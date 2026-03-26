ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.03.2026 11:45 26 Mart 2026 11:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.03.2026 11:53 26 Mart 2026 11:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Cengiz Çandar: Basın özgürlüğü yoksa demokrasi de yok

“Türkiye için Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 159. sırada yer almak kocaman bir ayıp tablosudur. Döktüğünüz diller bu ayıbı örtemez.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis Başkanlığı’na ‘Basın özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılması’ hakkında araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

Önerge üzerine Genel Kurul’da konuşan Çandar, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların demokratik rejimle bağdaşmadığını söyledi.

Çandar, “Her 4-5 yılda bir seçim de yapsanız fark etmez. Düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa o ülkede demokrasi yoktur. Düşünce ve ifade özgürlüğü ancak basın özgürlüğü ile anlam taşır” dedi. Türkiye’de gazetecilere yönelik yargı baskısının giderek ağırlaştığını belirten Çandar, yıllardır tekrar edilen “Gazetecilik suç değildir” sloganının da bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

BirGün muhabiri İsmail Arı ve DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın tutuklanmalarını hatırlattı. “Gazetecilere muamele coğrafyaya göre de değişiyor” diyen Çandar 17 Ocak’ta Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç’un Cizre’de darp edilerek gözaltına alınmasını ve zırhlı araca bindirilerek götürülmesini de anımsattı.

Çandar, “Eğer Türkiye’nin batısında gazetecilik yapıyorsanız, kanıt sunmaya gerek duyulmadan, Dezenformasyon Yasası’nın o muğlak 217 ve 218. maddelerine dayanarak tutuklanıyorsunuz; eğer Güneydoğu’da gazetecilik yapıyorsanız örgüt propagandası yapmaktan tutuklanıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Çandar “Hani örgüt? Mayıs 2025’te lağvedilmiş olan örgüt. Eğer Güneydoğu’da gazetecilik yapıyorsanız kendini feshetmiş örgüt propagandası yapmaktan tutuklanıyorsunuz.” dedi.

Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasından 159. sırada yer aldığını da belirterek “Bu kocaman bir ayıp tablosudur: Döktüğünüz diller bu ayıbı örtemez” diye devam etti.

Çandar, Meclis’in denetim görevini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, basın özgürlüğüne ilişkin araştırma önergesinin kabul edilmesi çağrısında bulundu. Ancak önergenin, daha önce benzerlerinde olduğu gibi reddedilmesini beklediğini söyleyerek konuşmasını bitirdi.

(HA)

İstanbul
İstanbul
Cengiz Çandar ifade özgürüğü Basın Özgürlüğü
Sayfa Başına Git