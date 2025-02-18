Yoksulluğa karşı dayanışma

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk, hayvan hakları ve medya alanında çalışan hak örgütleriyle yapmaya başladığı görüşmelerin on yedincisinde Sıfır Ayrımcılık Derneği ile buluştu.

Görüşmede, bianet’i Vecih Cuzdan, Ali Dinç Atölye BİA’yı Sinem Aydınlı ve Ceyda Sungur temsil etti. Görüşmeye Sıfır Ayrımcılık Derneği adına Hatice Çetinkaya katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sıfır Ayrımcılık Derneği ve çalışmalarından bahseden Yönetim Kurulu üyesi Hatice Çetinkaya, “Derneğimiz 2009 yılında bir grup aktivist tarafından özellikle sosyal ve ekonomik anlamda çeşitli dezavantajlar yaşayan gruplarla ilgili çalışmalar yürütmek üzere kuruldu” dedi.

Savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri yürüttüklerini belirten Çetinkaya, roman sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini geliştirmek için de çalışma yaptıklarını ekledi.

COVİD-19 sonrası çalışma alanlarının sosyal dayanışma ve insani yardıma da evrildiğini aktaran Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Bu süreçte ciddi bir yoksullaşma söz konusuydu. Deprem süreciyle birlikte de çalışmalarımız devam etti. Biz ağırlıklı olarak insan hakları çalışmaları yürütüyoruz ancak yoksul topluluklarla çalıştığımız için sosyal dayanışma çalışmaları da yürütüyoruz.”

Roman Diyalog Ağı, adında içerisinde Roman, Dom, Lom ve Abdalların olduğu bir ağlarının olduğunu söyleyen Çetinkaya, “2024 yılından bu yana Batı Balkanlar ve Türkiye'de roman öğrencilerin eğitiminin desteklenmesi projesini yürütüyoruz” dedi. Çetinkaya, proje kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine burs ve mentörlük sağladıklarını ekledi.

Son olarak “Başka Bir Siyaset Okulu” projelerinden bahseden Çetinkaya, herkesi Sıfır Ayrımcılık Derneği’ni takip etmeye davet etti.