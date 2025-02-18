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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 15:54
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 15:59
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Gazeteci Ozan Kaplanoğlu “başbakana hakaretten” tutuklandı

Kaplanoğlu, hakkında verilen şartlı salıverilme kararının geri alınması nedeniyle 5,5 aylık cezasını tamamlamak üzere Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Ozan Kaplanoğlu “başbakana hakaretten” tutuklandı

Bursa Muhalif Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kaplanoğlu, “başbakana hakaret” suçlamasıyla hüküm giyerek tutuklandı.

Kaplanoğlu, Aralık 2013’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik katıldığı bir eylemde atılan sloganlardan dolayı yargılanmıştı. Birisi istinaf diğeri de temyiz sürecinden geçerek kesinleşmiş ayrı ayrı 1 yıl 9 ay ve 11 ay 20 gün hapis cezası bulunuyordu.

Kaplanoğlu, hakkında verilen şartlı salıverilme kararının geri alınması nedeniyle 5,5 aylık cezasını tamamlamak üzere 5 Şubat’ta Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kaplanoğlu’nun avukatlarından Kemal Özgür Yetkin, müvekkilinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir suçtan cezalandırıldığını belirtti. Cezaevinde, kapasitesinin çok üzerinde mahkum bulunduğunu ifade eden Yetkin “Fiziki koşullar bu denli yüksek sayıda tutuklu ve hükümlüye yetecek şekilde düzenlenmemiştir” diyerek cezaevi koşullarına ilişkin bilgi verdi.

DİSK Basın İş: Türkiye'de gazetecilik abluka altında

DİSK Basın İş, Kaplanoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 kentte düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan dört gazeteciye de atıf yapılarak "Türkiye'de gazetecilik abluka altında" dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
BursaMuhalif Ozan Kaplanoğlu
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