11. Duhok Uluslararası Film Festivali’nin odağı: Hindistan Sineması

Irak Kürdistan Bölgesi’nin Duhok şehrinde düzenlenecek 11. Duhok Uluslararası Film Festivali, spor temasıyla ve Hindistan sinemasına odaklanarak, dünyanın farklı ülkelerinden yönetmenlerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Bağımsız ve uluslararası sinema gazetecisi Mansour Jahani’nin aktardığına göre, festivalin başkanlığını Amir Ali Mohammed Tahir, sanat yönetmenliğini ise Kürt yönetmen Shawkat Amin Korki üstleniyor.

9-16 Aralık 2024 tarihlerinde Duhok Üniversitesi konferans salonunda ve Duhok Mall Cineplex’te gerçekleştirilecek festivalde, 107 film yarışma ve yarışma dışı kategorilerde, uzun metraj, kısa film ve belgesel formatlarında izleyicilere sunulacak.

11. Duhok Uluslararası Film Festivali’nin ilk basın toplantısı, Duhok’taki Panorama Azadi Salonu’nda, festivalin çeşitli bölümlerinin yöneticileri ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

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750 başvuru

Festival sözcüsü Massoud Arif, toplantıda yaptığı açıklamada, Duhok film festivalinin her döneminin, farklı departmanlarda çalışan meslektaşlarımın bir yıllık çabası, gayreti ve azminin sonucu olduğunu belirtti.

Arif, açıklamasına “Festivalin Duhok'ta düzenlenmesi, bu medeni ve tarihi kentteki kültürel, sanatsal ve özellikle sinematografik faaliyetlerin devamı niteliğinde. Evet, festival Duhok şehrinde düzenleniyor; ancak gerçekte, Kürdistan halkı ve tüm dünya bu festivalin sahibi. Dünyanın dört bir yanından her sinemacı, yaşamı ve eserleriyle Duhok Film Festivali'nde yer alıyor. Bu festival onlara ait ve bizler için onları en iyi şekilde ağırlamak ve misafir etmek büyük bir onur,” diye devam etti.

Arif, 15 Haziran-1 Eylül 2024 tarihleri arasında film başvurularının alındığını belirterek, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 750 yabancı ve Kürt sinemasından örneklerin başvurduğunu, bunlardan 107 filmin seçildiğini açıkladı.

Seçilen filmler arasında, Dünya Sineması yarışmasında 9 uzun metraj, 7 belgesel ve 11 kısa film, yarışma dışı kategoride ise 34 film yer alıyor. Kürt sineması kategorisinde ise 7 uzun metraj, 8 belgesel ve 12 kısa film yarışacak, ayrıca yarışma dışı kategoride 19 film gösterilecek.

Ödüller

Festival Başkanı Amir Ali Mohammed Tahir, spor temasının neden seçildiğini ise şu sözlerle açıkladı: “Spor, dünya genelinde önemli bir yere sahip. Bu yıl Paris 2024 Olimpiyatları, Almanya’daki UEFA Euro 2024 ve ABD’deki Copa America gibi prestijli spor etkinlikleri gerçekleşti. Tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak festivalin ana teması ve sloganı olarak sporu seçtik. Sanat ve sporu bir araya getirerek bu iki alanda faaliyetlerimizi zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.”

Festivalin özel konuğu bu yıl Hindistan sineması olacak.

Festivalde Dünya Sineması yarışmasında En İyi Film ödülüne Yılmaz Güney adına 10 bin 000 dolar, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Kısa Film ve Yeni Yetenek Ödülü kategorilerinde 5 bin 000 dolar verilecek. Ayrıca, Fransız Goethe Enstitüsü’nün desteğiyle En İyi Uluslararası Belgesel ödülüne de 5 bin 000 dolar değerinde bir ödül verilecek.

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