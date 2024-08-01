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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 12:47
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 12:54
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İstanbul Barosu: Can Atalay serbest bırakılmalıdır

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç’ın imzası ile yapılan yazılı açıklamada, “AYM kararı uygulanmalı" denildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul Barosu: Can Atalay serbest bırakılmalıdır
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Resmi Gazete'de yayımlanan Can Atalay kararının ardından, açıklama yapıldı.

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç’ın imzası ile yapılan yazılı açıklamada, "Karar uygulanmalı Hatay Milletvekili Can Atalay serbest bırakılmalıdır" denildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen ve TBMM'de milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı bugünkü (1 Ağustos) Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM, TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın “yok hükmünde” olduğuna karar verdi.

“Hatay Milletvekili Can Atalay serbest bırakılmalı”

Açıklama şöyle:

“Ülkemizdeki sorun hukuk devletinden uzaklaşılmasıdır. Karar sadece Anayasa’ya aykırılığı tespit etmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamazlığın TBMM çatısı altında yaşanıyor olması ile devletin temel niteliklerinden hukuk devletinin tahribinin en ağır örneklerinden birinin tespitini yapmıştır. Anayasa madde 153’e göre, 'Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' AYM’nin verdiği karar uygulanmalı, Hatay Milletvekili Av. Can Atalay serbest bırakılmalıdır.”

AYM’nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurul’unda 30 Ocak’ta okunmuş, Atalay’ın milletvekilliği düşürülmüştü.
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(EMK)

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