.

"Son 11 ayda 11 belediyeye kayyım atandı. Muhalefeti susturmaya, demokratik talepleri bastırmaya çalışıyorlar" diyen Özel, demokrasiye inanan herkesi bu sürece karşı durmaya çağırdı.

Ekrem İmamoğlu’na 5 ayrı dava

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 5 ayrı davada 2,5 yıl hapis istemiyle yargılanmasını, muhalefete yönelik siyasi bir operasyon olarak değerlendiren Özel:

"Bu davalar ışık hızıyla ilerliyor. Belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz tutuklanıyor. Muhalefet baskı altına alınmak isteniyor" diye konuştu.

Üniversite öğrencileri derin yoksullukta

Özel, Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle üniversite öğrencilerinin yaşam maliyetlerinin yükseldiğini ve eğitimlerini bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"2024’te 56 bin öğrenci okulunu dondurdu"

"Bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti 25 bin liraya ulaştı"

"250 bin öğrenci geçinmek için İŞKUR’a başvurmak zorunda kaldı"

Özel, bu durumu "Öğrenciler artık eğitim için değil, hayatta kalmak için mücadele ediyor" sözleriyle özetledi.

Gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Özel, geçen yıl 950 TL olan bir Ramazan kolisinin bu yıl 1.610 TL’ye çıktığını ve yüzde 70 zamlandığını söyledi.

Ancak, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların bunun çok gerisinde olduğunu belirterek, "Emekliye verilen zam %40 bile değil, bu adalet mi?" diye sordu.

Asgari ücret ilk kez çeyrek altın alamıyor

Özel, Türkiye’de ilk kez asgari ücretin bir tam altın bile alamayacak seviyeye düştüğünü söyledi ve bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

"1951’den beri asgari ücretle bir tam altın alınabiliyordu. Bu yıl ilk kez mümkün değil. Bu fakirliği Erdoğan ve politikaları yarattı."

"Türkiye’de sivil darbe süreci işletiliyor"

Özel, muhalefete yönelik baskıların, gözaltı operasyonlarının ve yargı tacizlerinin tesadüf olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Muhalif gazeteciler, sendikacılar, belediye başkanları, işçi örgütleri hedef alınıyor. Erdoğan ve iktidarı, seçimle kaybedeceklerini bildikleri için sivil darbe dinamiğini işletiyor."

Özel, muhalefet partilerini ve demokrasiye inanan herkesi dayanışmaya çağırarak:

"Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

(EMK)