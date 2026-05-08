KADIN
YT: Yayın Tarihi: 08.05.2026 08:53 8 Mayıs 2026 08:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.05.2026 08:58 8 Mayıs 2026 08:58
Okuma Okuma:  2 dakika

BirGün muhabiri Sarya Toprak’tan dayanışma çağrısı: “Gazetecilere sahip çıkın”

"Bugün bu şiddet ve taciz beni hedef almış olsa da bu hukuksuzluğa karşı mücadele etmedikçe 'beğenmedikleri' herkese bunları yaşatabilmenin özgüveniyle devam edecekler."

BİA Haber Merkezi

*Sarya Toprak

BirGün muhabiri Sarya ToprakGülistan Doku dosyasına ilişkin haberinin ardından kendisini hedef gösterenlere karşı suç duyurusunda bulunacak.

Gazeteden yapılan açıklamada, 12 Mayıs Salı günü saat 12.00'de Çağlayan Adliyesi'ne desteğe çağrıldı.

Çağrı şöyle:

“Muhabirimiz Sarya Toprak'ın Gülistan Doku dosyasına ilişkin haberinin ardından yandaş Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik hedef gösterilmesine karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Muhabirimiz Toprak'ı hedef gösterenlere karşı suç duyurusunda bulunmak için 12 Mayıs Salı günü saat 12.00'de Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyoruz. Kamuoyunu destek olmaya çağırıyoruz. Muhabirimiz Sarya Toprak, Gülistan Doku dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheli Uğurcan Açıkgöz hakkındaki haberinin ardından Yeni Akit tarafından hedef gösterilmiş ve Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluşta müdür yardımcısı olarak görev yapan 30 yıllık kamu emekçisi babası Hasan Toprak görevinden uzaklaştırılmıştı.”

Ayrıca Sarya Toprak X’de şu paylaşımı yaptı:

“Herkese merhaba, Gülistan Doku dosyasına dair yaptığım bir haber sebebiyle Yeni Akit ve Zekeriya Say'ın beni ve ailemi hedef almasının ardından 30 yıllık kamu emekçisi babam açığa alınmıştı.

Arkadaşlarımız İsmail Arı, Alican Uludağ, Pınar Gayıp sadece iyi gazetecilik yaptığı için tutukluyken tetikçilik yapmanın normalleştirildiği bir dönemdeyiz.

Bugün bu şiddet ve taciz beni hedef almış olsa da bu hukuksuzluğa karşı mücadele etmedikçe "beğenmedikleri" herkese bunları yaşatabilmenin özgüveniyle devam edecekler.

Bu sebeple bir arada olmaya, dayanışma içerisinde olmaya çok daha fazla ihtiyacımız var. Gazetecilere sahip çıkın. Salı günü saat 12.00'da Çağlayan Adliyesi'nde görüşmek üzere."

Yeni Akit hedef gösterdi, gazetecinin babası açığa alındı
Yeni Akit hedef gösterdi, gazetecinin babası açığa alındı
4 Mayıs 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü ihlali Sarya Toprak birgün gazetesi yeni akit Gülistan Doku
