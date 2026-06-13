Giresun’da maden işçileri ödenmeyen ücretleri için eylemde

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Nesko Maden şirketinde çalışan yaklaşık 200 işçi, mart ayından bu yana ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 12 Haziran'da eylem yaptı. İşçiler, 12 Haziran itibarıyla hala mart ayı ücretlerini alamadıklarını, kiralarını ödeyemediklerini, esnafa borçlandıklarını ve Kurban Bayramı'nı parasız geçirdiklerini belirtti. 2009'dan bu yana düzenli ücret alamadıklarını söyleyen işçiler, şirketin sürekli ödeme tarihi verdiğini ancak bu tarihleri ertelediğini ifade etti. Eylem sürecinde işlerini kaybetmekle tehdit edildiklerini aktaran işçiler, ödemelerin yapılmaması halinde Doruk Madencilik işçileri gibi mücadeleyi Ankara'ya taşıyacaklarını açıkladı.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Nesko Maden şirketinde çalışan yaklaşık 200 işçi, mart ayından bu yana ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle dün (12 Haziran) eylem yaptı. Eyleme, CHP Şebinkarahisar İlçe Başkanı Sezai Şenol da destek verdi.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, maden işletme bölgesinde bir araya gelen işçiler, kiralarını ödeyemediklerini, esnafa borçlandıklarını, Kurban Bayramı’nı da parasız geçirmek zorunda kaldıklarını anlattı. Yetkililere çağrıda bulunan işçiler, ödemelerin yapılmaması halinde Doruk Madencilik işçileri gibi mücadeleyi Ankara’ya taşıyabileceklerini söyledi.

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“Çocuklarımıza ekmek götüremiyoruz”

Şebinkarahisar Nesko Maden İşletmesi’nde yaklaşık altı yıldır çalıştığını belirten bir işçi, maaşların hiçbir zaman düzenli ödenmediğini ifade ederek şunları söyledi:

Yaklaşık altı yıldır hiçbir zaman maaşlarımızı tam gününde, zamanında alamadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Televizyonlara çıktıklarında ‘İşçimizin yanındayız, işçimizi ezdirmeyiz’ diyorlar. Nerede bu sözler? Biz bunun cevabını istiyoruz. Kiramı veremiyorum, çocuklarıma ekmek götüremiyorum. Açız. Bakanlara, milletvekillerine, kim gerekiyorsa herkese sesleniyorum; duyarsız kalmasınlar.

“12 Haziran’dayız, mart maaşını hala alamadık”

Yaklaşık sekiz yıldır aynı işletmede çalıştığını belirten bir başka işçi ise 12 Haziran itibarıyla hala mart ayı maaşlarını alamadıklarını söyledi. İşçi, çalışanların geçim kriziyle karşı karşıya kaldığını belirterek şöyle konuştu:

Bugün 12 Haziran. Biz hala mart ayının maaşını alamadık. Ocak ve şubat maaşını aldık ama ocak maaşı da zam yetiştirilemediği gerekçesiyle eksik ödendi. Her ay maaşıyla zar zor geçinen insanlar mart ayının maaşını alamamış durumda. Burada olmayan arkadaşlarımız da var; kimi yevmiyede, kimi başka mazeretlerden gelemedi. Ortada çok büyük bir mağduriyet var.

“Greve çıkınca işimizle tehdit edildik”

İşçilerden biri, eylem sürecinde zaman zaman işlerini kaybetmekle tehdit edildiklerini de belirterek “Biraz ileri gittiğimizde işimizle tehdit ediliyoruz. ‘Liste istendi, Ankara’ya isim gönderilecek’ denildiği zamanlar oldu. Grevi sonlandırın denildi. Ama sürekli mağdur edilen işçi sınıfı oldu” ifadelerini kullandı.

