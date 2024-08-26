Telegram’ın kurucusu Durov’un gözaltı süresi uzatıldı

Mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu ve yöneticisi Pavel Durov’un gözaltı süresi 48 saat uzatıldı.

Rusya ve Fransa vatandaşı olan 39 yaşındaki Durov, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında, Azerbaycan, Bakü’den gittiği Fransa’nın başkenti Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Guardian’ın haberine göre, dün akşam gözaltı süresinin uzatılmasına hükmedildi.

Fransa’da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlı. Durov bu sürenin sonunda serbest bırakılabilir ya da suçlama yöneltilerek yeniden alıkonabilir.

Pavel Durov, platformunun suç amaçlı kullanımını engellemek için harekete geçmemekle suçlanıyor. Fransa’daki soruşturma kapsamında Durov hakkında “dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, terörizmi teşvik ve siber zorbalık” iddialarıyla gözaltı emri çıkarılmıştı.

Telegram’dan açıklama

Telegram Pazar akşamı yaptığı açıklamada “Dijital Hizmetler Yasası da dahil olmak üzere AB yasalarına uyduklarını” belirtti.

Şirket ayrıca, “Telegram CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun veya sahibinin, o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır. Bu duruma acil çözüm bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Başlangıçta Telegram diğer mesajlaşma uygulamalarına benziyordu ancak daha sonra farklılaştı ve kendi başına bir sosyal ağ haline geldi. Kullanıcılar bire bir iletişim kurmanın yanı sıra 200 bin kişiye kadar kurulan gruplara katılabiliyor ya da başkalarının takip edebileceği ve yorum bırakabileceği “yayın kanalları” oluşturabiliyor. 950 milyon aktif kullanıcısı var.

Zaharova: Fransa, Durov'u kendi vatandaşı kabul ediyor

Rusya, Fransa'ya, Durov ile görüşme talep eden bir nota verdi ancak şimdiye dek bir yanıt alamadıklarını açıkladılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya-24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, bu konuda Fransız tarafıyla irtibata geçtiğini ve nota verildiğini söyledi ve “Sorun şu ki Fransa, Durov'u her şeyden önce kendi ülkesinin vatandaşı olarak kabul ediyor” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada da, 2018 yılında Rus yetkililerden Telegram’ın çalışmalarına ‘engel yaratmayı bırakmalarını’ talep eden sivil toplum kuruluşlarını (STK) listleyerek “bu kuruluşların şimdi Durov’u savunup savunmayacaklarını merak ettiğini” belirtti. Zaharova ayrıca Telegram’a yönelik iddialara rağmen Durov’un tüm bu zaman boyunca özgürce yaşadığının altını çizdi.

Elon Musk’tan destek: “Özgürlük?”

Teknoloji şirketleri sahibi Elon Musk, X hesabından, Durov'un Musk'un X'i devralmasını "büyük bir gelişme" olarak övdüğü röportajdan bir klibi "FreePavel" etiketiyle yeniden yayınladı.

Ardından ikinci bir tweet attı: “Liberté Liberté! Liberté?” (Özgürlük Özgürlük! Özgürlük?”

Liberté



Liberté!



Liberté? — Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2024

Pavel Durov hakkında 2013 yılında kardeşi Nikolai ile birlikte Telegram’ı kurdu. Kullanıcıların Telegram uygulamasının bağımsızlığını sevdiğini söyleyen Durov, “Ayrıca mahremiyeti ve özgürlüğü de seviyorlar, bir kişinin Telegram'a geçmesinin birçok nedeni var” demişti. Durov, Kremlin'in 22 yaşındayken kurduğu, Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VKontakte (VK) sosyal ağında muhalif grupları kapatma yönündeki taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya'dan ayrıldı. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin, Forbes’e göre, yaklaşık 15,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

(AS)