Maden işçileri kazandı

Ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek burada açlık grevi başlatan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin eylemi kazanımla sonuçlandı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, maden işçileri Sinan Koçak ile Özcan Gültekin ve avukattan oluşan madenci heyeti bugün İçişleri Bakanlığına gitti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile görüştü. Görüşmede Doruk Madencilik’in sahibi Sabahattin Yıldız da yer aldı.

Saat 16.00’da başlayan toplantı 18.00 sularında bitti. Toplantı çıkışında hem bakanlık hem de sendika açıklama yaptı.

Bakanlık “İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır.” dedi.

Bağımsız Maden-İş ise “Kazandık” paylaşımı yaptı. İstanbul’da TMSF, Ankara’da da Yıldızlar SSS Holding önündeki eylemlerin yapılmayacağını duyurdu. Halkı saat 19.00’da Kurtuluş Parkı’nda kutlama yapmaya davet etti.

"Direniş zaferle sonuçlandı"

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Sendika Başkanı Gökay Çakır, "15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık" dedi.

Başaran Aksu ise “Burada değişik mikrofonlar görüyoruz. Sevindik. Yoktular. İşçilerin eylemini görmediler bugüne kadar. Bakanlık önünde görmeleri sevindirici” diyerek iktidara yakın medyayı eleştirdi.

Ardından da “Şirketin tüm ödemeleri özlük hakları, ödenmemiş sendikal haklar, zorunlu ücretsiz izne çıkartılmış işçilerin SGK giriş primlerinin yeniden yapılması, ücretlerinin ödenmesi, mahkeme sürecinde olan işçilerin ücretlerinin ödenmesi, toplamın tamamında hiçbir arkadaşı dışarıda bırakmayan hatta direniş sürecinde sendikamıza başvuru yapmayanların da haklarını garanti eden bir sonuç üretildi. 15 gün sonra sonuç üç bakan yardımcısının huzurunda kontrol edilmek üzere –ödemelerin yapılıp yapılmadığına dair- bir garantörlükle biz süreci tamamlıyoruz. Direniş zaferle sonuçlandı.” diye konuştu.

“Benzer durumda olan yurdun bütün tarafındaki işçi, emekçi, emekliler için haklarını aramakta korkmasınlar. Tereddüt etmesinler. Bizler buradayız.” dedi.

