Güney Kore’den Telegram'a soruşturma

Güney Kore, ülke genelinde hızla yayılan ve şu ana dek en az 220 bin insanı mağdur eden deepfake pornografisi skandalının ardından Telegram’a ön soruşturma başlattı.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap’ın haberine göre soruşturma Telegram’ın ‘deepfake’ içeriklerinin dağıtımını kolaylaştırdığı iddiasıyla açıldı.

Deepfake, bir kişinin görüntüsünün yapay zekâ kullanılarak başka bir kişiyle değiştirilmesine aracı olan bir medya türü.

Ulusal Politika Ajansı Komiseri Cho Ji-ho, Telegram’daki suç faaliyetleriyle ilgili soruya mesaj uygulamalarına yönelik soruşturmaların zaman alıcı bir süreç olduğunu söyledi. Uygulamalarının 'suçlara yardım ve yataklık' iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulup tutulamayacağının değerlendirilmekte olduğu bilgisini verdi.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Telegram'ı araştırmak zor. Hesap bilgilerini veya diğer kişisel bilgileri yetkililerle paylaşmıyor” dedi. “Ancak Telegram'ın soruşturma için gerekli materyalleri vermemesi nedeniyle suçların gerçek faillerini yakalayamayacağımız doğru değil. Kendi soruşturma tekniklerimize sahibiz ve suçluları yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diye de ekledi.

Güney Kore ayrıca platformdaki başka organize suçları da araştırıyor.

Güney Kore’de deepfake pornografisi tehdidi: 1 kişi tutuklandı

Güney Kore deepfake pornografide ilk sırada

ABD merkezli kimlik hırsızlığı koruması odaklı oluşum Security Hero’nun 2023’te hazırladığı rapora göre Güney Kore yüzde 53 oranla deepfake pornografisinin en çok hedef aldığı ülkeler arasında birinci sırada. Aynı raporda deepfake pornografi videolarında yer alanların yüzde 94 oranıyla eğlence sektöründe çalışan kadınları hedef aldığı belirtiliyor.

Hükümet önlem almaya çalışıyor

Güney Kore hükümeti, geçtiğimiz hafta ‘deepfake’ suçlarına karşı sert önlemler alacaklarını belirten bir açıklama yapmıştı. Hükümetten ayrıca cinsel istismar içeren ‘deepfake’ içeriklerinin satın alınması ve izlenmesinin suç sayılması için sert yasalar çıkarılmasını sağlayacaklarını belirten bir açıklama gelmişti.

Telegram da Güney Kore’de yaşanan gelişmeler üzerine zararlı içerikleri aktif olarak denetleyeceklerini duyurmuştu.

(ADÇ/HA)