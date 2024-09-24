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Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 10:33
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 10:39
2 dk Okuma

Telegram, kullanıcı bilgilerini devletlere açmaya hazırlanıyor

Gizlilik politikasında değişikliğe gittiklerini açıklayan Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, hizmet şartlarını ihlal edenlerin bilgilerinin yetkililerle paylaşılacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Telegram, kullanıcı bilgilerini devletlere açmaya hazırlanıyor
Fotoğraf: Pexels / Viralyft

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Telegram'ın adli yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda, hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini açıkladı.

Durov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, platformun, halka açık kanalların ve botların bulunmasına olanak sağladığını fakat bu özelliğin, "yasa dışı ürünlerin satılması suretiyle hizmet şartlarını ihlal eden kişilerce kötüye kullanıldığını" ifade etti.

Ekiplerin bu konuda çalıştığını ve uygulamada arama yapıldığında "problemli içeriklere artık erişilemediğini" belirten Durov, Telegram'ın "kötüye kullanılmasının önüne geçmek için" gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini kaydetti.

İlgili adli yetkililerden gelen geçerli yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının paylaşılabileceğini açıklayan Durov, bu güncellemeyle suçluların caydırılmasının amaçlandığını aktardı.

Durov, "kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyeceğini" ifade etti.

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Durov adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Telegram’ın kurucusu ve CEO'su Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı. Durov'un, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, süreci "şaşırtıcı" bulduğunu belirterek, "Bir CEO'yu, yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." ifadesini kullanmıştı.

Telegram'ın Avrupa Birliği'nde (AB) resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
telegram pavel durov
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