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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 13:09 4 Ağustos 2026 13:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 13:17 4 Ağustos 2026 13:17
Okuma Okuma:  2 dakika

Apple, Telegram’ı kısa süreliğine App Store’dan kaldırdı

Çocuk istismarı içeriği nedeniyle Telegram’ı App Store’dan kaldıran Apple, içeriğin silinmesinin ardından uygulamayı yeniden erişime açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Apple, Telegram’ı kısa süreliğine App Store’dan kaldırdı
Fotoğraf: Viralyft / pexels.com
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Apple, çocuk cinsel istismarı içerikleri nedeniyle mesajlaşma uygulaması Telegram’ı App Store’dan geçici olarak kaldırdı.

3 Ağustos Pazartesi günü Apple, çocukların cinsel istismarına ilişkin içerik tespit edilmesi üzerine Telegram’ı kısa süreliğine banladı.

Uygulamayı daha önceden indirmiş olan kullanıcılar ise kesintisiz bir şekilde uygulamayı kullanabildiklerini bildirdi. Telegram’ın Android sürümü ise bu süreçte kendi satış uygulaması olan Google Play üzerinden erişilebilir olmaya devam etti.

Söz konusu içeriklerin silinmesi ve paylaşımı yapan hesabın Telegram’dan kalıcı olarak engellenmesinin ardından uygulama tekrardan App Store üzerinden erişime açıldı.

Erişim engelinin ardından uygulama, söz konusu içeriğin platformdan silindiğini ve içeriği paylaşan kullanıcının uygulamadan kalıcı olarak engellendiğini söyledi.

Telegram sık sık yasa dışılıkla suçlanıyor

Apple, 2018 yılında da Telegram uygulamasını mağazasından kaldırmıştı. 2018 yılında, Telegram ve Telegram X uygulamaları “uygunsuz” ve “yasa dışı içerik” paylaşımları gerekçesiyle App Store uygulamasından geçici olarak kaldırılmıştı.

Durov 2024’te de Fransa’da uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenen suçlar ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 4 günlük gözaltının ardından serbest bırakılmış, daha sonra da Telegram’daki yasa dışı içerikleri temizlemişti.

Geçtiğimiz günlerde de Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 30 Temmuz’da Rusya Federasyonu Mali Gözlem Servisi (Rosfinmonitoring) tarafından “teröristler ve aşırılıkçılar” listesine eklenmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), “terör faaliyetlerini kolaylaştırma” suçlamasıyla Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarmıştı.

Rusya'da doğan Durov'un Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığı bulunuyor.

Rusya Telegram'ın kurucusu Durov'u "terörist" ilan etti
DİJİTAL ÖZGÜRLÜK TARTIŞMASI YENİDEN
Rusya Telegram'ın kurucusu Durov'u "terörist" ilan etti
30 Temmuz 2026

(EÖ/HA)

Haber Yeri
İstanbul
telegram apple çocuk istismarı
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