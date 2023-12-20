10. Duhok Uluslararası Film Festivali'nin kazananları belli oldu

Bu yıl onuncusu düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali'nin (Duhok IFF) Dünya Sineması ve Kürt Sineması yarışma kategorilerinin kazananları belli oldu.

Duhok Film Festivali'nin kapanış töreni 16 Aralık 2023’te, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimin (IKBY) Duhok kentindeki Duhok Üniversitesi Topluluk Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ödül töreninden önce Almanya'da yaşayan Kürt besteci ve şarkıcı Nizamettin Ariç ve Duhok müzik grubu, Kürt müziğinden çeşitli eserler seslendirdi.

Dünya Sineması Yarışma Kategorisi

Tören, Dünya Sineması yarışma kategorisinde jüri başkanlığını Türkiyeli yönetmen ve senarist Emin Alper'in yaptığı, İranlı yazar ve senarist Mahsa Mohebali, Hindistanlı oyuncu Nirmal Dhal, Polonyalı gazeteci Artur Zaborski ve Afganistanlı senarist ve yönetmen Chabname Zariab'dan oluşan jüri üyelerinin kazananları açıklamasıyla devam etti.

Görsel: Allihopa: The Dalkurd Story filminden bir kare.

"Devrimler Arasında"

Yılmaz Güney Ödülü, Romanya'dan Vlad Petri'nin “Between Revolutions” (Devrimler Arasında) adlı uzun metrajlı filmine verildi. Film, 2023 Berlin IFF’de Forum FIPRESCI, 2023 Transilvanya IFF’de En İyi Rumen Filmi ve Rumen Günleri’nde de FIPRESCI Ödülünü kazanmıştı.

Filmin konusu: 1970'lerde İranlı üniversite öğrencisi Zahra, Bükreş'te Maria’yla tanışır. İkisi de tıp eğitimi alan genç kadınlar, birbirlerine karşı derin bir dostluk ve hayranlık geliştirirler. 1979'da Şah'a karşı devrim patlak verdiğinde, Zehra ülkenin dönüşümü umuduyla İran'a geri döner; ancak hayal kırıklıkları da peşinden gelmekte gecikmez. Zehra hiçbir zaman Romanya'ya geri dönemez. Sonraki on yıllar boyunca Zahra ve Maria protestolar, her iki ülkedeki çalkantılar, kadınların yaşadığı güçlükler ve bunun onları nasıl etkilediği hakkında mektuplaşırlar.

Diğer ödüller

Kürt Sineması Yarışma Kategorisi

En İyi Film: Allihopa: The Dalkurd Story (Yönetmen: Kordo Doski)

En İyi Yönetmen: Semir Aslanyürek ve Kazım Öz (Film: Elif Ana)

En İyi Senaryo: In The Blind Spot (Yönetmen: Ayşe Polat)

En İyi Erkek Oyuncu: Ahmed Mohammed (Film: Baghdad Messi)

En İyi Kadın Oyuncu: Parwin Rajabi (Film: Transient Happiness)

Jüri Özel Mansiyonu: BEYAN (Yönetmen: Shima Molla)

Festivalde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü ise Ayşe Polat'ın "In The Blind Spot" adlı filmine verildi. (TY)