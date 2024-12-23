İstanbul Barosu'ndan soruşturma tepkisi: Anayasa'ya saygı gösterin

İstanbul Barosu, Kuzey ve Doğu Suriye’de haber takip ederken SİHA saldırısı sonucu öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili yaptığı yazılı açıklama nedeniyle haklarında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Baro, yaptığı yazılı açıklamada yargı kurumlarını, "anayasaya ve hukukun genel ilkelerine saygı duymaya" davet etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Baromuz, Anayasamız ve Avukatlık Yasası'nın 76, 95 ve 97. maddeleri gereği 'Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak' görevi gereği, söz konusu metni paylaşmıştır.

Baromuzca yapılan açıklamada 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ile ilişkilendirilebilecek hiçbir beyan yer almamaktadır. Bu itibarla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atfen basına yansıyan haberlere konu isnatlar ve açıklama metnimiz arasında doğrudan veya dolaylı bir bağ kurulması kesinlikle olanaksızdır. Kaldı ki, açıklama metninde Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına yönelik hiçbir olumsuz ifade ve suçlama yer almamaktadır.

Her zaman insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunan Baromuz, tüm Anayasal kuruluşları ve hukuk kurumlarını, usul kuralları başta olmak üzere, Anayasaya, yasalara ve hukukun genel ilkelerine saygı göstermeye çağırır."