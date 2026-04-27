İstanbul Barosu madencilere destek için Ankara’ya gidiyor

İstanbul Barosu, ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için mücadele eden Doruk Madencilik işçilerine destek olmak amacıyla 29 Nisan Çarşamba günü Ankara’ya gideceğini açıkladı.

"Madencilerle dayanışmak için gidiyoruz"

Açlık grevindeki madencilerin yanında olduklarını belirten İstanbul Barosu, “Ödenmeyen ücretlerini alabilmek için Ankara’ya yürüyen ve 8 gündür açlık grevinde olan madencilerin haklı mücadelesinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu, tüm meslektaşlarını da madencilere destek olmak için Ankara’ya çağırdı.

MADENCİLERE DESTEK İÇİN ANKARA'YA GİDİYORUZ!



İstanbul Barosu olarak madencilerle dayanışmak, hak arama mücadelesine destek olmak için 29 Nisan… — İstanbul Barosu (@istbarosu) April 27, 2026

Ankara’ya otobüs kaldırılacak

Baro, Ankara’ya ulaşım için otobüs kaldırılacağını ve katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerektiğini belirtti.

Otobüs kalkış saatleri ve noktaları şöyle:

05.30 – Bakırköy Ömür Plaza önü

06.00 – Taksim AKM önü

06.30 – Kadıköy Evlendirme Dairesi önü

Ne olmuştu? Eskişehir’de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding’e ait Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için 12 Nisan’da işletme önünde sabahlamış, 13 Nisan’da Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, yürüyüşlerinin 9’uncu günü olan 20 Nisan’da Ankara’ya ulaşarak Ümitköy’de toplanmıştı. “Emeğimizi, ekmeğimizi istiyoruz” sloganıyla yürüyen işçilere polisin sert müdahalesi kamuoyunda yoğun tepkiye yol açmıştı. 20 Nisan’da yaşanan polis müdahalesinde Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmıştı. Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşan işçiler, burada oturma eylemi yaparak açlık grevine başlamıştı. Geceyi polis ablukası altında bakanlık önünde geçiren 110 işçi, 21 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı. 21 Nisan gecesi serbest bırakılan sendika yöneticileri ve işçiler, 22 Nisan’dan bu yana Kurtuluş Parkı’nda eylemlerini sürdürüyor. Doruk Madencilik işçilerinin talepleri şöyle: Maden işçilerine aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının; ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi.

TMSF öncesi ve sonrasında haksız şekilde işten çıkarılan, dava açmış ya da açmamış, tazminat hakları ödenmeyen tüm işçilere tazminatlarının ödenmesi.

Halihazırda çalışan işçilere rızaları olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması.

İSİG kurallarına uygun, güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması.

Sendika üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi.

İş güvencesi ve madenin sürdürülebilirliği adına madenin kamulaştırılması, iş güvencesinin teminat altına alınması.

(NÖ)