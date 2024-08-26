Telegram'ın CEO'su Fransa'da gözaltına alındı

Telegram mesajlaşma programının CEO'su Rus asıllı Pavel Durov cumartesi akşamı özel jeti ile Paris'e gitti. Le Bourget havalimanına inen uçaktaki Durov gözaltına alındı. Durov'un yanında koruması ve sevgilisinin olduğu belirtildi.

Azerbaycan'dan kalkış yapan uçak mahkeme kararı doğrultusunda arandı. Fransız basınında Durov'un Telegram üzerinden, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenen suçlar ve dolandırıcılık gibi suçlar işlendiği, kendisinin de bu suçların "ortağı haline geldiği" iddiası yer aldı.

Telegram CEO’su: Tarihin en büyük dijital göçü

bir süre önce tüm bakanlıklardan WhatsApp, Telegram ve Signal'i bırakıp Fransız mesajlaşma uygulamalarını kullanmasını istemişti.

Whatsapp'ın kullanıcılardan onaylamasını istediği sözleşme nedeni ile Telegram kısa sürede daha popüler hale gelmişti.

Kullanım kolaylığı ve kısıtlamaların daha az olması, yazışmaların gizli kalabilmesi gibi özellikler nedeniyle bir çok örgüt de Telegram uygulaması üzerinden propaganda çalışması yapabiliyor.

Duron Rusya’nın en popüler sosyal ağı VKontakte’yi kurduktan sonra veri gizliliği konusunda Rus hükümeti ile sorun yaşamış ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle bir süredir çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşıyordu.

(Mİ)