YT: Yayın Tarihi: 15.04.2026 08:49 15 Nisan 2026 08:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.04.2026 08:54 15 Nisan 2026 08:54
Okuma Okuma:  1 dakika

Trump, İran’la savaşın ‘bitmeye çok yakın’ olduğunu iddia etti

“Eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği demeçte, ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıları ve barış müzakereleri ile ilgili sürecin gidişatını değerlendirdi.

İran’la savaş konusunda devamlı geçmiş zaman ifadeleri kullanan Trump, savaşın gerçekten bitip bitmediğinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum. Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar.

ABD ordusunun İran’a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an nükleer silah sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını iddia etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Trump, “Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz,” diye ekledi.

ABD Başkanı, İran ile ikinci tur görüşmelerin “önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini” belirtmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları donald trump iran-abd ilişkileri ateşkes
