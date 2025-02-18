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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 16:52
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"SDG, Suriye ordusuna dâhil edilecek"

Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi, siyasi ve askeri yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, “Suriye’de işbirliğini ve istikrarı güçlendirmek amacıyla” bir dizi karar alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"SDG, Suriye ordusuna dâhil edilecek"
Fotoğraf: Jîndar Abd

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Suriye Demokratik Meclisi (SMD) ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yöneticileri, ülkedeki yeni sürece ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

SDG’ye bağlı Kuzey Demokratik Tugayı Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi, dün (17 Şubat) yapılan toplantıda, “Suriye’de işbirliğini ve istikrarı güçlendirmek amacıyla” bir dizi karar alındığını duyurdu.

El-İdlibi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, mutabık kalınan konu başlıklarını sekiz madde halinde sıraladı:

Askeri ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi: SDG ve Özerk Yönetim’e bağlı güvenlik kurumlarının, Suriye ordusunun yapısına dâhil edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu adımın ulusal gücü pekiştireceği ve ortak çabaları birleştireceği vurgulandı.

Sivil kurumların yeniden faaliyete geçirilmesi: Kuzey ve Doğu Suriye’de devlet kurumlarına bağlı sivil hizmet kuruluşlarının yeniden faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu adımın, temel hizmetlerin sağlanmasını ve halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedeflediği vurgulandı.

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Yabancı savaşçıların çekilmesi: Suriyeli olmayan tüm savaşçıların, SDG ile Kuzey ve Doğu Suriye bölgesinden çekilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Bu kararın, ulusal egemenliği ve bölgesel istikrarı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Suriye hükümetiyle koordinasyonun artırılması: Ulusal meselelerde işbirliğini artırmak amacıyla, Şam yönetimiyle toplantı ve koordinasyon çalışmalarının artırılması kararlaştırıldı.

Suriye’nin birliği vurgusu: Suriye topraklarının bütünlüğünün korunmasının önemi teyit edildi. Yerel güçlerin Suriye ordusuna katılımının, ülkenin savunma kapasitesini güçlendireceği ifade edildi.

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Mültecilerin geri dönüşü: Yerlerinden edilenlerin ve mültecilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için uygun koşulların sağlanması konusunda mutabakata varıldı.

Ahmed eş-Şara’ya tebrik ve davet: Başkan Ahmed eş-Şara’nın göreve gelmesi dolayısıyla kendisine tebrik mesajı iletildi. Ayrıca, Kuzey ve Doğu Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi için kendisine davet gönderildi.

Kararların uygulanma mekanizmaları: Alınan kararların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için tüm tarafların katılımıyla ortak komisyonlar oluşturulması kararlaştırıldı.

Ebu Ömer el-İdlibi, söz konusu kararların “ulusal birliği güçlendirme ve ülkede barış ve istikrarı sağlama çabalarının bir parçası” olarak değerlendirildiğini vurguladı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/sam-dan-abdi-nin-onerisine-yanit-ademi-merkeziyetci-yonetimi-reddediyoruz-303793
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