Diplomasi yetmedi: ABD-İran görüşmeleri sonuçsuz kaldı

ABD ile İran arasında İslamabad’da yürütülen doğrudan müzakereler, uzun saatler süren temaslara rağmen sonuçsuz kaldı.

İran, 10 maddelik talebini Pakistan'a iletti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yaklaşık 21 saat süren görüşmeler boyunca tarafların önemli başlıkları ele aldığını söyledi.

Süreci “olumlu temaslar” olarak nitelendiren Vance, buna rağmen ortak bir noktada buluşulamadığını belirtti. ABD heyetinin anlaşma sağlanmadan ülkeye döneceğini ifade eden Vance, ortaya çıkan tablonun İran açısından daha olumsuz sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

İran kanadı ise görüşmelerin ardından daha temkinli bir mesaj verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin İran’ın temel yaklaşımını ve ilkelerini anladığını ancak güven tesis edemediğini vurguladı. Kalibaf, geçmişte yaşanan çatışmalar nedeniyle Washington yönetimine duyulan güvensizliğin sürdüğünü belirterek, bundan sonraki sürecin ABD’nin atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre, Müzakerelerde özellikle nükleer program, yaptırımlar, savaş tazminatı ve Hürmüz Boğazı gibi kritik başlıklarda görüş ayrılıklarının giderilemediği aktarıldı. İran tarafı, ABD’nin taleplerini “aşırı” bulurken; ABD yönetimi ise Tahran’ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair net güvence vermediğini savundu.

İranlı yetkililer, mevcut güvensizlik ortamında tek bir görüşme turundan sonuç çıkmasının zaten beklenmediğini dile getirirken, Tahran’ın yeni bir müzakere süreci planlamadığına dair haberler de gündeme geldi.

Öte yandan Pakistan, görüşmelere ev sahipliği yapmasının ardından taraflara ateşkes taahhütlerini sürdürme çağrısı yaptı ve diplomatik sürecin devamının önemine dikkat çekti.