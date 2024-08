Baroya Stenbolê: Divê Can Atalay serbest bê berdan

Baroya Stenbolê piştî biryara Can Atalay a Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) ku di Rojnameya Fermî de hat weşandin, daxuyanî da.

Di daxuyaniya nivîskî ya bi îmzeya Seroka Baroya Stenbolê Parêzer Fîlîz Saraçê de wiha hat gotin: "Divê biryar bê pêkanîn û Parlamenterê Hatayê Can Atalay bê berdan."

Dadgeha Destûrê: Tu hukmê biryara betalkirina parlamenteriya Atalay tune ye

Biryara bi hincet a Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) ya derbarê Can Atalay ê ku ji Partiya Karkeran ya Tirkiyê (TÎP) wek parlamenterê Hatayê hatibû hilbijartin û li Meclîsê parlamenteriya wî hatibû betalkirin, îro (1ê Tebaxê) di Rojnameya Fermî de hat weşandin.

Dadgeha Destûra Bingehîn ji bo biryara betalkirina parlementeriya Can Atalay a li meclîsê hat xwendin, got, tu hikmê wê biryarê nîne.

‘Divê Parlamenterê Hatayê Can Atalay bê berdan’

Daxuyanî wiha ye:

“Pirsgirêka li welatê me ew e ku em ji dewleta hiqûqê dûr dikevin. Biryarê netenê dijayetiya Dadgeha Destûrê derxistiye holê. Nenaskirina biryarên Dadgeha Destûra Bingehîn yên di bin sîwana Meclîsê de pêktê û yek ji mînakên herî giran ên hilweşandina dewleta hiqûqê ku yek ji reftarên bingehîn ên dewletê ye derxist holê. Li gorî xala 153em a Destûra Bingehîn, 'Biryarên Dadgeha Destûra Bingehîn mîsoger in. Divê biryara Dadgeha Destûra Bingehîn bê pêkanîn û Parlamenterê Hatayê Can Atalay bê berdan.”

Tevî ku Dadgeha Destûra Bingehîn derbarê Atalayî de du caran biryara binpêkirinê da, biryara 3emîn Daîreya Cezê ya Dadgeha Bilind di 30ê Kanûna Paşiyê de li Lijneya Giştî ya Meclîsê hat xwendin û parlamenteriya Atalay hat betalkirin.

