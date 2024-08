Dadgeha Destûrê: Tu hukmê biryara betalkirina parlamenteriya Atalay tune ye

Biryara bi hincet a Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) ya derbarê Can Atalay ê ku ji Partiya Karkeran ya Tirkiyê (TÎP) wek parlamenterê Hatayê hatibû hilbijartin û li Meclîsê parlamenteriya wî hatibû betalkirin, îro (1ê Tebaxê) di Rojnameya Fermî de hat weşandin. .

Dadgeha Destûra Bingehîn ji bo biryara betalkirina parlementeriya Can Atalay a li meclîsê hat xwendin, got, tu hikmê wê biryarê nîne.

Dadgehê bi dengên 10 endaman ku li hember 4 dengan, diyar kir ku biryara 3emîn Daîreya Cezê ya Dadgeha Bilind a ku biryara binpêkirina mafan a der barê Atalay de cih nagire, ji nirxa hiqûqî bêpar e.

Dadgeha Destûra Bingehîn ji bo biryara betalkirina wekîltiya Parlamenterê TÎP’ê yê Hatayê Can Atalay got “Tu hukmê vê biryarê nîne.”

Tevî biryara binpêkirinê ya Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) jî dadgeha herêmî û 3yemîn Daîreya Cezê a Dadgeha Bilind di biryarên xwe de israr kirin û rê li ber betalkirina parlamenteriya Can Atalay vekirin. AYMê dîsa biryara binpêkirinê da. AYMê ji bo biryara 3emîn Daîreya Cezê a Dadgeha Bilind û xwendina biryarê ya li Meclisê û betalkirina parlamenteriya Can Atalay got: “Vê biryarê tu hukmê xwe nîne.”

Özel: Divê hemû mafên wî lê werin vegerandin

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de derbarê biryarê de wiha got: “Dadgeha Destûra Bingehîn bi biryara xwe ya bi hincet a derbarê Parlamenterê Hatayê Can Atalay de diyar kir ku hikmê betalkirina parlamenteriya wî ya nîne. "Divê Can Atalay bê berdan û bi lez rê li ber were vekirin ku sonda parlamenteriyê bixwe û hemû mafên wî lê bên vegerandin."

Serokê Partiya Karkeran ya Tirkiyeyê Erkan Baş jî destnîşan kir û got, "Divê Can Atalay demildest bê berdan û divê rê li ber were vekirin ku piştî sonda parlamenteriyê dest bi karê xwe bike."

(AS/AY)