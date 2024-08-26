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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 00:31
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 00:39
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Telegram'ın CEO'su Fransa'da gözaltına alındı

Dünyada en yaygın mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram'ın CEO'su Pavel Durov Paris'te gözaltına alındı. Fransa henüz resmi bir açıklama yapmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Telegram'ın CEO'su Fransa'da gözaltına alındı

Telegram mesajlaşma programının CEO'su Rus asıllı Pavel Durov cumartesi akşamı özel jeti ile Paris'e gitti. Le Bourget havalimanına inen uçaktaki Durov gözaltına alındı. Durov'un yanında koruması ve sevgilisinin olduğu belirtildi.

Azerbaycan'dan kalkış yapan uçak mahkeme kararı doğrultusunda arandı. Fransız basınında Durov'un Telegram üzerinden, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenen suçlar ve dolandırıcılık gibi suçlar işlendiği, kendisinin de bu suçların "ortağı haline geldiği" iddiası yer aldı.

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bir süre önce tüm bakanlıklardan WhatsApp, Telegram ve Signal'i bırakıp Fransız mesajlaşma uygulamalarını kullanmasını istemişti.

Whatsapp'ın kullanıcılardan onaylamasını istediği sözleşme nedeni ile Telegram kısa sürede daha popüler hale gelmişti.

Kullanım kolaylığı ve kısıtlamaların daha az olması, yazışmaların gizli kalabilmesi gibi özellikler nedeniyle bir çok örgüt de Telegram uygulaması üzerinden propaganda çalışması yapabiliyor.

Duron  Rusya’nın en popüler sosyal ağı VKontakte’yi kurduktan sonra veri gizliliği konusunda Rus hükümeti ile sorun yaşamış ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle bir süredir çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşıyordu.

(Mİ)

telegram paris pavel durov
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