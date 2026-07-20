ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.07.2026 17:03 20 Temmuz 2026 17:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.07.2026 18:30 20 Temmuz 2026 18:30
Okuma Okuma:  2 dakika

AVUKAT SÖNMEZ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Çiğdem Mater ve Mine Özerden, İzmir Şakran Cezaevi’ne sevk edildi

Mater ve Özerden, Nisan 2022’den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyordu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Çiğdem Mater ve Mine Özerden, İzmir Şakran Cezaevi’ne sevk edildi
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Gezi Parkı davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Şakran Cezaevi) sevk edildi.

Mater ve Özerden, Nisan 2022'den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuluyordu.

Çiğdem Mater: Başka bir dünya hapishanede de mümkün
GEZİ MAHPUSLARI 6 AYDIR HAPİSHANEDE
Çiğdem Mater: Başka bir dünya hapishanede de mümkün
30 Ekim 2022

"Tüm yasal yolları tüketeceğiz"

bianet’e konuşan Çiğdem Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, “Tüm yasal yolları tüketeceğiz” dedi.

Sevk kararının gerekçesini henüz öğrenemediklerini belirten Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Genellikle bu işlemler ailelerin ve avukatların haberi olmadan yapılıyor. Bu insanlar İstanbul’da doğup büyümüş, aileleri ve avukatları burada. Ailelerin ziyaretleri zorlaşacağı gibi, kendileri de orada cezaevinin ötesinde ayrı bir izolasyon yaşayacaklar. Devlet vatandaşına kötülük yapmaz diye düşünmek istiyorum, fakat bu yapılan bir kötülük.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı davasında Nisan 2022’de kararını açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’yı “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan (TCK 312), takdiri indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aynı davada yargılanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye ise “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçundan 18’er yıl hapis cezası verildi ve tutuklanmalarına karar verildi.

Gezi'de karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18 yıl hapis
Gezi'de karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18 yıl hapis
25 Nisan 2022

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022’de Çiğdem Mater ve diğer sanıklara verilen cezaları yerinde bularak kararları onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Temmuz 2023’te hazırladığı tebliğnameyi Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndererek mahkûmiyet hükümlerinin onanmasını talep etti.

İstinaf, "Gezi Davası" cezalarını onadı
GEZİ'DE GÖZLER YARGITAY'DA
İstinaf, "Gezi Davası" cezalarını onadı
28 Aralık 2022

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023’te nihai kararını açıkladı. Daire, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki 18’er yıllık hapis cezalarını onadı.

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkındaki 18’er yıllık hapis cezalarını ise bozdu. Haklarında bozma kararı verilen isimler, yeniden yapılan yargılamanın ardından beraat etti.

Gezi'de karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18 yıl hapis
Gezi'de karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18 yıl hapis
25 Nisan 2022

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çiğdem mater Mine Özerden Gezi davası kararı gezi davası gezi davaları gezi davası 22 nisan 2022 Osman Kavala
ilgili haberler
Çiğdem Mater cezaevinden yazdı: "Komşu Adalet Hanım ya da Adalet Çay Bahçesi"
2 Şubat 2026
/haber/cigdem-mater-cezaevinden-yazdi-komsu-adalet-hanim-ya-da-adalet-cay-bahcesi-316251
Çiğdem Mater'in mesajı
19 Ocak 2026
/haber/cigdem-mater-in-mesaji-315789
Gezi mahpusu Çiğdem Mater’le sanatsal dayanışma: Tuhaf Saçma Neyse
16 Eylül 2025
/haber/gezi-mahpusu-cigdem-materle-sanatsal-dayanisma-tuhaf-sacma-neyse-311567
Arkadaşları doğum gününde Çiğdem Mater için özgürlük istedi
6 Ağustos 2025
/haber/arkadaslari-dogum-gununde-cigdem-mater-icin-ozgurluk-istedi-310172
Çiğdem Mater cezaevinden yazdı: Mahkeme hayaletleri
6 Temmuz 2025
/haber/cigdem-mater-cezaevinden-yazdi-mahkeme-hayaletleri-309192
Özgür Özel, Bakırköy’de Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti
18 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-bakirkoyde-mine-ozerden-ve-cigdem-mater-i-ziyaret-etti-303745
Çiğdem Mater: Tüm hakimler suçsuz olduğumuzu biliyor
28 Şubat 2024
/haber/cigdem-mater-tum-hakimler-sucsuz-oldugumuzu-biliyor-292446
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çiğdem Mater cezaevinden yazdı: "Komşu Adalet Hanım ya da Adalet Çay Bahçesi"
2 Şubat 2026
/haber/cigdem-mater-cezaevinden-yazdi-komsu-adalet-hanim-ya-da-adalet-cay-bahcesi-316251
Çiğdem Mater'in mesajı
19 Ocak 2026
/haber/cigdem-mater-in-mesaji-315789
Gezi mahpusu Çiğdem Mater’le sanatsal dayanışma: Tuhaf Saçma Neyse
16 Eylül 2025
/haber/gezi-mahpusu-cigdem-materle-sanatsal-dayanisma-tuhaf-sacma-neyse-311567
Arkadaşları doğum gününde Çiğdem Mater için özgürlük istedi
6 Ağustos 2025
/haber/arkadaslari-dogum-gununde-cigdem-mater-icin-ozgurluk-istedi-310172
Çiğdem Mater cezaevinden yazdı: Mahkeme hayaletleri
6 Temmuz 2025
/haber/cigdem-mater-cezaevinden-yazdi-mahkeme-hayaletleri-309192
Özgür Özel, Bakırköy’de Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti
18 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-bakirkoyde-mine-ozerden-ve-cigdem-mater-i-ziyaret-etti-303745
Çiğdem Mater: Tüm hakimler suçsuz olduğumuzu biliyor
28 Şubat 2024
/haber/cigdem-mater-tum-hakimler-sucsuz-oldugumuzu-biliyor-292446
Sayfa Başına Git