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🗣️ Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Nesko Maden işçileri: “Ücretlerimiz ödenmediği takdirde tek çaremiz kalıyor; Doruk Madencilik’teki arkadaşlarımız gibi Ankara’ya yürüyeceğiz.”https://t.co/7magjlCA02 pic.twitter.com/hORcnowM6n — bianet (@bianet_org) June 13, 2026

“Markete, bakkala, fırına borçlandık”

Kira ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan işçilerin üçüncü kişilere de borçlu hale geldiğini söyleyen işçi, yaşadıkları tabloyu şöyle özetledi:

Ev sahipleri artık ‘evimden çıkın’ demeye başladı. Markete, bakkala, fırına, elektrikçiye borcumuz var. Birbirimizden borç istiyoruz ama kimsede yok. Geldiğimiz noktada işçi hem çalışıyor hem eziliyor. Yeni haklar için mücadele etmeyi bıraktık; artık sadece çalıştığımız parayı istiyoruz.

Şirketin ödeme konusunda sürekli tarih verdiğini ancak bu tarihlerin ertelendiğini belirten işçi, “Salı diyorlar, Cuma’ya atıyorlar. Cuma diyorlar, haftaya atıyorlar. Böyle böyle sarkıyor. Biz kendi alın terimizin, hak ettiğimiz yevmiyenin peşine düşmüş durumdayız” ifadelerini kullandı.

“2009’dan bu yana düzenli maaş görmedik”

2009 yılından bu yana işletmede maaş düzeninin sağlanamadığını söyleyen bir başka işçi ise şirketin sahayı devralmasından bu yana işçilerin sürekli aynı sorunla karşı karşıya kaldığını anlattı:

2009’da bu şirket sahaları aldı. O günden bu yana düzenli maaş aldığımız ay sayısı çok azdır. Sürekli ‘bugün, yarın, salı, çarşamba, cuma’ deniliyor. Bu günler hiç bitmedi.

“Sahip çıkan olmadı”

İşçi, işletmenin bulunduğu Uğurca Köyü ve çevresinde yurttaşların da yıllardır maden faaliyetlerinin etkilerini yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

Burası bizim köyümüz, bizim iş yerimiz dedik. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Yazın tozunu, kışın çamurunu çektik. Yollarımız zaten kötü durumda. Meralarımız elden çıktı. Köyümüzde hayvan bile yetiştiremez hale geldik. Yaylamıza bile tozdan, pislikten gidemiyoruz. Buna rağmen bize sahip çıkılmadı.

“Ramazan’ı da Kurban Bayramı’nı da parasız geçirdik”

Mart ayından bu yana üçüncü maaşın da biriktiğini, ayın 21’i itibarıyla dördüncü maaşa girileceğini belirten işçi, “Ramazan ayını böyle geçirdik, Kurban Bayramı’nı böyle geçirdik. Bu adamların bayramı, seyranı yok mu? Biz yetkililere sesleniyoruz; artık buna bir dur denilsin” diye konuştu.

“Ödeme yapılmazsa biz de Ankara’ya yürüyeceğiz”

İşçi, haklarını alamamaları halinde mücadeleyi büyütebileceklerini belirterek, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin daha önce maaş ve tazminat alacakları için Ankara’ya yürüyerek eylem başlattığını hatırlattı: “Ödenmediği takdirde bizim de tek çaremiz kalıyor; biz de Doruk Madencilik’teki arkadaşlarımız gibi Ankara’ya yürüyeceğiz. Bu süreci Ankara’ya taşımak istiyoruz.”

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“Haklarımızı versinler”

İşçiler, şu anda kendilerine idari izin verildiğini ancak maaş ödemelerine ilişkin net bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi. “Ne arayan var ne soran” diyen işçi, şöyle devam etti:

Nereye kadar bu idari izin? Bizim özlük haklarımızı versinler. İster kapatsınlar ister satsınlar. Tazminatlarımızı ve alacaklarımızı istiyoruz. ‘Git mahkemeye ver’ deniliyor. Mahkemeye gitsek yıllarca sürecek. Biz yer altında çalışan, risk alan insanlarız. Avukat yer altına girmiyor, alacağımız parayı bir de avukatlara mı verelim. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz.

(VC)