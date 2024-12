Baroya Stenbolê bertek nîşanî lêpirsînê da: Rêzê li Destûra Bingehîn bigirin

Baroya Stenbolê têkildarî kuştina rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn li Bakûr û Rojhilatê Sûriyeyê daxuyanî dabû û piştre derbarê Baroyê de lêpirsîn hat destpêkirin. Her weha baroyê bertek nîşanî lêpirsînê da.

Baroyê di daxuyaniya xwe ya nivîskî de bang li saziyên hiqûqê kir ku "rêz li Destûra Bingehîn û rêgezên giştî yên hiqûqê bigirin."

Di daxuyaniyê de weha hat gotin:

“Baroya me di çarçoveya xalên 76,95 û 97 yên Qanûna Parêzeriyê û Destûra Bingehîn de û li gorî erka “ Xwedîderketin û parastina serweriya hiqûqê û mafên mirovan û pêkanîna van têgehan” metna navborî parve kiriye.”

“Di daxuyaniya baroya me de ti gotinên têkildarî 'propagandaya rêxistina terorê' û 'belavkirina zanyariyên xapînok ji bo gel’ nîne.”

Her weha baroyê destnîşan kiriye û gotiye, “Baroya me ya ku her tim mafên mirovan û serweriya hiqûqê diparêze, bang li hemû dezgehên destûrî û saziyên hiqûqî dike ku rêzê li Destûra Bingehîn, yasa, prensîbên giştî yên hiqûqê û bi taybetî li rêgezên qanûnî bigirin.”